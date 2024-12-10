¡ÖHiPro¡Ê¥Ï¥¤¥×¥í¡Ë¡×¡¢°¦É²¸©¤Ç¡Ö¥¹¥¥ë¥ê¥¿ー¥ó¡×¤ò³«»Ï
Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×(https://doda.jp/)¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡ÖHiPro¡Ê¥Ï¥¤¥×¥í(https://hipro-job.jp/)¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥ë½Û´Ä¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¥ë¥ê¥¿ー¥ó¡×¤ò°¦É²¸©¤Ç³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢°¦É²¸©Æâ¤ÇÉû¶È¡¦·ó¶È¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò°ËÍ½¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¥×¥í¿Íºà³èÍÑ¤Î»öÎã¾Ò²ð¤È¡¢¥×¥í¿Íºà³èÍÑ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÆ±¸©Æâ´ë¶È¤Î»°±º¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://hipro-job.jp/skilljunkan/skillreturn/ehime/(https://hipro-job.jp/skilljunkan/skillreturn/ehime/)
¡ÖHiPro¡×¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¥ê¥¿ー¥ó¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÆüËÜ¤Î¡Ö¾¯»Ò¹âÎð²½¡×¡ÖÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¡×¤Ë¤è¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤Ï½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ÏÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡ÖHiPro¡×¤Ï¡¢1¼Ò¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥í¿Íºà¤Î³èÍÑ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò·è¤Ë·Ò¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¡Ö¥¹¥¥ë¥ê¥¿ー¥ó¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬¸ÛÍÑ¤Ë¤è¤é¤º¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¥¹¥¥ë¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤È´ë¶È¤¬¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¹ç¤¦¡Ö¥¹¥¥ë½Û´Ä¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥¥ë¥ê¥¿ー¥ó¡×¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢Ä»¼è¡¢»³·Á¡¢Ê¡²¬¡¢¹Åç¡¢µþÅÔ¡¢½©ÅÄ¤ËÂ³¤¡¢°¦É²¸©¤Ï7ÃÏ°èÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦É²¸©¤Î»º¶ÈÆÃÀ¤È²ÝÂê
°¦É²¸©¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤Ë»º¶ÈÅªÆÃÄ¹¤ò»ý¤Á¡¢Âç¤¤¯È¯Å¸¡£ÅìÍ½ÃÏ°è¤Ï¡Öº£¼£¥¿¥ª¥ë¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¿¥ª¥ë¤Î»ºÃÏ¤Ç¡¢½Ð²Ù³Û¤ÏÁ´¹ñ°ì°Ì¢¨1¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¤Á¥¶È¤Ê¤É¤Î³¤»ö»º¶È¤â½¸ÀÑ¤¹¤ëÆó¼¡»º¶È¤ÎÃÏ°è¤Ç¤¹¡£ÃæÍ½ÃÏ°è¤Ï´Ñ¸÷¡¦¥µー¥Ó¥¹¶È¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢ÆîÍ½ÃÏ°è¤ÏÀ¸»ºÎÌÁ´¹ñ°ì°Ì¢¨£²¤Î¤¤¤è¤«¤ó¤ÎÀ¸»º¤Ê¤É°ì¼¡»º¶È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°¦É²¸©¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿»º¶È¹½Â¤¤Î¤â¤ÈÂç¤¤¯È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤ÏÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°¦É²¸©¤Î»º¶È¤¬º£¸å¤âÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò·è¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡¡¹©¶ÈÀ½ÉÊ½Ð²Ù³Û¡ÊÎáÏÂ2Ç¯ ·ÐºÑ»º¶È¾ÊÅý·×¤è¤ê¡Ë
¢¨2¡¡ÇÀÎÓ¿å»ºÉÊÀ¸»ºÎÌ¡ÊÎáÏÂ3Ç¯～ÎáÏÂ4Ç¯ ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÅý·×¤è¤ê¡Ë
°¦É²¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖHiPro¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡ÖHiPro¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°¦É²¸©Æâ´ë¶È¤Î¿ÍºàÉÔÂ²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¶âÍ»µ¡´ØÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¿Íºà¤Î¼ûÍ×¤Ï2023Ç¯ÅÙ²¼´üÈæ¤Ç3ÇÜ¤Ë¿Ä¹¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿Í»ö¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë³èÍÑ¤·¤¿´ë¶È¤«¤é¤Ï¡Ö¥×¥í¿Íºà¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥×¥í¿Íºà¤ÎÀìÌçÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¸«¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÊä¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥×¥í¿Íºà¤Î¥¹¥¥ë¤¬´ë¶È²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°¦É²¸©¤Ç¤Î¥×¥í¿Íºà¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¥ê¥¿ー¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¥×¥í¿Íºà³èÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤Ù¤¯¡¢Æ±¸©¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥ê¥¿ー¥ó¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë°¦É²¸©¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò³«Àß¤·¡¢¸©Æâ´ë¶È¤¬¥×¥í¿Íºà¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¤¤¿¡ÈÀèÆ³Åª»öÎã¡É¤ò·ÇºÜ¡£´ë¶È¤¬¥×¥í¿Íºà¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÀ®²Ì¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°¦É²¸©Æâ´ë¶È¤Ø¥×¥í¿Íºà³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥×¥í¿Íºà³èÍÑ¤ò¿»Æ©¡¦²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¤é¤Î¥¹¥¥ë¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°¦É²¸©¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¥×¥í¿Íºà¤È¡¢²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤°¦É²¸©Æâ´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¡¦Áý²Ã¡¢¿ÍºàÎ®Æ°²½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ»öÎã
¡Ú»öÎã1¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥¥¢¥¯¥·¥¹
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢
¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·ー¤Î¸«Ä¾¤·¤¬µÞÌ³¤Ë¡£
¥×¥í¿Íºà¤ÈµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤²þÄê°Æ¤òºöÄê¡£
·ÇºÜ¥Úー¥¸¡§
https://hipro-job.jp/skilljunkan/skillreturn/ehime/daiki-axis.html
¡Ú»öÎã2¡Û³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¥°¥ëー¥×
OEMÀ½Â¤¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢²½¾ÑÉÊ¤Î¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤ËÄ©Àï¡£
·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥×¥í¿Íºà¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ÛÎã¤Î6¥ö·î¤Ç¾¦ÉÊ³«È¯¤¬´°Î»¡£
·ÇºÜ¥Úー¥¸¡§
https://hipro-job.jp/skilljunkan/skillreturn/ehime/nsg.html
¡Ú»öÎã3¡Û»°±º¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
³¤³°¿Ê½Ð¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê»öÁ°Ä´ºº¡£
Ë¡µ¬À©¡¢µ»½Ñ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥×¥í¿Íºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢
´üÂÔ°Ê¾å¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤¬´°À®¡£
·ÇºÜ¥Úー¥¸¡§
https://hipro-job.jp/skilljunkan/skillreturn/ehime/miura.html
¶¨ÎÏ
¢£¥×¥í¿Íºà³èÍÑ¤Î¿»Æ©¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤È·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ø¤Î´óÍ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¥¹¥¥ë¥ê¥¿ー¥ó¡×
¡ã https://hipro-job.jp/skilljunkan/skillreturn/(https://hipro-job.jp/skilljunkan/skillreturn/) ¡ä
¡Ö¥¹¥¥ë¥ê¥¿ー¥ó¡×¤È¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÃÏ°è¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î´ë¶È¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä¥×¥í¿Íºà¤Î¥¹¥¥ë¤ò¡È¤Õ¤ë¤µ¤È¡É¤Ë´Ô¸µ¡Ê¥ê¥¿ー¥ó¡Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÈ¼¤¤¡¢À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Ï1995Ç¯¤ò¥Ôー¥¯¤Ë¸º¾¯¢¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¿¼¹ï¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ë¼êÃÊ¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¿Íºà³èÍÑ¤ò¹ñ¤òµó¤²¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥×¥í¿Íºà³èÍÑ¤òÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»ý¤Ä´ë¶È¤Ï°ìÉô´ë¶È¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¿Íºà³èÍÑ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢1¼Ò¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¿Íºà¤Î³èÍÑ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¡Ö¥¹¥¥ë¥ê¥¿ー¥ó¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ ÁíÌ³¾Ê¡Ö¾ðÊóÄÌ¿®Çò½ñÎáÏÂ4Ç¯ÈÇ¡×
¢£¥¹¥¥ë½Û´Ä¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://hipro-job.jp/skilljunkan/(https://hipro-job.jp/skilljunkan/) ¡ä
¡ÖHiPro¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤ò²òÊü¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÂ¿ÍÍ¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢2023Ç¯5·î25Æü¤Ë¡Ö¥¹¥¥ë½Û´Ä¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥¥ë½Û´Ä¼Ò²ñ¡×¤È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬»ý¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¡¢¥¹¥¥ë¤ò1¼Ò¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¤º¤Ë¡¢Â¾¤Î´ë¶È¤Ç¤â³è¤«¤·¡¢¸Ä¿Í¤¬»ý¤Ä¥¹¥¥ë¤Ï¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÃæ¤Ç½ÀÆð¤Ë³èÍÑ¡£¹¹¤Ë¡¢¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¡¦¥¹¥¥ë¤¬¤Þ¤¿Â¾¤Î´ë¶È¤Ç³è¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤¬Áê¾èÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÁí¹ç³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro¡×(https://hipro-job.jp/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://hipro-job.jp/(https://hipro-job.jp/) ¡ä
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ø¤ÎÆÍÆþ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤¬ÉáµÚ¡¦¿»Æ©¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ä¸ÛÍÑ¤Î¤¢¤êÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤â·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¡¢»º¶È¹½Â¤¤âÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ê£»¨¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤È½¾¶È°÷¤Î¸ÛÍÑ·ÀÌó¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¡¢¿·¤·¤¤¿Íºà³èÍÑ¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖHiPro¡Ê¥Ï¥¤¥×¥í¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖHiPro¡×¤Ï¡Ö¥¹¥¥ë¤ò²òÊü¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÂ¿ÍÍ¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢´ë¶È¤Ï²ÝÂê²ò·è¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸Ä¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¶È³¦½é¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÁí¹ç³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖHiPro¡×¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¸Ä¿Í¤È¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤´ë¶È¤ËÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÂ¿ÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.persol-career.co.jp/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢-¿Í¡¹¤Ë¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò-¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¤ä¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda X¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Íºà¾Ò²ð¡¢µá¿Í¹¹ð¡¢¿·Â´ºÎÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÁí¹ç³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤âËÜ³Ê»²Æþ¡£¥°¥ëー¥×¤ÎÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸Ä¿Í¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÅØ¤á¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.persol-career.co.jp/mission_value/