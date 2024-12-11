ºÆÀ¸°åÎÅ´ØÏ¢»ö¶È¤Î¥»¥ë¥½ー¥¹¤ÈÆüËÜÍ¹ÊØ¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î¶¨¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç°Õ½ñ¤ÎÄù·ë
ºÆÀ¸°åÎÅ´ØÏ¢»ö¶È¤Î¥»¥ë¥½ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ß·ÅÄ µ®»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÆüËÜÍ¹ÊØ¡×¡Ë¤È¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î¶¨¶È¸¡Æ¤¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç°Õ½ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ·ÀÌó¡×¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢À°·Á³°²ÊÎÎ°è¤Î°å»Õ¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÈ¼«²Ã¹©µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿»éËÃÍ³Íè´´ºÙË¦²Ã¹©¼õÂ÷¥µー¥Ó¥¹¡¢·ì±ÕÍ³Íè²Ã¹©¼õÂ÷¥µー¥Ó¥¹¤ò°åÎÅµ¡´Ø¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢ÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤¿¸å¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ëÁ°¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤äÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ±¿Æ°¤¬º¤Æñ¤ÊÊý¤Ø¡¢°åÎÅ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÉéÃ´¤Ê¤¯±¿Æ°½¬´·¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ëÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï¡¢Á´¹ñÌó24,000¶É¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ò³è¤«¤·¡¢³Æ¼ï¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µòÅÀ¤È¤¤¤¦¥ê¥½ー¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿¹âÎð¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¡¢À¸¤¤¬¤¤¡¢¼Ò²ñ»²²èÅù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ø¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÎÏ¤òÍ¤·¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¹ÊØ¶É¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜÍ¹ÊØ¤È¡¢À°·Á³°²ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°å»Õ¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ª¤è¤ÓÃÎ¸«¤ò»ý¤ÄÅö¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î¶¨¶È¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥½ー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ºÆÀ¸°åÎÅ¤Î»º¶È²½¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢»éËÃÍ³Íè´´ºÙË¦¡¦³êËìÍ³Íè´´ºÙË¦¡¦·ì±Õ¤Î²Ã¹©¼õÂ÷¤äºÆÀ¸°åÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤µ¤Þ¤Ø¤ÎË¡µ¬ÂÐ±þ¥µ¥Ýー¥ÈÅù¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸°åÎÅÅù°ÂÁ´À³ÎÊÝË¡¤Ë¤â¤È¤Å¤¯ÆÃÄêºÙË¦²Ã¹©ÊªÀ½Â¤µö²Ä»ÜÀß¡Ê»ÜÀßÈÖ¹æ¡§FA3160006¡Ë¤Ë¤ÆÌó100,000·ï¤ÎºÙË¦Åù²Ã¹©¤ò¼õÂ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤È¡¢¸¦µæ¡¦µ»½Ñ³«È¯¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ß·ÅÄ µ®»Ê
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4880¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-23-21 ½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥È11F
https://www.cellsource.co.jp/
°Ê¡¡¾å