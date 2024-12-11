¡ÚCyber AI Productions¡Û¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎXR¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖXR Kaigi 2024¡×¤ËÊÀ¼ÒXR¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÉþÉô ÃÒ¤¬ÅÐÃÅ
AI¤ä3DCG¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÅù¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCyber AI Productions¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆóµÜ ¸ùÂÀ¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëXR¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÉþÉô ÃÒ¤¬¡¢2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëXR¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢VTuber¤Ê¤É¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ëÎÎ°è¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Î¤¿¤á¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖXR Kaigi 2024¡×¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×¡Û
¢£³«ºÅÆü»þ¡§12·î13Æü¡Ê¶â¡Ë13:10～13:55
¢£²ñ¾ì¡§4³¬ Âè3²ñµÄ¼¼
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢visionOS¥¢¥×¥ê³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëSwift¤Î¼ÂÁõ¤È³èÍÑË¡¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Apple Vision Pro¤¬2024Ç¯6·î¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢
À¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³«È¯¼Ô¤¬µ¡Ç½¼ÂÁõ¤òÂ³¤±ÍÍÑ¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëAppleÄó¶¡¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³ー¥É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î³«È¯¤ÇÌòÎ©¤Ä±þÍÑÊýË¡¤äÆÈ¼«¤Î¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£
¤Þ¤¿¡¢visionOS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎUI/UXÀß·×¤È¡¢Swift¤òÍÑ¤¤¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê¼ÂÁõ¼êË¡¤â²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
visionOS¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¤ò³Ø¤Ù¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¤³¤ì¤«¤évisionOS¤Ç¤Î³«È¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤Êý¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¹¥Ôー¥«ー¡§³ô¼°²ñ¼ÒCyber AI Productions XR¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ ÉþÉô ÃÒ
AbemaTV¤ÇiOS¡¢Nintendo Switch¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£iOSDC¡¢try! Swift¡¢XR Kaigi¡¢AWE USA¡¢Let's visionOS¤Ê¤ÉÂ¿¿ôÅÐÃÅ¡£
¢£¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.xrkaigi.com/event/9316/module/booth/308916/263748
¡ÚXR Kaigi 2024 ³«ºÅ³µÍ×¡Û
XR¤Ê¤É¥Ðー¥Á¥ã¥ëÎÎ°è¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¶¦Í¤·¡¢·Ò¤¬¤ê¡¢¹â¤á¹ç¤¦¡×¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¹ñÆâ¿ï°ì¤Î¶È³¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡£
³«È¯¼Ô¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢·Ð±ÄÁØ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã´Åö¼Ô¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤ä³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÎÎ°è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤È¡¢´Ø¿´¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ÎÊý¡¹¡¢Á´¤Æ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ðー¥Á¥ã¥ëÎÎ°è¡§XR/¥á¥¿¥Ðー¥¹/VTuber/¶õ´Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°/¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó/¥¢¥Ð¥¿ーÅù
¢£³«ºÅÆü¡§2024Ç¯12·î11Æü (¿å) ¡¦12Æü (ÌÚ)¡¦13Æü (¶â)
¢£²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÎ©»º¶ÈËÇ°×¥»¥ó¥¿ーÉÍ¾¾Ä®´Û 3F/4F
¡¡¡¡¡¡1F¥Ýー¥È¥Ûー¥ë
¢£¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.xrkaigi.com/event/9316
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒCyber AI Productions¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Cyber AI Productions¤Ï¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤È±ÇÁü¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤¹¤ë±ÇÁüÀ©ºî½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£
AI¤äCG¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÅù¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅ¬¤·¤¿É½¸½¼êË¡¤Ç¡¢Ì¤¤À¸«¤Ì±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://www.cyber-ai-productions.co.jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒCyber AI Productions
½êºßÃÏ ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2ÃúÌÜ24ÈÖ12¹æ ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢20³¬
»ñËÜ¶â ¡¡¡§50É´Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÆóµÜ ¸ùÂÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²è¹¹ð¤Î´ë²è¡¦À©ºî»ö¶È
´ë¶ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î´ë²è¡¦±¿ÍÑ¡¦À©ºî
¹¹ð¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî»ö¶È
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§cai_pr@cyber-ai-productions.co.jp