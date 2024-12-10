¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥©ー¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÌ¾¸Å²°¾ëËÜ´Ý¸æÅÂ¡×¤ÎÆâÉô¤ò3¼¡¸µÅÀ·²²½¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥©ー¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¡§µÌÀî Íº¼ù¡¢ÅÄÃæ °ì´î¡¢°Ê²¼¡Ö¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥©ー¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥©ー¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë3¼¡¸µ¥Çー¥¿·×Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSEAMS¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¾ëËÜ´Ý¸æÅÂ¤ÎÆâÉô¤ò3¼¡¸µÅÀ·²²½¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆ°²è¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥©ー¤¬ËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò3¼¡¸µÅÀ·²¤Î·Á¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¡ÖÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò3¼¡¸µÅÀ·²¤Ç¤´¾Ò²ð ～Ì¾¸Å²°¾ë ËÜ´Ý¸æÅÂÊÔ～¡×¤È¤·¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¾ëËÜ´Ý¸æÅÂ¤ÎÆâÉô¤Ç¤Î3¼¡¸µ¥Çー¥¿·×Â¬¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò´ð¤ËËÜ´Ý¸æÅÂ¤ò3¼¡¸µÅÀ·²¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËºÆ¸½¤¹¤ë²áÄø¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ´Ý¸æÅÂ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥©ー¤Ï¡¢3¼¡¸µ¥Çー¥¿·×Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSEAMS¡×¤ä3¼¡¸µÅÀ·²ÃÏ¿ÞºîÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖMAP IV Engine¡×¤Ê¤É¡¢¶õ´ÖÃÎÇ½¤ò³èÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥©ー¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¾ðÊó
Æ°²è¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥©ー¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.map4.jp/solutions/mapping-localization/seams/
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://youtu.be/B3laRm7R_3w
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Äー¥ë
SEAMS ME(https://www.map4.jp/solutions/mapping-localization/seams/)
3¼¡¸µ¥Çー¥¿·×Â¬¤Ë¤Ï¡¢360ÅÙ¥«¥á¥é¤ÈLiDAR¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖSEAMS ME¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MAP IV Engine(https://www.map4.jp/solutions/mapping-localization/map4-engine/)
3¼¡¸µÃÏ¿ÞºîÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖMAP IV Engine¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¼èÆÀ¤·¤¿ÅÀ·²¥Çー¥¿¤«¤é3¼¡¸µÅÀ·²ÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÎÊý¤Î±Ç¤ê¹þ¤ß¤Ë¤ÏÆ°ÅªÊªÂÎ¤Î¥Î¥¤¥º¼«Æ°½üµîµ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½èÍý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥×¥Õ¥©ー
3¼¡¸µÃÏ¿Þ¡¦´Ä¶Ç§¼±µ»½Ñ¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç2016Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÊÑ³×¤ÈÁÏÂ¤¤Ø¡¢µ»½Ñ¤ÇÆ³¤¯¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾Ê¬Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¬ÎÌ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¡¢¼ÂÀ¤³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ë3¼¡¸µ¶õ´Ö¾ðÊó¤ÎÇ§¼±µ»½Ñ¡Ö¶õ´ÖÃÎÇ½¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£