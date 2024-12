²»³Ú·Ï¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒLUOD EYEWAER¡ÓÅÐ¾ì!!

ブランドコンセプト

ラウドアイウェア伝説のヘビィメタルバンド"IRONMAIDEN" "Judas Priest" "SLAYER"から各3モデル登場!!

世の中には、多くの公式アーティストグッズがありますが、眼鏡・サングラス=アイウェアにおいて、その数は少なく、音楽に身を捧げる者にとって、アイウェアはそういった対象ではなかったかもしれません。

そんな世間の流れを断ち、ミュージシャンも、オーディエンスも、音楽を愛する全ての人々のための正規品アイウェアを企画!

世間体に合わせたドレスコードでは、バンド T シャツ等のアパレルを着用することは困難ですが、アイウェアであれば、指輪やネックレスなどと同じように、Favorite itemとして好きなアーティストグッズを身に着ける事ができます。

想像してみて下さい!それが実際に形となり、触れることができれば、もはや言葉では表現できないほどの喜びを与えてくれることでしょう!

普段の生活の中に、常にわくわくを。

そんな喜びの提供を目指すアイウェアショップが、私たち”LOUD EYEWEAR”です!!

公式サイト https://loud-eyewear.com/

”IRONMAIDEN”コラボレーション商品画像は”Killers”モデル

≪眼鏡フレーム≫

常に身に着けられることを前提に、落ち着いたブラックフレームに装飾で個性をアピール。

もちろん度付きレンズに対応しています。

左右のテンプルに”IRONMAIDEN”の立体ロゴ、左テンプル内側にアルバムタイトルが入り、テンプル先には各モデルを象徴とするをアイコンをあしらっています。

各モデル(レンズ色3タイプ)

・クリアレンズ\20,000(税込)

・グレー、ブラウンレンズ\21,000(税込)

”Killers”モデル ブラウンレンズ”Seventh Son Of A Seventh Son”モデル クリアレンズ”The Number Of The Beast”モデル グレーレンズ非常に柔らかく肌触りが良い大判メガネ拭き(ジャケット全面印刷)

縦50cm × 横50cmのBigサイズのセリート/クロス

マイクロファイバーを使用しているので、フレームだけでなく、ギターなどの楽器も拭けて、もちろんただ飾っても絵になります!

”Killers”

”The Number Of The Beast”

”Seventh Son Of A Seventh Son”

3タイトルのジャケットで発売!!

小物を飾るにもちょうど良いサイズ卓上メガネディスプレイ

”IRONMAIDEN”のロゴが入ったアクリル製卓上ディスプレイ

高さ:21cm 幅:27cm 奥行:8.5cm

※耐久性向上のため、金具で支えるタイプから自立タイプへ仕様を変更しています。ビジュアル面での大きな変更はございません。

”Judas Priest”コラボレーション商品画像は”BRITISH STEEL”モデル

≪眼鏡フレーム≫

常に身に着けられることを前提に、落ち着いたブラックフレームに装飾で個性をアピール。

もちろん度付きレンズに対応しています。

左右のテンプルに”Judas Priest”の立体ロゴ、左テンプル内側にアルバムタイトルが入り、テンプル先にはメタル感を彷彿させるスタッズをあしらっています。

※PAINKILLERモデルのテンプル先は装飾なし

各モデル(レンズ色3タイプ)

・クリアレンズ\20,000(税込)

・グレー、ブラウンレンズ\21,000(税込)

”BRITISH STEEL”モデル ブラウンレンズ”PAINKILLER”モデル クリアレンズ”SCREAMING FOR VENGEANCE”モデル非常に柔らかく肌触りが良い大判メガネ拭き(ジャケット全面印刷)

縦50cm × 横50cmのBigサイズのセリート/クロス

マイクロファイバーを使用しているので、フレームだけでなく、ギターなどの楽器も拭けて、もちろんただ飾っても絵になります!

”BRITISH STEEL”

”SCREAMING FOR VENGEANCE”

”PAINKILLER”

3タイトルのジャケットで発売!!

小物を飾るにもちょうど良いサイズ卓上メガネディスプレイ

”Judas Priest”のロゴが入ったアクリル製卓上ディスプレイ

高さ:21cm 幅:27cm 奥行:8.5cm

※耐久性向上のため、金具で支えるタイプから自立タイプへ仕様を変更しています。ビジュアル面での大きな変更はございません。

”SLAYER”コラボレーション商品画像は”SEASONS IN THE ABYSS”モデル

≪眼鏡フレーム≫

常に身に着けられることを前提に、落ち着いたブラックフレームに装飾で個性をアピール。

もちろん度付きレンズに対応しています。

左右のテンプルに”SLAYER”の立体ロゴ、左テンプル内側にアルバムタイトルが入り、テンプル先には、ジャケットに度々描かれている剣をあしらっています。

各モデル(レンズ色3タイプ)

・クリアレンズ\20,000(税込)

・グレー、ブラウンレンズ\21,000(税込)

”REIGN IN BLOOD”モデル ブラウンレンズ”SEASONS IN THE ABYSS”モデル クリアレンズ”SOUTH OF HEAVEN”モデル グレーレンズ非常に柔らかく肌触りが良い大判メガネ拭き(ジャケット全面印刷)

縦50cm × 横50cmのBigサイズのセリート/クロス

マイクロファイバーを使用しているので、フレームだけでなく、ギターなどの楽器も拭けて、もちろんただ飾っても絵になります!

”SLAYER ロゴマーク”

”REIGN IN THE BLOOD”

”SOUTH OF HEAVEN”

2タイトルのジャケットとバンドロゴで発売!!

小物を飾るにもちょうど良いサイズ卓上メガネディスプレイ

”SLAYER”のロゴが入ったアクリル製卓上ディスプレイ

高さ:21cm 幅:27cm 奥行:8.5cm

※耐久性向上のため、金具で支えるタイプから自立タイプへ仕様を変更しています。ビジュアル面での大きな変更はございません。

