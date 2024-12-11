À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ö¥²¥Ã¥Æ¥£¥¤¥áー¥¸¥º¡×¤¬¡ØYear in Review by Getty Images¡Ù¤òÈ¯É½¡ª

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2172262552, Kelly Gavin, Getty Images
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2150096650, visualspace, Getty Images
2164333199, Andriy Onufriyenko, Getty Images
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2159133530, Anchiy, Getty Images
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