Ë¡¿ÍÍøÍÑÆÃ²½·¿AI¥Äー¥ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹ AI for biz¡×¡¡À¸À®AI³èÍÑ»öÎã½¸¤òÌµÎÁ¸ø³«
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¶È³¦No.1¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊÅÐÏ¿¥ïー¥«ー600Ëü¿Í¡¦ÅÐÏ¿´ë¶È100Ëü¼Ò¡Ë¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢IT¿Íºà¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§µÈÅÄ ¹À°ìÏº¡¡°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëË¡¿ÍÍøÍÑÆÃ²½·¿À¸À®AI¥Äー¥ë¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹ AI for biz¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥Äー¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢±Ä¶È¿¦¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿¦¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡ÖÀ¸À®AI ³èÍÑ»öÎã½¸¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ»öÎã½¸¡×¡Ë¤ò2024Ç¯12·î9Æü¤ËÌµÎÁ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ»öÎã½¸¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Çä¾åÁíÍø±×ÁÏ½Ð¡¦¥³¥¹¥Èºï¸º»öÎã¤òÈ¾Ç¯´Ö¤Ç70·ï°Ê¾åÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅö¼Ò¤¬¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¹â¤¤À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿13»öÎã¤ò½¸¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ëÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤»öÎã¤ò¸·Áª¤·¡¢²ÝÂê¡¦¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·è¼ê½ç¡¦À®²Ì¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Äー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±Ä¶È¿¦¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿¦¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡¢¤è¤ê½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¶ÈÌ³¤Ë»È¤¨¤ë»þ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¿¦¸þ¤±»öÎã½¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forbiz.crowdworks-ai.com/documents/casestudy_sales?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=case_study_download_sales
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿¦¸þ¤±»öÎã½¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forbiz.crowdworks-ai.com/documents/casestudy_marketing?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=case_study_download_marketing
¢£À¸À®AI³èÍÑ»öÎã°ìÉôÈ´¿è
¡ã±Ä¶È¿¦¸þ¤±¡ä
¡¦¾¦ÃÌ½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤ò80%ºï¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½àÈ÷¤Î¼Á¸þ¾å¤ÈÉ¸½à²½¤ò¼Â¸½
¡¦²ÍÅÅ¥Èー¥¯¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤òÀ¸À®AI¤ÇºîÀ®¤·¡¢¾¦ÃÌ³ÍÆÀ¿ô¤¬1.5ÇÜ¤Ë
¡ã¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿¦¸þ¤±¡ä
¡¦¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥óºîÀ®¹©¿ô¤ò80%ºï¸º¤È¥¯¥ê¥Ã¥¯Î¨¸þ¾å¤ò¼Â¸½
¡¦µ»öºîÀ®¤Î¹©¿ô¤ò50%ºï¸º¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸úÎ¨Åª¤ËºîÀ®
¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤òµºÜ¤·¤¿»ñÎÁ¤Ï¡¢²¼µURL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È¿¦¸þ¤±»öÎã½¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forbiz.crowdworks-ai.com/documents/casestudy_sales?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=case_study_download_sales
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿¦¸þ¤±»öÎã½¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forbiz.crowdworks-ai.com/documents/casestudy_marketing?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=case_study_download_marketing
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹ AI for biz¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹ AI for biz¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿±Ä¶È¶ÈÌ³¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ëË¡¿ÍÍøÍÑÆÃ²½·¿AI¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£AI³èÍÑ¤Ç¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò½ñ¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢2～3¸Ä¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ®²ÌÊª¤¬À¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹ AI for biz¡§https://forbiz.crowdworks-ai.com/
¡ã¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹ AI for biz¡×3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡ä
ÆÃÄ§1¡§Æñ¤·¤¤¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò½ñ¤¯É¬Í×¤Ê¤·¡ª70¼ïÎà°Ê¾å¤ÎAI¥á¥Ë¥åー¤«¤éÌÜÅª¤ËÂ¨¤·¤¿À¸À®¤¬²ÄÇ½
ÌÜÅªÊÌ¤ÎAI¥á¥Ë¥åー¤òÁªÂò¤·¡¢²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë2～3¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¡£¡ÖChatGPT¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤â»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊý¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§2¡§³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥Çー¥¿ÍøÍÑ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¤Î·üÇ°¤Ê¤·
ChatGPT¤Ê¤É¤ÎAI¥Äー¥ë¤Ï¡¢À¸À®»þ¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤¿¾ðÊó¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´À¤³¦¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ËÜ¥Äー¥ë¤Ï¥Çー¥¿¤ò³Ø½¬¤·¤Ê¤¤·Á¤Ç³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¤Î·üÇ°¤¬¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§3¡§RAGµ¡Ç½ÅëºÜ¡ªÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¥Çー¥¿¤ò»²¾È¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤Î²óÅú¤òÀ¸À®
¼ÒÆâ»ñÎÁ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿²óÅú¤â²ÄÇ½¡£¡Ö¸ÜµÒ¤È¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎµÄ»öÏ¿¤«¤é±Ä¶ÈÄó°Æ»ñÎÁ¤Î¤¿¤¿¤¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¼ÒÆâ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤«¤é·ÐÍý¿½ÀÁ¤ÎÊýË¡¤ò²óÅú¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿À¸À®AI³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸¡ä
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
=========================================================
¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¤Ç¤ÏÉý¹¤¤¿¦¼ï¤ÇºÎÍÑ³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¿·µ¬»ö¶È³«È¯Ã´Åö¡¢M&A¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¿¦¼ï¤ÎÊý¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êç½¸¿¦¼ï¤Ï²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://crowdworks.co.jp/careers/
=========================================================
¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¤Ï¡Ö¸Ä¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¡Ö¿Í¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÁÏ¤ê ¸Ä¤Î¹¬¤»¤È¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Íºà¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶ÈµÚ¤Ó´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤¹¤ëDX¡¦AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯9·îËö»þÅÀ¤Ç¡¢Åö¼ÒÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤Î¥æー¥¶ー¤Ï672.2Ëü¿Í¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¿ô¤Ï100.6Ëü¼Ò¤ËÃ£¤·¡¢Æâ³ÕÉÜ¡¦·Ð»º¾Ê¡¦³°Ì³¾Ê¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ12ÉÜ¾Ê¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Îß·×¤Ç80°Ê¾å¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¹ÔÀ¯´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤ÎÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2014Ç¯¤ËÅì¾Ú¥Þ¥¶ー¥º¾å¾ì¡¢2022Ç¯¤Î»Ô¾ìºÆÊÔ¤ÇÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É3900¡Ë¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê Âè1²ó¡ÖÆüËÜ¥Ù¥ó¥Á¥ãーÂç¾Þ¡×¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë³×¿·¾Þ¤ª¤è¤Ó¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Ì¤Íè¤Å¤¯¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO µÈÅÄ ¹À°ìÏº
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3¡¡·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー6³¬
Àß¡¡Î©¡§2011Ç¯11·î11Æü
»ö¡¡¶È¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä
»ñËÜ¶â¡§27²¯8469Ëü±ß¡¡¢¨2024Ç¯9·îËö¸½ºß
URL¡§https://crowdworks.co.jp/
±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¡§
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥½ー¥·¥ó¥°¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¡× https://crowdworks.jp
¤½¤Î»Å»ö¡¢¤Ç¤¤ë¿Í ¤¹¤°¸«¤Ä¤«¤ë ¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹ ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×https://bizasst.jp/client/
¥Ï¥¤¥¹¥¥ë¤Ê¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ë¼«Í³¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¡£¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹ ¥Æ¥Ã¥¯¡×https://crowdtech.jp/
Â¨ÀïÎÏIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×https://techdirect.jp
¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÎÉû¶È¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¡×https://crowdlinks.jp/
À¸»ºÀ¸þ¾å¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è»Ù±ç¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥ïー¥¯¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×https://consulting.crowdworks.co.jp/
Æ¯¤Êý¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¹©¿ô´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥í¥°¡×https://www.crowdlog.jp/
¿Í»ö¥Çー¥¿¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¿ÍÅª»ñËÜSaaS¡ÖHuman & Human¡×https://human-human.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥¹¥¥ë³Ø½¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥«¥ì¥Ã¥¸¡×https://minnano-college.jp/
30ÉÃ¤Çºî¤ì¤ë¥¹¥¥ëECºîÀ®¥µー¥Ó¥¹¡ÖPARK¡×https://park.jp/
½é´üÈñÍÑ¤Ê¤·¤Î²ñÈñ·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥á¥ó¥Ðー¥Ú¥¤¡×https://memberpay.jp/
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§
RPA¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë¡ÖPeaceful Morning³ô¼°²ñ¼Ò¡×https://peaceful-morning.com/
¡É¥Ï¥¿¥é¥¯¤ò¼«Í³²½¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¡ÉÉû¶È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥åー¥Þ¥Ä¥ïー¥«ー¡×https://company.shuuumatu-worker.jp/
¥×¥í¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÇÉ¸¯¡¦Å¾¿¦¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹»Ù±ç²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥¦¥¯¥ê¡×https://www.y-create.co.jp/
¡ÉAI³«È¯¤Çº£¤³¤³¤Ë¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁÏ¤ë¡É¤ò·Ç¤²¡¢À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒAI tech¡×https://a-i-tech.co/
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¡¦³Ú¤·¤¯¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹WEB¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¥Ã¥¯¥àー¥Ö¡×https://sonicmoov.com/
¡É¡É¿Í¡É¤È¡¢¡ÉIT¡É¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡É¤ò·Ç¤²¡¢¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤ÈIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÄó¶¡¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥²ー¥È¡×https://ingate.co.jp/
¡È¤Þ¤À¤Ê¤¤¥¢¥¿¥ê¥Þ¥¨¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡É¤ò·Ç¤²¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¤Î¼õÂ÷³«È¯¤òÄó¶¡¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒCLOCK¡¦IT¡×https://clock-it.jp/