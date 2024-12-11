King & Prince¡¢6ËçÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖRe:ERA¡×¡¡12·î11Æü¡Ê¿å¡ËCDÈ¯Çä¡ª

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King & Prince ¡ÖWOW¡×MV
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=-Vx0Sn16ykA ]
King & Prince ¡ØRe:ERA¡ÙBehind the scenes Teaser
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=rVXO9FXpjAs ]
King & Prince¡¡6th Album¡ØRe:ERA¡Ù
2024.12.11(wed) ¡ØRe:ERA¡ÙCD Release
https://lnk.to/6th1014
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1. Odyssey
2. WOW
3. HOTTER & HOTTER
4. Don't Grow Up
5. COLORS
6. LOVE HACKER
7. moooove!!
8. POPSTAR in the KINGDOM (¹â¶¶³¤¿Í)
9. ¥Üー¥¤¥ßー¥Ä¥¬ー¥ë
10. °¦¤·À¸¤¤ë¤³¤È
11. À÷¤ß (±ÊÀ¥Î÷)
12. ROLLER COASTER
13. MAGIC WORD
14. halfmoon
15. I Will...¡¡
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¡¦¡ÖWOW¡× Music Video Behind the scenes
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1. Odyssey
2. WOW
3. HOTTER & HOTTER
4. Don't Grow Up
5. COLORS
6. LOVE HACKER
7. moooove!!
8. POPSTAR in the KINGDOM (¹â¶¶³¤¿Í)
9. ¥Üー¥¤¥ßー¥Ä¥¬ー¥ë
10. °¦¤·À¸¤¤ë¤³¤È
11. À÷¤ß (±ÊÀ¥Î÷)
12. ROLLER COASTER
13. MAGIC WORD
14. halfmoon
15. I Will...¡¡
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¡¦¡ØRe:ERA¡ÙBehind the scenes
¡¦¡ÖPOPSTAR in the KINGDOM¡× Behind the scenes
¡¦¡ÖÀ÷¤ß¡× Behind the scenes
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¡ÚCD¡Û\3,520(ÀÇ¹þ) / UPCJ-9057
¡ÚCD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
1. Odyssey
2. WOW
3. HOTTER & HOTTER
4. Don't Grow Up
5. COLORS
6. LOVE HACKER
7. moooove!!
8. POPSTAR in the KINGDOM (¹â¶¶³¤¿Í)
9. ¥Üー¥¤¥ßー¥Ä¥¬ー¥ë
10. °¦¤·À¸¤¤ë¤³¤È
11. À÷¤ß (±ÊÀ¥Î÷)
12. ROLLER COASTER
13. MAGIC WORD
14. halfmoon
15. I Will...
16. Harajuku¡ÊÄÌ¾ïÈ×¤Î¤ß¼ýÏ¿¡Ë
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1. Odyssey
2. WOW
3. HOTTER & HOTTER
4. Don't Grow Up
5. COLORS
6. LOVE HACKER
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8. POPSTAR in the KINGDOM (¹â¶¶³¤¿Í)
9. ¥Üー¥¤¥ßー¥Ä¥¬ー¥ë
10. °¦¤·À¸¤¤ë¤³¤È
11. À÷¤ß (±ÊÀ¥Î÷)
12. ROLLER COASTER
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King & Prince ¡ÖWOW¡× Music Video Behind the scenes Teaser
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=bKyFWHFKwuE ]
King & Prince¡Ö6ºÐ¤ÏÃ¯¤À¡ª¡© Æ±´üÅö¤Æ¥¯¥¤¥º ¡×Teaser(¡ÖRe:ERA¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×A¼ýÏ¿)
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=HUy9EJNY67M ]
¢§King & Prince ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È
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