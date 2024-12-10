¥·¥ß¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¿ÀÆàÀî»õ²ÊÂç³Ø¤¬Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë
¡¡·ò¹¯¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¥ß¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÃæÂ¼ ÏÂÃË¡Ë¤È³Ø¹»Ë¡¿Í¿ÀÆàÀî»õ²ÊÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§¼¯Åç Í¦¡Ë¤Ï2024Ç¯11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»õ²Ê°åÎÅµ¡´Ø¤Î³«±¡¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Ï»õ²Ê°åÎÅ¤ÎÃÎ¸«¤ò¥Ò¥È°åÎÅ¤ä½Ã°åÎÅ¤Ë±þÍÑ¤·¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¤ÈÆâÍÆ
ÌÜÅª: »õ²Ê°åÎÅ¤ÎÃÎ¸«¤ò¥Ò¥È°åÎÅ¤ä½Ã°åÎÅ¤Ë±þÍÑ¤·¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¡£
Ï¢·ÈÆâÍÆ¡§
¡Ê£±¡Ë ³«±¡¤ËÈ¼¤¦½ÐÅ¹¾ì½êÅù¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¹à
¡Ê£²¡Ë ¹¹ð¡¦ÀëÅÁ¡¦½¸µÒ¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¹à
¡Ê£³¡Ë Æ°Êª´ØÏ¢¤Î¸¡ºº¡¦¸¦µæ¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ³«È¯¡¦ÈÎÇä¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¹à
¡Ê£´¡Ë ´µ¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¹à
¡Ê£µ¡Ë ¶µ°é¡¦Î×¾²¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¹à
¡Ê£¶¡Ë ÃÏ°è¿¶¶½¡¦¹×¸¥¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¹à
¡Ê£·¡Ë ¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¶¨Äê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë»ö¹à¤Î¿ä¿Ê
¢£¿·¤¿¤Ê°åÎÅµ¡´Ø¤Î³«±¡
¿ÀÆàÀî»õ²ÊÂç³Ø¤ÏÅìµþÅÔ¹Á¶èÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ê»õ²Ê°åÎÅµ¡´Ø¤ò³«±¡Í½Äê¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ÀÆàÀî»õ²ÊÂç³Ø¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ß¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¿ÀÆàÀî»õ²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤È¡¢¥Ò¥È¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥È¡ÊÆ°Êª¡Ë¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Î¾¼Ô¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÀÆàÀî»õ²ÊÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿ÀÆàÀî»õ²ÊÂç³Ø¤Ï¡¢1910Ç¯Åìµþ¿ÀÅÄ¤ò·ú³Ø¤ÎÃÏ¤È¤¹¤ë115Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òÍ¤·¤¿°åÎÅ¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£³Ø¹»Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ»õ³ØÉô¡¢Ã»´üÂç³ØÉô¡Ê»õ²Ê±ÒÀ¸³Ø²Ê¡¦´Ç¸î³Ø²Ê¡Ë¤½¤·¤ÆÅìµþ»õ²Ê±ÒÀ¸ÀìÌç³Ø¹»¤ò³«¹»¤·¡¢¤½¤ì¤ËÉí¿ï¤·¤Æ»õ³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¡¢²£ÉÍ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¡¦Âè3¥¿ー¥ß¥Ê¥ë»õ²Ê¡¢¤µ¤é¤Ë°å²Ê»õ²ÊÏ¢·È¤Î»õ²Ê¡¦·òÇ¾¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÆüËÜ¶¶¡ÊÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹Æâ¡Ë¤ò³«±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ú³Ø¤ÎÀº¿À¤Ç¤¢¤ëÀ¸Ì¿¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë"°¦¤ÎÀº¿À"¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¶µ°éÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë°åÎÅ¿Í¤ÎÍÜÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.kdu.ac.jp/top/
¢£¥·¥ß¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ß¥Ã¥¯¡ÊCMIC¡Ë¤Ï¡¢1992Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆCRO¡Ê°åÌôÉÊ³«È¯»Ù±ç¡Ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢º£¤Ç¤Ï³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î°åÌôÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê»Ù±ç¶ÈÌ³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Ìô¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦°åÎÅµ¡´ïÅù¤Î³¤³°´ë¶È¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì»²Æþ¤ä¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÎ×¾²»î¸³¼Â»Ü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë°åÌôÉÊ³«È¯¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ß¥Ã¥¯¤Ï¸Ä¿Í¤ä¼«¼£ÂÎ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À½Ìô´ë¶È¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¡È¸Ä¡¹¿Í¤Î·ò¹¯²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¡É¤¹¤ë»ö¶È¥â¥Ç¥ëPHVC¡Ê"Personal Health Value Creator¡É¡Ë¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ß¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë7,500¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë½¾¶È°÷¤È¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò28¼Ò¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.cmicgroup.com