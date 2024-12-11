¡ÚDIOR¡Û¥Îー¥È¥ë¥À¥àÂçÀ»Æ²ºÆ·ú¼°Åµ¤Ç¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥§¥ó¥Ç¤¬Å»¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹¤Î¥µ¥ô¥©¥ïー¥ë¥Õ¥§ー¥ë¤ò¸ø³«

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ªー¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò

(C) CYRIL MOREAU - BESTIMAGE

2024Ç¯12·î7Æü¡¢¥Îー¥È¥ë¥À¥àÂçÀ»Æ²¤ÎºÆ·ú¼°Åµ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥µー¥È¤Ë¥Þ¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥Ä¥£¥¢¡¦¥­¥¦¥ê¤Ë¤è¤ë¥ªー¥È¥¯¥Á¥åー¥ë¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¤¡¢¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥§¥ó¥Ç¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Á¥åー¥ë¤È¥°¥êー¥ó¤Î¥®¥Ô¥åー¥ë¥ìー¥¹¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¤Ï¥Üー¥È¥Í¥Ã¥¯¤ÇÇØÃæ¤¬Âç¤­¤¯³«¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ìó850»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¢¥È¥ê¥¨¤Î¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥µ¥ô¥©¥ïー¥ë¥Õ¥§ー¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ò¥½¥Õ¥£―¡¦¥«¥ì¤Ë¤è¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£



(C) Sophie Carre

(C) Sophie Carre


(C) Sophie Carre

(C) Sophie Carre


¡÷Dior @MariaGraziaChiuri


#Dior #DiorSavoirFaire #DiorCouture #StarsinDior



¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ªー¥ë
TEL¡§0120-02-1947