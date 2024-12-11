¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅìµÞ¤ÈNTTÅÔ»Ô³«È¯¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö£Í£É£Ä£Ï£Ò£É £Ð£Á£Ò£Ë £Ô£è£å £Ç£Ì£Ï£Ò£Ù¡×¤¬£²£°£²£´Ç¯£±£°·î¤Ë½×¹©¡¢£²£°£²£µÇ¯£±·î¤«¤éÆþµï³«»Ï
ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÅìµÞ¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë£Â£Å£Ã£Á£Í£Å£Ø £Ô£Ï£Ë£Ù£Õ £Ã£Ï¡¥¡¤£Ì£Ô£Ä¡¥¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¡Ë¤È¡¢£Î£Ô£ÔÅÔ»Ô³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢£Î£Ô£ÔÅÔ»Ô³«È¯¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñ¡¦¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¤Î¾ÊÅÔ¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ö£È£¹£Â£Ã £É£Î£Ö£Å£Ó£Ô£Í£Å£Î£Ô £Ã£Ï£Í£Ð£Á£Î£Ù £Ì£É£Í£É£Ô£Å£Ä¡×¤ò£²£°£²£°Ç¯£··î¤ËÀßÎ©¤·¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö£Í£É£Ä£Ï£Ò£É £Ð£Á£Ò£Ë £Ô£è£å £Ç£Ì£Ï£Ò£Ù¡Ê¥ß¥É¥ê¥Ñー¥¯ ¥¶¡¦¥°¥íー¥êー¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÊª·ï¡Ë¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
£²£°£²£´Ç¯£±£°·î¤Ë½×¹©¤ò¤à¤«¤¨¡¢£²£°£²£µÇ¯£±·î¤«¤éÆþµï¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢ÃÏ¾å£²£´³¬·ú¤ÆÁí¸Í¿ô£¹£¹£²¸Í¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Á³Ë¤«¤Ê³«È¯¥¨¥ê¥¢¡È£Í£É£Ä£Ï£Ò£É¡¡£Ð£Á£Ò£Ë¡É¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¥¢¥Ã¥Ñー¥ß¥É¥ëÁØ¸þ¤±Âçµ¬ÌÏ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢£²¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤¤´Ö¼è¤ê¡×¤È¡ÖÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯ËÉÙ¤Ê¶¦ÍÑ»ÜÀß¡×¤Ë¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡££´³¬¤Î¶¦ÍÑ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢£µ£°¥áー¥È¥ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×ー¥ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É£×£é-£Æ£é´°È÷¤Î¥³¥ïー¥¥ó¥°¥ëー¥à¡¢¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥È¤ä¥¥Ã¥º¥ëー¥à¤Ê¤É¡¢£±£¹¤Î¶¦ÍÑ»ÜÀß¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë£±³¬¤Î¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï°û¿©¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ê¤É¤òÍ¶Ã×¤·¡¢ËÜÊª·ï¤Î½×¹©¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥¹Ää¤òÉÕ¶á¤Ë°ÜÀß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ³°¤Ç¹â¤¤µï½»´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª·ï³°´Ñ
ËÜÊª·ïÆâ´Ñ
¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¤ÎËÌÉô¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÁ´¹ñ¤Ç¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¡¦¥Ï¥Î¥¤»Ô¤Ë¼¡¤¤¤Ç£³ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ëÌó£´¡¤£³£°£°·ï¤Î³°¹ñÄ¾ÀÜÅê»ñ¡Ê£Æ£Ä£É¡ËÍ¶Ã×¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢³°¹ñ´ë¶È¤Î¹©¾ì¤Î½¸ÀÑ¤ä¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¿Í¸ýÁý²Ã¤¬¿Ê¤ß¡¢¸½ºß¤ÏÌó£²£¸£°Ëü¿Í¤Î¿Í¸ý¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµÞ¤ª¤è¤Ó¤Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¤Ï¡¢£²£°£±£²Ç¯¤«¤é£±£²Ç¯´Ö¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¡ÊÁíÌÌÀÑÌó£±¡¤£°£°£°£è£á¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅìµÞÂ¿ËàÅÄ±àÅÔ»Ô¡×¤Î³«È¯¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½¡¦´·½¬¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡ÖÅìµÞ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊª·ï¤Ç£µ³¹¶èÌÜ¤Î½»Âð¤Î½×¹©¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¾¦¶È»ÜÀß£´»ÜÀß¤Î³«È¯¤ä³Ø¹»¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÍ¶Ã×¡¢£²£°£±£´Ç¯¤«¤é¤ÏÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤Ë¤è¤ë¸òÄÌÌÖ¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÔ»Ôµ¡Ç½¤Î½¸ÀÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤Ë¤è¤ë³¹¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊª·ï¤Î½×¹©¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó£²¡¤£°£°£°¿ÍÁý²Ã¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¤Ïº£¸å¤â£±¡¤£°£°£°¸Íµ¬ÌÏ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¶¡µë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë´ûÂ¸¾¦¶È»ÜÀß¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¸ý¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÎ®Æþ¤È³¹¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£Î£Ô£ÔÅÔ»Ô³«È¯¤Ï¡¢£Î£Ô£Ô¥°¥ëー¥×¤Î³¹¤Å¤¯¤ê»ö¶È¤òÃ´¤¦£Î£Ô£Ô¥¢ー¥Ð¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢£Î£Ô£Ô¥°¥ëー¥×¤¬¤â¤Ä£É£Ã£Ô¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢´Ä¶µ»½Ñ¤Ê¤É¤Î¥ê¥½ー¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¡Ö³¹¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊª·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¤Î£±£°£°¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë£Î£Ô£Ô¥¤ー¥¢¥¸¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹½Æâ¸÷ÄÌ¿®ÀßÈ÷¤Î´Æ½¤¤ä¡¢¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥É£×£é-£Æ£é¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÄÌ¿®´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î¹¹¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÌ»æ¡Û
¢£Êª·ï³µÍ×
¡Ú»²¹Í¡Û
¢£¹çÊÛ²ñ¼Ò³µÍ×
¢£¥Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¡¡³µÍ×
¢£¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»ÔÆâ¤Î³«È¯¥¨¥ê¥¢
¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô³«È¯Á´ÂÎ¥¨¥ê¥¢¡¡¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹
ÅìµÞ(³ô)¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢£²£°£±£²Ç¯¤«¤é¥Ó¥ó¥º¥ó¾Ê¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¡ÊÁíÌÌÀÑ£±¡¤£°£°£°£è£á¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄãÁØ¡¦¹âÁØ½»Âð¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤«¤é¤Ê¤ë³«È¯¡ÖÅìµÞ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£²£°£±£´Ç¯¤«¤é¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅìµÞ¤Î¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê¼ÂÀÓ
¥Ó¥ó¥º¥ó¿·ÅÔ»Ô³«È¯Á´ÂÎ¥¤¥áー¥¸
£Í£É£Ä£Ï£Ò£É £Ð£Á£Ò£ËÆâ¡¢ËÜÊª·ï°ÌÃÖ¿Þ
¡ã½»Âð¡ä
¡þ£Ó£Ï£Ò£Á £ç£á£ò£ä£å£î£óI¡Ê¥½¥é¥¬ー¥Ç¥ó¥º¥ï¥ó¡Ë
»ÜÀß³µÍ×¡§Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§£¹¡¤£°£¸£²Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡¡¡Áí¸Í¿ô¡§£´£°£¶¸Í
ÀìÍÌÌÀÑ¡§Ìó£¶£·Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～£±£°£µÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê£±¸Í¤¢¤¿¤ê¡Ë
³¬¿ô¡§ÃÏ¾å£²£´³¬·ú¡¡¡¡½×¹©»þ´ü¡§£²£°£±£µÇ¯£³·î
¡þ£Ó£Ï£Ò£Á £ç£á£ò£ä£å£î£óII¡¡¡Ê¥½¥é¥¬ー¥Ç¥ó¥º¥Äー¡Ë
»ÜÀß³µÍ×¡§Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§£·¡¤£¹£´£¸Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡
Áí¸Í¿ô¡§£µ£µ£·¸Í
ÀìÍÌÌÀÑ¡§Ìó£µ£µÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ～£±£°£±Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê£±¸Í¤¢¤¿¤ê¡Ë
³¬¿ô¡§ÃÏ¾å£²£´³¬·ú¡¡¡¡
½×¹©»þ´ü¡§£²£°£²£±Ç¯£µ·î
¢¨»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±»ö¶È
¡þ£Ô£è£å¡¡£Ö£É£Å£×¡Ê¥¶¡¦¥Ó¥åー¡Ë
»ÜÀß³µÍ×¡§Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§£¹¡¤£°£¸£·Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡¡¡Áí¸Í¿ô¡§£¶£°£´¸Í
ÀìÍÌÌÀÑ¡§Ìó£³£µÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ～£±£°£²Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê£±¸Í¤¢¤¿¤ê¡Ë
³¬¿ô¡§ÃÏ¾å£²£´³¬·ú¡¡¡¡½×¹©»þ´ü¡§£²£°£±£¹Ç¯£±£²·î
¡þ£È£Á£Ò£Õ£Ë£Á¡Ê¥Ï¥ë¥«¡Ë
»ÜÀß³µÍ×¡§Ê¬¾ùÄãÁØ½»Âð¡¡¡¡Áí¸Í¿ô¡§£²£²£±¸Í
·úÊªÌÌÀÑ¡§Ìó£³£°£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～£³£µ£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê£±¸Í¤¢¤¿¤ê¡Ë
½×¹©»þ´ü¡§£²£°£±£·Ç¯¤è¤ê£²£°£²£²Ç¯¤Þ¤Ç½ç¼¡½×¹©
¡ã¾¦¶È¡ä
¡þ£È£é£ë£á£ò£é¡Ê¥Ò¥«¥ê¡Ë
»ÜÀß³µÍ×¡§¾¦¶È»ÜÀß¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡Ë
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§Ìó£´¡¤£¸£°£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡¡¡
Å¹ÊÞ¿ô¡§Ìó£²£°Å¹ÊÞ
³«¶È»þ´ü¡§£²£°£±£µÇ¯£±·î
¡þ£Í£É£Ä£Ï£Ò£É¡¡£Ð£Á£Ò£Ë¡¡£Ó£Ñ£Õ£Á£Ò£Å¡Ê¥ß¥É¥ê¥Ñー¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë
»ÜÀß³µÍ×¡§¾¦¶È»ÜÀß¡Ê¥«¥Õ¥§¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¡Ë
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§Ìó£´£¶£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡¡¡Å¹ÊÞ¿ô¡§£³Å¹ÊÞ
³«¶È»þ´ü¡§£²£°£±£¹Ç¯£±£°·î
¢¨³ÈÄ¥¥¨¥ê¥¢¤Ï£²£°£²£µÇ¯¤Ë³«¶ÈÍ½Äê
¡þ£Ó£Ï£Ò£Á £ç£á£ò£ä£å£î£ó £Ì£é£î£ë£ó¡Ê¥½¥é¥¬ー¥Ç¥ó¥º¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ë
»ÜÀß³µÍ×¡§¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥µ¥Ã¥«ー¾ì¡¢Ìîµå¾ì¡¢
¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¥Ñー¥¯¤Ê¤É
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó£±£´¡¤£°£°£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡¡¡
Å¹ÊÞ¿ô¡§£±£±Å¹ÊÞ
³«¶È»þ´ü¡§£²£°£²£³Ç¯£¶·î
¡þ£Ó£Ï£Ò£Á £ç£á£ò£ä£å£î£ó £Ó£Ã¡Ê¥½¥é¥¬ー¥Ç¥ó¥º¡¡¥¨¥¹¥·ー¡Ë
»ÜÀß³µÍ×¡§¾¦¶È»ÜÀß¡Ê¡Ö£Á£Å£Ï£Î¡Ê£ó£õ£ð£å£ò£í£á£ò£ë£å£ô¡Ë¡×¡¢
¡Ö£Î£É£Ô£Ï£Ò£É¡×¡¢¡Ö£Í£Õ£Ê£É¡×¡¢¡Ö£Õ£Î£É£Ñ£Ì£Ï¡×¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡Ë
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§Ìó£±£´¡¤£µ£°£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡¡¡
Å¹ÊÞ¿ô¡§£±£¹Å¹ÊÞ
³«¶È»þ´ü¡§£²£°£²£³Ç¯£··î
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä
¡þ£Â£Å£Ã£Á£Í£Å£Ø¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Õ¡¡£Ç£Á£Ì£Ì£Å£Ò£Ù
¡Ê¤Ù¥«¥á¥Ã¥¯¥¹ÅìµÞ¥®¥ã¥é¥êー¡Ë
»ÜÀß³µÍ×¡§½»ÂðÈÎÇä¥»¥ó¥¿ー
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó£´¡¤£¶£·£µÊ¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¡
·úÊªÌÌÀÑ¡§Ìó£±¡¤£³£°£°Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê¤½¤ÎÂ¾¡¢³ÆÊª·ï¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¡Ë
³¬¿ô¡§ÃÏ¾å£²³¬·ú¡Ê°ìÉô¡Ë
½×¹©»þ´ü¡§£²£°£²£´Ç¯£±£°·î
°Ê¡¡¡¡¾å