¥É¥íー¥ó¥·¥çー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡ØTOKYO LIGHTS 2024 -Autumn Party-¡Ù¤Ë¤ÆÄã¶õÈô¹Ô¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ÈRyubi Miyase¤µ¤ó¤Î¿·¶Ê¤Ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª

日本唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』を開発し、国内ドローンショー実績No.1※ の株式会社ドローンショー・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役:山本雄貴)は、2024年11月7日から10日までの4日間、明治神宮外苑 聖徳記念絵画館および総合球技場軟式球場(東京都新宿区)にて開催された『TOKYO LIGHTS 2024 -Autumn Party-(トウキョウ ライツ ニーゼロニーヨン オータムパーティ)』において、2024年9月に開催された「TOKYO LIGHTS 2024」に続き低空飛行ドローンショーを担当いたしました。

※日本国内におけるドローンショー実施回数、案件数実績として2024年12月時点当社調べ。

イベント初日は、Ryubi Miyaseさんによるライブパフォーマンスとドローンショーとの特別コラボレーション『Ryubi Miyaseスペシャルライブ with ドローンショー』も企画されました。

Ryubi Miyaseスペシャルライブ with ドローンショーレポート

イベント初日には、Ryubi Miyaseさんのライブパフォーマンスと低空飛行ドローンショーによる特別コラボレーションを予定しておりましたが、当日は基準を超える強風のため、ライブパフォーマンスとドローンショーの共演は安全上の理由から中止。

その後、Ryubi Miyaseさんのライブパフォーマンス終了後に風が収まり、新曲「白く染まる前に」の世界観をテーマに、楽曲とシンクロしたスペシャルコラボショーを実施し、約300機の低空飛行型ドローンと映像演出が融合し、これまでにない新時代の光と音のショーが会場を彩り、大きな反響をいただきました。

Ryubi MiyaseTOKYO LIGHTS 2024 -Autumn Party-

TOKYO LIGHTSは世界へと輝くメッセージを発信する、

東京の夜を彩るクリエイティブな”光の祭典”です。

9月に開催された「TOKYO LIGHTS」がスケールアップしたAutumn Partyを開催。プロジェクションマッピング国際大会過去4年間の受賞作品の上映や前回大好評のにじさんじ"いずれ菖蒲か杜若"、"ChroNoiR"、"ROF-MAO"の楽曲を使用したスペシャルオープニングショー、「光と音楽や映像がシンクロする幻想的なインスタレーション」、「約300機のドローンとパフォーマーが織りなすパフォーマンスショー」など、最先端のテクノロジーとエンターテインメントが融合した、光のイマーシブエクスペリエンスをお楽しみいただけます。

さらに、Autumn Partyではグルメも大きな魅力のひとつ。秋の味覚をふんだんに使った限定メニューや各地方の名物料理、伝統的な和食を楽しめる屋台など、日本らしさと季節感を堪能できる充実のラインナップをご用意しました。友人や家族と一緒に、今しか味わえない絶品グルメを心ゆくまでお楽しみいただけます。

世界中の人々の心に、夢や希望の“光”を灯すように。

訪れるすべての人とともに、その願いを、祈りを、未来へ。

インスピレーションに彩られた、東京の新たな“光”を体感してください。

■名称:TOKYO LIGHTS 2024 -Autumn Party-

■会場:明治神宮外苑 聖徳記念絵画館及び明治神宮外苑 総合球技場軟式球場(新宿区霞ヶ丘町1-1)

■開催日時:2024年11月7日(木)~10(日)

■主催:TOKYO LIGHTS 2024実行委員会

■共催:東京都

■後援:新宿区

■企画協力:一般財団法人プロジェクションマッピング協会

■企画/制作/運営:株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

■光のエンターテインメントエリア・オープニングショー演出:潤間 大仁

■1minute Projection Mapping Competition大会総合プロデューサー:石多 未知行

■公式ウェブサイト:https://tokyolights.jp

株式会社ドローンショー・ジャパン 概要

国内ドローンショー実績No.1の株式会社ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。八景島シーパラダイスで開催された、ジャパンアニメ&キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス(2023年12月)」で1,000機のドローンショーや、大阪・関西万博1年前をPRする「くるぞ、万博。1 year to go. スペシャルドローンショー(2024年5月)」を担当するなど、ドローンショー専用機体「DSJ MODEL-X(ディーエスジェイ・モデル・エックス)」も自社開発する国内最大手のドローンショー企業です。

ドローンショー・ジャパンが開発する日本唯一のドローンショー専用機体『DSJ MODEL-X』

・会社名

株式会社ドローンショー・ジャパン

・代表

代表取締役 山本 雄貴

・設立

2020年4月1日

・事業内容

ドローンショー専用機体開発・製造/ドローンショー事業/ドローンライト広告事業

・所在地

<東京本社>

東京都港区芝浦3-3-6

東京科学大学キャンパス・イノベーションセンターINDEST 4F

<石川本社>

石川県金沢市駅西本町1-6-8 ドローンショービル

・Web

https://droneshow.co.jp/

・SNS

DSJ TikTok :https://www.tiktok.com/@droneshow.jpDSJ X :https://x.com/droneshowjpDSJ Instagram :https://www.instagram.com/droneshowjp/DSJ YouTube :https://www.youtube.com/@droneshowjpDSJ Facebook :https://www.facebook.com/droneshowjp