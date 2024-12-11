¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡Ù¡¢Ê¡²¬¸©·Ù»¡¤ÈÀ¾¿·¥¨¥ê¥¢¤Ç¼«Å¾¼Ö°ÂÁ´ÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê³ô¼°²ñ¼Ò (ËÜ¼Ò:Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:²ÈËÜ ¸ÂÀÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡×¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©·Ù»¡¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¼þÃÎ¤È¥Þ¥Êー¥¢¥Ã¥×·¼È¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¼«Å¾¼Ö¡¦ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Ï¸ø¶¦Åª¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤ê¤½¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯2·î¤ËÊ¡²¬¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¡¢Ìó7,900Âæ¤Î¼«Å¾¼Ö¤È1,600¤«½ê°Ê¾å¤ÎÃóÎØ¥Ýー¥È¤òÅ¸³«¤·¡¢Îß·×2,900Ëü²ó°Ê¾å¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(ËÜ¥ê¥êー¥¹»þÅÀ)
¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ¥ëー¥ë¼þÃÎ¤ä¥Þ¥Êー¥¢¥Ã¥×·¼È¯³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯11·î1Æü¤Î²þÀµÆ»Ï©¸òÄÌË¡»Ü¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î´í¸±±¿Å¾¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÈ³Â§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤¯¼þÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ³¹Æ¬¤Ç¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¼Â»Ü(¢¨)¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
(¢¨)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000145.000048038.html
¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤È¤·¤Æ¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Á¤ÇÊë¤é¤¹Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê·¼È¯³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢º£²ó¤ÏÊ¡²¬¸©·Ù»¡¤ÈÏ¢·È¤·¡¢À¾¿·¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏ¸µÂç³ØÀ¸¤é¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¡¦À¾¿·¾¦Å¹³¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Å¾¼Ö°ÂÁ´ÍøÍÑ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î°û¼òµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤òÁ°¤Ë¡¢°û¼ò±¿Å¾ËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Î°û¼ò±¿Å¾°ãÈ¿¼Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿ÄÌÊó·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Î°ÜÆ°¤òÃ´¤¦¸ø¶¦ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¿ä¿Ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Å¾¼Ö¡¦ÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Æü¡¡¡¡¡¡»þ¡§12·î11Æü(¿å)12:50～17:00
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¡¢À¾¿·¾¦Å¹³¹(µï¼ò²°¡Ø¤è¤ê¤æ¤¿¤«¡Ù¼þÊÕÆ»Ï©)
¼çºÅ¡¦»²²Ã¡§Ê¡²¬¸©·Ù»¡(ÁáÎÉ·Ù»¡½ð¡¢¾ëÆî·Ù»¡½ð)¡¢À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø³ØÀ¸¡¢¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Åù
Æâ¡¡¡¡¡¡ÍÆ¡§·¼È¯³èÆ°¡¢°û¼ò±¿Å¾ÄÌÊó·±Îý
¢£ Charichari¡Ê¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ÇÀìÍÑ¤ÎÀÖ¤¤¼«Å¾¼Ö¤Î¸°¤ò¤¢¤±¡¢¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥¯¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ï1Ê¬7±ß¡¢ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤Ï1Ê¬17±ß¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤¹¤°ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¢¨4·î1Æü¤è¤êÎÁ¶â¤ò²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£)
Ê¡²¬¤Ç¤Ï2018Ç¯2·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢Îß·×2,900Ëü²ó°Ê¾å¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ËÊ¡²¬»Ô¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¡¦ÅìµþÅÔ¡¦·§ËÜ»Ô¡¦Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¡¦»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¡¦º´²ì¸©º´²ì»Ô¡¦·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¡¦·§ËÜ¸©µÆÍÛÄ®¤Î£¹¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
1Ê¬Ã±°Ì¤ÎÎÁ¶âÀßÄê¤ä¡¢¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥×¥ê»ÅÍÍ¤«¤é³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¡×¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê°ÜÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÈËÜ ¸ÂÀÏº
ËÜÅ¹¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÄ¹ÉÍ1-1-34
¢£Charichari¤ÎWeb¡¦SNS¾ðÊó
¡ÚCharichari (¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê)¡Û
https://charichari.bike
¡Ú¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Û
X (µìTwitter) ¡§ https://twitter.com/charichari_bike
Instagram ¡§ https://instagram.com/charichari_bike
¢£ Charichari¡Ê¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¡Ë¤Ç¤Ï¥Ýー¥È¥ªー¥Êー¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹
Å¹ÊÞ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¸®Àè¡¦Ãó¼Ö¾ì¤Î°ìÉô¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ª»ý¤Á¤ÎÌ¤³èÍÑ¥¹¥Úー¥¹¤ò¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Î¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£¥Á¥ã¥ê¥Á¥ã¥ê¤Î¥Ýー¥È¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö5Âæ°Ê¾å¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤«¤éÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥Ýー¥È¥ªー¥ÊーÊç½¸¾ÜºÙ¡Û
https://charichari.bike/portowner