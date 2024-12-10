¥¥¿¥à¥éHD¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥ー¤Î¡Öworkhub¡×¤òÆ³Æþ¡¡¥°¥ëー¥×8¼Ò¡¢´éÇ§¾Ú¤ÇÆþ´Û¡£84¡ó¤¬¡ÖÊØÍø¡×¤È²óÅú
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÕðÄÐ ¾»Â§¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥ー¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥¿¥à¥é¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§Ê¡ËÜ ÏÂ¹¨¡¢°Ê²¼¡Ö¥¥¿¥à¥éHD¡×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×8¼Ò¤¬Æþµï¤¹¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¡¢¥Ó¥Ã¥È¥ー¤Î¥³¥Í¥¯¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öworkhub¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´éÇ§¾Ú¤Ç¤Î¼¹Ì³¼¼¤ä²ñµÄ¼¼¤Ø¤ÎÆþ¼¼¡¢¼õÉÕ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²½¡¢²ñµÄ¼¼Í½Ìó¤äÍ½Ìó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥«¥®¤Î¼«Æ°²ò¾û¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¸þ¾å¤È¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï³Æ¼Ò¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¤Èworkhub¤òÏ¢·È¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¼Ò°÷¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È´ÉÍý¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¥¥¿¥à¥éHD¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î½Ð¶Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê½Ð¼ÒÎ¨¤¬Ìó4³ä¤ò²¼²ó¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2021Ç¯¤Ë¥°¥ëー¥×8¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò½¸Ìó¤·¡¢1¼Ò¤¢¤¿¤ê¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹ÌÌÀÑ¤ò½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë½Ð¼ÒÎ¨¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦¿Í°÷Áý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢2024Ç¯7·î¤ËËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³ÈÄ¥°ÜÅ¾¡£¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¸þ¾å¡¢¤ª¤è¤Ó¥°¥ëー¥×´Ö¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Öworkhub¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö²ñµÄ¼¼¤ÎÍ½Ìó¤¬¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò´Ö¤Ç½ÅÊ£¡×¡ÖÍ½Ìó¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤¬¤ª¤ê¡¢Í½Ìó¼Ô¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²ñµÄ¼¼±¿ÍÑ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÅê»ñ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ´éÇ§¾Ú¤Ç¤ÎÆþ´Û¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼ÒÆâ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï84¡ó¢¨1¤¬¡ÖÊØÍø¡×¤È²óÅú¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§2024Ç¯£¹·î¥¥¿¥à¥éHDÄ´ºº ¡¡²óÅú¼Ô78Ì¾¡Ö¼¹Ì³¼¼¡¢²ñµÄ¼¼Æþ¼¼»þ¤Î´éÇ§¾Ú¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤«¡×¤Ë¡¢¡ÖÊØÍø¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔÊØ¡×¤Î£³¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç²óÅú
¢£workhubÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È
´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ëÆþ¼¼¤Ç¥«ー¥É¥ー¤Î»ý¤ÁÊâ¤ÉÔÍ×
¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎÆþ¤ê¸ý8²Õ½ê¡¢²ñµÄ¼¼11¼¼¤Ë¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤ò¥¹¥Þー¥È¥¢¥¯¥»¥¹²½¡£´é¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¼¹Ì³¼¼¤ä²ñµÄ¼¼¤ËÆþ¼¼²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¼¼¤Ë´é¤ò¤«¤¶¤·¤ÆÆþ¼¼¤¹¤ëÍÍ»Ò
²ñµÄ¼¼¤Î½ÅÊ£Í½Ìó¡¦¶õÍ½Ìó¤òËÉ»ß
½¾Íè¤Î²ñµÄ¼¼Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ä¡¢Í½Ìó¤·¤Æ¤â»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö¶õÍ½Ìó¡×¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³Æ²ñµÄ¼¼¤Ë¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¤òÆ³Æþ¤·¡¢Í½Ìó¼Ô¤Î¤ß¤¬¥«¥®¤ò²ò¾û¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³Î¼Â¤ËÍ½Ìó¼Ô¤¬Éô²°¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢10Ê¬°Ê¾åÆþ¼¼¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÍ½Ìó¤ò³«Êü¤·¡¢²ñµÄ¼¼¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¶õ¼¼¤ò¤¹¤°ÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñµÄ¼¼²£¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ë´é¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Í½Ìó¤È²ò¾û¤¬Æ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë²ñµÄ¼¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¼¼¤Ë¤ÆÂ¨»þÍ½Ìó¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò
¥«¥ì¥ó¥Àー¤È¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆó½ÅÆþÎÏ¤Î¼ê´Ö¤Ê¤·
½¾Íè¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ò¾·ÂÔ»þ¤Ë¡¢²ñµÄ¼¼Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥²¥¹¥È¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÍ½ÄêÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡Öworkhub¡×¤Î¥ïー¥«ー¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç°ìÅÙÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²ñµÄ¼¼Í½Ìó¤«¤é¥²¥¹¥È¤Ø¤Î¼õÉÕÍÑQR¥³ー¥ÉÁ÷ÉÕ¤Þ¤Ç¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¤ÏÅöÆü¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ËQR¥³ー¥É¤ò¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¼õÉÕ¤¬´°Î»¤·¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ë¤ÏÍèË¬¤¬¥áー¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤ËQR¥³ー¥É¤ò¤«¤¶¤¹ÍÍ»Ò
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¥¿¥à¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Åý³ç¼¼ ¼¼Ä¹ ·ó ¥°¥ëー¥×IT´ÉÍý¼¼ ¼¼Ä¹ÊÆÀî À¿Ìé»á¥³¥á¥ó¥È
½¾Íè¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤È²ñµÄ¼¼Í½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤«¤é¡ÖÌÌÅÝ¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ä¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò´Ö¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¡¢²ñµÄ¼¼Í½Ìó¤Î½ÅÊ£¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÍøÊØÀ¤È¥¹¥àー¥º¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·È¤ò½Å»ë¤·¡¢²ñµÄ¼¼Í½Ìó¤äÆþÂà¼¼¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼õÉÕ¥·¥¹¥Æ¥à¤â´Ý¤´¤ÈÂ·¤¦¡Öworkhub¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´éÇ§¾Ú¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÏÅö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½¾¶È°÷¤¬¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È°ì½ï¤Ë¼ó¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡ÖÀäÂÐÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¡¢Æ³Æþ¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¤È¡Öworkhub¡×¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢Æ¯¤¯´Ä¶¤òÊØÍø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£workhub(¥ïー¥¯¥Ï¥Ö¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Í¤È»Å»ö¤Î´Ö¤ÎÂÎ¸³¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤³¤È¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ë¥³¥Í¥¯¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥ïー¥«ー¤ÎÆ¯¤¯¾ì½ê¤Î¸¡º÷¡¦Í½Ìó¡¢¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥¢¥¯¥»¥¹²½¤ä¡¢ÍèË¬¼Ô¼õÉÕ¡¢¥Û¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢workhub°ì¤Ä¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.workhub.site/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥ー ³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥ー
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶3-1-1Åìµþ¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬ー¥Ç¥ó9F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡¡ÕðÄÐ¾»Â§
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2018Ç¯5·î16Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§20,062,724,300±ß¡Ê2024Ç¯10·î4Æü»þÅÀ¡¡»ñËÜ½àÈ÷¶â¤ò´Þ¤à¡Ë
»ö¶È³µÍ×¡§IDÇ§¾Ú¡¦Ç§²Ä¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öbitkey Platform¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿ÍÑ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥Í¥¯¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öhomehub¡×¡Öworkhub¡×¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯Åù¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥ー¡×¡Öworkhub¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥ー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£