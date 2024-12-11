¡Ú²Æì¸©½é½ÐÅ¹¡Û¿å»ñ¸»ÊÝÁ´¤Ë¹×¸¥¤·IoT¤Ç¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¡ª¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êーwash+ µ¹ÌîÏÑ¾å¸¶Å¹¤¬¥ªー¥×¥ó
¿Íµ¤¤ÎÊÛÅöÅ¹¤ÈÎÙÀÜ¡¢¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤Ç»ß¤á¤ä¤¹¤¤Î©ÃÏ
³ô¼°²ñ¼Òwash-plus(ËÜ¼Ò:ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¹âÍü·òÂÀÏº)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êーwash+¡Ê¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Î¿·Å¹ÊÞ µ¹ÌîÏÑ¾å¸¶Å¹¤¬¡¢2024Ç¯12·î7Æü(ÅÚ)¤Ë¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Æì¸©¤Ë¤Ï½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁÀÁµá¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://wash-plus.co.jp/contact-us/
ÂçÄÌ¤ê±è¤¤¤Î³ÑÃÏ¤Ë¤¢¤ëÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤Å¹ÊÞ
ÎÙÀÜ¤ÎÊÛÅöÅ¹¤È¶¦ÍÑ¤Î¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÄÌ¤ê±è¤¤¤Î³ÑÃÏ¤Ç¼Ö¤ÎÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¤Ë¶á¤¤Î©ÃÏ¤Î¤¿¤á¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥¹ー¥Ä¤òÀö¤¨¤ë¡Ö¥¦¥§¥Ã¥È¥¹ー¥Ä¥³ー¥¹¡×ÀßÄêºÑ¤ß¤Îµ¡³£¤ò1Âæ¤´ÍÑ°Õ¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤«¤é´ÊÃ±¤ÊÁàºî¤Ç¡¢ÌÓÉÛÀö¤¤¤äÉÛÃÄÀö¤¤¤ÎÀìÍÑ¥³ー¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·¤ÀìÍÑÀöÂõµ¡¡Ö¥¹¥Þー¥È ¥¹¥Ëー¥«ー¥é¥ó¥É¥êー¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·¤¤Î¤Þ¤È¤áÀö¤¤¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¤Û¤«¡¢¥Ðー¥³ー¥É»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É³Æ¼ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¤µ¤é¤Ë¥¯ー¥Ý¥óÇÛ¿®¤äµ¡Ç½²òÊü¤Ê¤É¤ÇÊØÍø¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ºÇ¿·¼°¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ëー¥«ー¤ò¤Þ¤È¤áÀö¤¤¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È ¥¹¥Ëー¥«ー¥é¥ó¥É¥êー¡×¤âÀßÃÖ¡¢»þÃ»²È»ö¤ËÊØÍø
¢§¿·Å¹¾ðÊó
¡¦Å¹Ì¾¡¡¡¡¡¡wash+ µ¹ÌîÏÑ¾å¸¶Å¹
¡¦½êºßÃÏ¡¡¡¡²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¾å¸¶£²-£±£°-£¹
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡¡24»þ´Ö±Ä¶È
¡¦Å¹Æâµ¡´ï¡¡ÀöÂõ´¥Áçµ¡5Âæ¡¢ÆóÃÊ¼°´¥Áçµ¡3Âæ¡¢¥¹¥Þー¥È ¥¹¥Ëー¥«ー¥é¥ó¥É¥êー1Âæ
¢¦Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¤´°ÆÆâ¥Úー¥¸
¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êーwash+ µ¹ÌîÏÑ¾å¸¶Å¹(https://www.wash-plus.jp/store/ginowanuehara/)
¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥×¥é¥¹¤Ï¡¢ÀöºÞ¥ì¥¹¤Ç¡Ö¿Í¡¦´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¡¦IoTµ»½Ñ¤Ç¡Ö¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤ÍøÊØÀ¡×¤ò³ð¤¨¤ëºÇ¿·¼°¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー
wash-plus¡Ê¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥×¥é¥¹¡Ë¤Ï¡¢ÀöºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÀöÂõ¤ÇÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·SDGs¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¡£IoT¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ç¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿·µ»½Ñ¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¶È³¦¤ÇÆÈ¼«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¤À¤±¤Ç±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¡¢¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥×¥é¥¹¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¡Öwash+ Technology¡×
¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢99.9¡ó¤¬¿å¤ÎÀöÂõÀìÍÑ¥¢¥ë¥«¥ê¥¤¥ª¥óÅÅ²ò¿å¡Öwash+ Water¡×¡Ê¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥×¥é¥¹ ¥¦¥©ー¥¿ー¡Ë¤ò»È¤¤Àö¤¤¾å¤²¤ë¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¥Õ¥êー¤ÊÀöÂõ¡Öwash+ Technology¡×¡Ê¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥×¥é¥¹ ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë¤ò³«È¯¤·¡¢ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±ê¤ä²½³ØÊª¼Á²áÉÒ¾É¤Ê¤É¤É¤Ê¤¿¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÀöºÞ¡¦½ÀÆðºÞ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀöÂõÁ´ÂÎ¤ÇÌó3³äÀá¿å¤·ÇÓ¿å±øÀ÷·Ú¸º¤â¼Â¸½¡£
¿å»ñ¸»¤ÎÊÝÁ´¤òÃæ¿´¤ËSDGs¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿17¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¦¤Á10¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÀöÂõ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êーÀìÍÑIoT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ösmart laundry¡Ê¥¹¥Þー¥È¥é¥ó¥É¥êー¡Ë¡×
¡ÖSmart Laundry¡×¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êーÀìÍÑ¤ÎIoT¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ÈÆÈ¼«¤ÎIoT¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢µ¡´ï¤Î¶õ¤¾õ¶·³ÎÇ§¡¢ÀöÂõ¤ä´¥Áç¤Î½ªÎ»ÄÌÃÎ¡¢¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡ÊÃæ¤¬¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¬¥é¥¹¤¬ÆÞ¤ëµ¡Ç½¡ËÅù¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È¤ò²ò·è¡£Å¹ÊÞ´ÉÍý¤ÏPC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¥ªー¥ÊーÍÍÁÐÊý¤Î¾ÊÎÏ²½¤ò³ð¤¨¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ä½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤Ë¤è¤ë»þÃ»²È»ö¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¿ô¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤äÂ¿¸À¸ìÉ½¼¨¤òÉ¸½à¼ÂÁõ¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁÀÁµá¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://wash-plus.co.jp/contact-us/
¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥é¥ó¥É¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤É¤¦¤¾
³ô¼°²ñ¼Òwash-plus ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©279-0004¡¡ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÇ¼Â1-9-5
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹âÍü ·òÂÀÏº
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2013Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1012Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Áí¹ç¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー»ö¶È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
URL¡¡¡¡ ¡§ http://wash-plus.co.jp/
¢§²áµî¼õ¾ÞÎò
¡¦¡Ö2020Ç¯Âè3²óÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¥µー¥Ó¥¹»º¶ÈÀ¸»ºÀ¶¨µÄ²ñ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥½¨¾Þ¡£
¡¦¡Ö2019Ç¯ÅÙ(Âè37²ó)IT¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í´ë¶È¾ðÊó²½¶¨²ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ò»Ù¤¨¤ë¸ÜµÒ¤È·Ò¤¬¤ëIoT¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ãæ¾®´ë¶È»Ë¾å½é¤ÎITºÇÍ¥½¨¾Þ¡£
¡¦¡ÖCHIBA¥Ó¥¸¥³¥ó2016¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¥Õ¥êー¤òÌÜ»Ø¤¹¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー»ö¶È¤ÎIoT²½¤È¤½¤ÎÌ¤Íè¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤ò·Ç¤²¤ÆÎ×¤ß¡¢ÀéÍÕ¸©ÃÎ»ö¾Þ¡Ú¤Á¤Ðµ¯¶È²ÈÂç¾Þ¡Û¡£
¡¦¡Ö2023Ç¯ÅÙ(Âè41²ó)IT¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í´ë¶È¾ðÊó²½¶¨²ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¥Ó¥Ã¥¯¥Çー¥¿¡ßµ¤¾Ý¥Çー¥¿¤¬Æ³¤¯¡¡¡È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡É¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢IT¾Þ(¸ÜµÒ¡¦»ö¶Èµ¡Ç½ÎÎ°è)¡£
¡¦¡Ö¥Ë¥åー¥º¥¦¥£ー¥¯ÆüËÜÈÇSDGs¥¢¥ïー¥É2023¡×¡Ê¼çºÅ¡§¥Ë¥åー¥º¥¦¥£ー¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀöÂõµ»½Ñ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬SDGsÌÜÉ¸6¤Î¿å¼Á±øÀ÷¤Îºï¸º¡¦¿å¤ÎÍøÍÑ¸úÎ¨²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´Ä¶ÉôÌç¾Þ¡£