¡Ú12/11¤è¤ê¡Û¡Ö¡ÚÃæ¹ñÃÏÊý¸þ¤±¡Û½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼õÃíÎ¨¥¢¥Ã¥×¥»¥ß¥Êー¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿(ÌµÎÁ/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó)¡Ú½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È


³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ó¥Ã¥È(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡°æÂÙÂå)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö½õÀ®¶â¤Ê¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢


½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¤Î³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¦¥§¥Ö¥»¥ß¥Êー¤ò¿ï»þÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£




2024/12/11(¿å)¤è¤ê¡¢¡Ö¡ÚÃæ¹ñÃÏÊý¸þ¤±¡Û½õÀ®¶â¡¦Êä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼õÃíÎ¨¥¢¥Ã¥×¥»¥ß¥Êー¡×¤òÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ª



Êä½õ¶â¤Ï¸ø´±Ä£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â¸øÊç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



ÆÃ¤ËÃæ¹ñÃÏÊý¤Ë¤Ï¡¢


¡¦À½ÉÊ³«È¯¤ËºÇÂç500Ëü±ß¤ÎÊä½õ¶â


¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ËºÇÂç400Ëü±ß¤ÎÊä½õ¶â


¡¦À¸»ºÀ­¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ëÀßÈ÷Åê»ñ²½¤ËºÇÂç1000Ëü±ß¤ÎÊä½õ¶â


¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷¤Î¹¹¿·¤ËºÇÂç1000Ëü±ß¤ÎÊä½õ¶â


¤Ê¤ÉÂÐ¾Ý·ÐÈñ¤ÎÈÏ°Ï¤Î¹­¤¤Êä½õ¶â¤¬Â¿¤¯¡¢¾¦ºà³ÈÈÎ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¤·¤«¤·¡¢¼«¼Ò¤ËºÇÅ¬¤ÊÊä½õ¶â¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¾¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¿½ÀÁ¤·¤Æ¤â¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



¤½¤³¤Ç¡¢½õÀ®¶â¤Ê¤¦¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ç³èÍÑ¤Ç¤­¤ëÊä½õ¶â¾ðÊó¤ò¿ï»þ¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êä½õ¶â¤Î¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤â¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤­¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡Û


1.Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ë¾¦·÷¤¬¤¢¤ëÊý¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ø¿Ê½Ð¤·¤¿¤¤Êý


2.Êä½õ¶â¤Î¿½ÀÁ¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¡¡¤Ê¤É



¡ùÆ°²è»ëÄ°¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢­


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20241203-3_form.php




¡ù¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¢­


³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ê¥Ó¥Ã¥È ½õÀ®¶â¤Ê¤¦»öÌ³¶É


TEL¡§0120-937-781 FAX¡§03-5215-5702


±Ä¶È»þ´Ö¡§(·î～¶â 10:00～19:00)


e-mail¡§info@joseikin-now.com