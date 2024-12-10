¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¡ß¥¯¥ê¥×¥È¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹RoLuANGEL¡Ê¥íー¥ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¤«¤éÇÉÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÃÂÀ¸¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒRosy luce co.¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶Í§Èþ¡Ë¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥³¥¤¥ó¥à¥¹¥á¡×¡ÊEureka Entertainment Ltd.¡¿CEO:Takuya Tsuji¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¡ÖMusmeANGEL¡Ê¥à¥¹¥á¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¡×¤ò·ëÀ®¡ª
RoLuANGEL¤ÎÅÄ¸¶Éñ¹á¡¢¿·µïÃÕºÚ¡¢¾¾»³ÎèºÚ¤Î£³Ì¾¤¬¡¢RoLuANGELÇÉÀ¸¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMusmeANGEL¡Ê¥à¥¹¥á¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¡×¤Ë¥á¥ó¥Ðー·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖMusmeANGEL¡Ê¥à¥¹¥á¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿³×¿·Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Áª¤Ð¤ì¤·¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¿±Ç¤·¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥³¥¤¥ó¥à¥¹¥á¡×¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¥³¥¤¥ó¥à¥¹¥á¤ÎPR³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚMusmeANGEL Member¡Û
ÅÄ¸¶Éñ¹á(23)
RoLuANGEL¥êー¥Àー
¡ÚInstagram¡Û @maika_tahara
¡Ú TikTok ¡Û @maitakatan
¡Ú¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
º£²ó¡¢¡Ö¥³¥¤¥ó¥à¥¹¥á¡×¤È»ä¤¿¤Á¡ÖRoLuANGEL¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÁªÈ´Äº¤¤Þ¤·¤¿ÅÄ¸¶Éñ¹á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¡Ø¥à¥¹¥á¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ËÂô»³»ä¤¿¤Á¤¬ÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥¤¥ó¥à¥¹¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤¥³¥¤¥ó¥à¥¹¥á¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦(¥Ïー¥È)
¿·µïÃÕºÚ(25¡Ë
¡ÚInstagram¡Û ¡÷nii_wakana
¡Ú TikTok ¡Û ¡÷nii_wakana
¡Ú¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¡Ö¥³¥¤¥ó¥à¥¹¥á¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥ëー¥×¡¢¥à¥¹¥á¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¼«¿È¤âÂô»³³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥¤¥ó¥à¥¹¥á¤äRoLu ANGE¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹
±¿±Ä¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¾¾»³ÎèºÚ(18
¡ÚInstagram¡Û ¡÷renachi_m06
¡Ú TikTok ¡Û ¡÷07renachi1205
¡Ú¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÚRoLuANGEL¡Û¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆMusmeANGEL¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ëÁÇÅ¨¤Ê¾ì¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÈÄÌî¤µ¤ó¡¢¥³¥¤¥ó¥à¥¹¥á¤Î±¿±Ä¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ëー¥×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡û¥¯¥ê¥×¥È¤È¤Ï
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¡¢°ÂÁ´¤Ë¼è°ú¤Ç¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¡Ê²¾ÁÛÄÌ²ß¤äNFT¤Ê¤É¡Ë¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò°ÂÁ´¤«¤ÄÆ©ÌÀÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ¤äÊ¸²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¤È¤Ï¡§
¥²ー¥àÆâ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤Ç´ÉÍý¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼ÂºÝ¤Î¡Ö»ñ»º¡×¤È¤·¤Æ½êÍ¡¦¼è°ú¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¥²ー¥àÆâ¤ÇÆÀ¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇäÇã¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥²ー¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤¤»ýÂ³Åª¤Ç¼«Î§Åª¤Ê·ÐºÑ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
12·î15Æü¡ÊÆü¡ËRoLuANGEL Christmas Live 2024¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ë¤Æ¡¢º£²ó¥à¥¹¥á¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿£³Ì¾¤è¤ê¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¤¢¤ê¡ª
¤¼¤Ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¢ö
RoLuANGEL Christmas Live2024
²ñ¾ì¡§BUZZ LIVE SHIBUYA
½»½ê¡§¢©107-0052
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî£±ÃúÌÜ£±£µ－£³ ¿ÀÆî¥×¥é¥¶¥Ó¥ë B1
³«¾ì11:30 / ³«±é 12:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
https://t.livepocket.jp/e/xtag9
¡ÖRoLuANGEL¡Ê¥íー¥ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ë¡×¤È¤Ï¡¡
2024Ç¯1·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿ÈÄÌîÍ§Èþ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë½¸ÃÄ¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê°ìÎ®¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤Æ¼ÂÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡¢MV ½Ð±é¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://roluangel.com/
Instagram¡§https://www.instagram.com/rolu_angel/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@roluangel
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/rolu_angel?s=21&t=BwP3g3q8684hX6FX2ucWPg(https://x.com/rolu_angel?s=21&t=BwP3g3q8684hX6FX2ucWPg)
¥³¥¤¥ó¥à¥¹¥á¤È¤Ï¡¡
ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¡ª¥³¥¤¥ó¥à¥¹¥á¤ÏEureka Entertainment Ltd.¤¬¡Ö¿·¤·¤¤Ç®¶¸¤òÀ¸¤à¡¢Play to Earn¤ÎÀ¤³¦Åª¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò·Ç¤²¤Æ³«È¯¤¹¤ë¡¢2024Ç¯11·î22Æü¥¬¥Á¥ã¥ê¥êー¥¹¡¢12·î2ÆüÁ´µ¡Ç½¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¤Ç¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢§X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
ÆüËÜÈÇ¡§https://x.com/coinmusme_jp
¥°¥íー¥Ð¥ëÈÇ¡§https://x.com/coinmusme
¥Ù¥È¥Ê¥àÈÇ¡§https://x.com/coinmusme_vn
Ãæ²Ú·÷ÈÇ¡§https://x.com/coinmusme_zh
´Ú¹ñÈÇ¡§https://x.com/coinmusmeKR
¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://coinmusme.com