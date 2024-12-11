¡Ú¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥ô¥§¥Ë¥åー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCareAR¡×¤ÎÆ³Æþ¡¢¤ª¤è¤ÓSDGs¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌóÄù·ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¡×¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢³Æ¼ï¶ÈÌ³¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤äAI´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¡¢¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥ô¥§¥Ë¥åー¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡¢CEO: ¼Æ»³¹À¡¢°Ê²¼CBA¡Ë¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCareAR¡×¤ÎÆ³Æþ¡¢¤ª¤è¤ÓSDGs¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖCareAR¡×¤È¤Ï¡¢CBA¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó·¿¥µー¥Ó¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥Áー¥à¤Î¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ»½ÑÌÌ¤Ç¥Áー¥à¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥é¥ó¥Þー¥ìSDGs¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Î¾¼Ò¤ÇSDGs¤ÎÍýÇ°¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥ô¥§¥Ë¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Éý¹¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼«Æ°²½¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢Èó¾å¾ì¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢AIµ»½Ñ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÆ³Æþ¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£CBA¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿ÆÀÚ¤Ç¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë°î¤ì¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ 2006Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢À¤³¦35¥ö¹ñ¡¢900¼Ò°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËºÇ¿·¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤ÎWebRTC¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤àÀìÌçÃÎ¼±¤È¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¹â¤¤Êñ³çÅª¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚCBA¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Û¡§https://cba-japan.com/
¢¡¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖAranmare¡Ê¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½÷»Ò¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¡ÖÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×¡Ö½÷À¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¾ì¤òÁý¤ä¤·¡¢½÷À±þ±ç¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ê½êºßÃÏ¡§½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô¡Ë¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ê½êºßÃÏ¡§»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô¡Ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¥Áー¥à¡Ê½êºßÃÏ¡§ÉÙ»³¸©¼Í¿å»Ô¡Ë¤Î3¥Áー¥à¤¬³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢3¥Áー¥à¤òÅý³ç¤¹¤ëÅìµþ¤ò´Þ¤à4¤Ä¤ÎµòÅÀ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Î£±¥Úー¥¸¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¥½ー¥·¥ã¥ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢½÷À³èÌö¤Î¿ä¿Ê¤äÃÏ°èÏ¢·È¡¦³èÀ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³Æ¼ï»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.aranmare.jp/
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/aranmare_official/