¥Ù¥Í¥Ã¥»x¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¶¦Æ±³«È¯ À¸À®AIÅëºÜ ÍÄ»ù¸þ¤±²ñÏÃ·¿¥µー¥Ó¥¹AI¡Ö¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡×¤¬Âè42²óIT¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆIT¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§ÉÚß· Ê¸½¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ¿Î¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ù¥Í¥Ã¥»¡×¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ÍÄ»ù¸þ¤±²ñÏÃ·¿¥µー¥Ó¥¹ AI¡Ö¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡×¤¬¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í´ë¶È¾ðÊó²½¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖIT¶¨²ñ¡×¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè42²óIT¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖIT¾©Îå¾Þ¡Ê¸ÜµÒ¡¦»ö¶Èµ¡Ç½ÎÎ°è¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
IT¾Þ¤Ï¡¢¡ÈIT¤ò¹âÅÙ¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹³×¿·¡É¤Ë¸²Ãø¤ÊÅØÎÏ¤òÊ§¤¤À®²Ì¤ò¤¢¤²¤¿¤ÈÇ§¤á¤¦¤ë´ë¶ÈÅù¤ËIT¶¨²ñ¤¬¼øÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£AI¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ï¡¢À¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ·¤Ó¤ä±Ñ²ñÏÃ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎË¤«¤µ¡×¤ò°é¤á¤ëÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ïº£¸å¤âÀ¸À®AI¤Î³èÍÑÃÎ¸«¤È¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÀ¸¤«¤·¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚAI¡Ö¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡×¤Î³µÍ×¡Û
AI¡Ö¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡×¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥Ûー¥ë¥É¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¤Î¡Ö¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¤ÎÀ¼¤òºÆ¸½¤·¤¿AI¡Ö¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡×¤È¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬¼«Í³¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡×µ¡Ç½¤ä¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ç¤âË°¤¤º¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡Ö¤¢¤½¤Ó¡×µ¡Ç½¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñÏÃÃæ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î´¶¾ð¤ä¶½Ì£¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ËÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ç¥ì¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÚAI¡Ö¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡×¤ÎÆÃÄ¹¡Û
£±.¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¤È¼«Í³¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡×µ¡Ç½
¡Ö¤³¤É¤â¤Á¤ã¤ì¤ó¤¸¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿35Ç¯¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢À¸À®AI¤òÆÈ¼«¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡£Ç¯¾¯¤µ¤ó¤Ë¹ç¤Ã¤¿²ñÏÃ¥Æー¥Þ¤ò¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¤«¤éÅê¤²¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢¼«Á³¤È¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¸ì×Ã¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
£².¤ª»Ò¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¡Ö¤¢¤½¤Ó¡×µ¡Ç½
¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¡¦Ï¢ÁÛ¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¡Ö¤¢¤½¤Ó¡×(20¼ï°Ê¾å)¤ä°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ë¡Ö¤¦¤¿¡×¤ä¡Ö¤ª¤Ï¤Ê¤·¡× (40¼ï°Ê¾å)¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Þ¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬°ì¿Í¤Ç¤â·ÑÂ³Åª¤ËÍ·¤Ù¤Æ¡¢¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¤È³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬½¼¼Â¡£
£³.Á´µ¡Ç½¡Ö±Ñ¸ì¡×¤ËÂÐ±þ
¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡×¡Ö¤¢¤½¤Ó¡×¡Ö¤¦¤¿¡×¡Ö¤ª¤Ï¤Ê¤·¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±Ñ¸ì¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¤È²ñÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤¿¤Ã¤×¤ê±Ñ¸ì¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯¾¯¤µ¤ó¤Î¤¦¤Á¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤±Ñ¸ìÎÏ¤Î´ðÁÃ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
£´.¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¤È¤Î²ñÏÃÆâÍÆ¤òÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ø¥ì¥Ýー¥È
¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¤È¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡×¤ä¡Ö¤¢¤½¤Ó¡×¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¨¤¿¡Ö¶½Ì£¡×¤ä¡Ö´¶¾ð¡×¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ç¥ì¥Ýー¥È¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¶½Ì£¤ä¹¥¤¤òÈ¯¸«¤·¡¢¿¤Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÚAI¡Ö¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡×Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê¡Û
Ä¾¶á¤ÎÍÄ»ù¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶ÊÑ²½¤È¤·¤Æ¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÏÁý²Ã¤·¡¢¡ÖË»¤·¤¯»Ò¤È½½Ê¬¤Ë´Ø¤ï¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÈÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤Ì¤Íè¡É¤òÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¡×¡Ö¼çÂÎÀ¡¦È¯¿®ÎÏ¡×¡Ö²ÝÂê²ò·èÎÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ¼Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòº£¤ÎAIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¡¢ÆÃ¤ËChatGPT¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÖÀ¸À®AI¡×¤Î¿Ê²½¤ÏÈôÌöÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î¼ÂÁõ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¼«Í³¸¦µæ¡×¤ä¡Ö¶µ²Ê¼ÁÌä¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¸ÜµÒ¤ÎÊÑ²½¤äµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ò¼õ¤±¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Î¡Ö¤³¤É¤â¤Á¤ã¤ì¤ó¤¸¡×¤¬»ý¤ÄÍÄ»ù¶µ°é¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆË¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¡ÖÀ¸À®AI¤Î³èÍÑÃÎ¸«¡×¤ò³è¤«¤·¡¢Î¾¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±³«È¯¤È¥µー¥Ó¥¹¤Î¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¸¦µæ³«È¯¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤òÊç½¸¤·ÌµÎÁ¤ÇÂÎ¸³¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤´°Õ¸«¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤ÎËÜ³ÊÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖPepper¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÀ¶ÁÝ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢2021Ç¯¤Ë¤ÏÇÛÁ·¡¦±¿ÈÂ¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¤ÏÊªÎ®¼«Æ°²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ä²ÔÆ¯¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡ÊRI¡Ë¤È¤·¤ÆÀè¶îÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢À¤³¦9¥«¹ñ¤Ë21¤ÎµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÀ½ÉÊ¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈËÄÂç¤Ê²ÔÆ¯¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊRX¡Ë¤òÄÉµá¤·¡¢¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¶¦À¸¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£