À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ö¥²¥Ã¥Æ¥£¥¤¥áー¥¸¥º¡×¤¬¡ØYear in Review by Getty Images¡Ù¤òÈ¯É½¡ª

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2172262552, Kelly Gavin, Getty Images

2161922008, Anna Moneymaker, Getty Images

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2004211504, Ezra Shaw, Getty Images

20242152669389, Wendell Teodoro, Getty Images

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2164333199, Andriy Onufriyenko, Getty Images


2141803887, Mona Miri, Getty Images

2159133530, Anchiy, Getty Images

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