¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¥Ü¥¤¥¹¡×2024Ç¯12·î13Æü(¶â)12»þ¤è¤êÈÎÇä·èÄê¡ª
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¥Ü¥¤¥¹¡×¤ò2024Ç¯12·î13Æü(¶â)12»þ¤«¤é¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡¦NIJISANJI EN Official Store¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯12·î13Æü(¶â)12»þ¤«¤é¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¥Ü¥¤¥¹¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ª
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ü¥¤¥¹¤Î¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¥Ü¥¤¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
2024Ç¯12·î13Æü(¶â)12»þ¤«¤é2025Ç¯1·î5Æü(Æü)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡Êhttps://shop.nijisanji.jp/¡Ë¤È¡¢NIJISANJI EN Official Store¡Êhttps://nijisanji-store.com/¡Ë¤Ë¤Æ¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¥Ü¥¤¥¹¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¡¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î³Æ¥é¥¤¥Ðー¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯PC¡õ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¥Ü¥¤¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¥Ü¥¤¥¹
¡¦¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È [Mirror World Side]½Õºê¥¨¥¢¥ë¡¢É÷³ÚÁÕÅÍ¡§2,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨½Õºê¥¨¥¢¥ë¡¢É÷³ÚÁÕÅÍ¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤È2Ì¾¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿PCÍÑÊÉ»æ¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È [Another World Side]¶¸Íö ¥á¥í¥³(English ver.¡õ Japanese ver.)¡¢¥í¥¼¥ß ¥é¥Ö¥í¥Ã¥¯(English ver.¡õ Japanese ver.)¡§4,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¶¸Íö ¥á¥í¥³¡¢¥í¥¼¥ß ¥é¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤È2Ì¾¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿PCÍÑÊÉ»æ¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¨¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤ÏÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¤ËEX¥Ü¥¤¥¹¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¡¦¥é¥¤¥Ðー¥Ü¥¤¥¹¡§³Æ1,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦EX¥Ü¥¤¥¹¡§³Æ500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë4Ì¾¤Î¥Ü¥¤¥¹(EX¥Ü¥¤¥¹¤ò½ü¤¯)¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥é¥¤¥ÐーÃ±ÂÎ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤ÈÆ±¥é¥¤¥Ðー¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿(½Õºê¥¨¥¢¥ë¡õÉ÷³ÚÁÕÅÍ¡¢¶¸Íö ¥á¥í¥³¡õ¥í¥¼¥ß ¥é¥Ö¥í¥Ã¥¯)PCÍÑÊÉ»æ¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£ »²²Ã¥é¥¤¥Ðー¡Ê¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡Ë
°¦±à°¦Èþ¡¢ÈôÄ»¤Ò¤Ê¡¢±«¿¹¾®Ìë¡¢¥¢¥ë¥¹¡¦¥¢¥ë¥Þ¥ë¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥«¥È¥êー¥Ê¡¢²ÈÄ¹¤à¤®¡¢¸Þ½½ÍòÍü²Ö¡¢ÀÐ¿À¤Î¤¾¤ß¡¢°ËÇÈ¥é¥¤¡¢Øü°ç¤È¤³¡¢³¤Ëå»ÍÍÕ¡¢¥¨¥êー¡¦¥³¥Ë¥Õ¥¡ー¡¢¤¨¤ë¡¢¾®ÌîÄ®½Õ¹á¡¢¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹¡¢³¡À±¡¢¹ÃÈåÅÄÀ²¡¢²Ã²ìÈþ¥Ï¥ä¥È¡¢³ð¡¢¿ÀÅÄ¾Ð°ì¡¢åºº»ÎÉ¡¢ËÌ¾®Ï©¥Ò¥¹¥¤¡¢ËÌ¸«Í·À¬¡¢±ÀÊì¤¿¤Þ¤³¡¢ÍèÀ´²Æ²ê¡¢¸¹·îÆ£»ÎÏº¡¢¾®À¶¿åÆ©¡¢¾¿Åí²»¡¢¾®Ìø¥í¥¦¡¢º´Çì¥¤¥Ã¥Æ¥Ä¡¢Áá²µ½÷¥Ù¥êー¡¢ºç¥Í¥¹¡¢¼ò´óñ¥ÇÏ¡¢ºùÑÛ·î¡¢ÄÇÌ¾Í£²Ú¡¢¥·¥§¥ê¥ó¡¦¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¡¢ÛÙÍÕ¤ë¤ê¡¢»Ê²ì¤ê¤³¡¢»Íµ¨Æä¥¢¥¥é¡¢»â»ÒÆ²¤¢¤«¤ê¡¢ÀÅÑÛ¡¢¥·¥¹¥¿ー¡¦¥¯¥ì¥¢¡¢ÇòÀãÇÃ¡¢·ò²°²ÖÆá¡¢ÎëÌÚ¾¡¡¢¥»¥é¥Õ¡¦¥À¥º¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢¶õÀ±¤¤é¤á¡¢ÂëµÜ¥ê¥ª¥ó¡¢Î©ÅÁÅÔ¡¹¡¢¼îÇµ°æ¥Ê¥Ê¡¢¤Ç¤Ó¤Ç¤Ó¡¦¤Ç¤Ó¤ë¡¢ÅìÆ²¥³¥Ï¥¯¡¢Ä¹Èø·Ê¡¢¼·À¥¤¹¤ººÚ¡¢À¾±à¥Á¥°¥µ¡¢¥Ë¥å¥¤¡¦¥½¥·¥¨ー¥ë¡¢ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã¡¢ÁáÀ¥Áö¡¢½Õºê¥¨¥¢¥ë¡¢Èõ¸ýÉö¡¢ÈìÈ¬¥Þ¥Ê¡¢É÷³ÚÁÕÅÍ¡¢¥Õ¥ß¡¢¥Õ¥ì¥ó¡¦E¡¦¥ë¥¹¥¿¥ê¥ª¡¢ÉÔÇËÌ«¡¢¥Ù¥ë¥â¥ó¥É¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥é¥¹¡¢À±Àî¥µ¥é¡¢À±Æ³¥·¥ç¥¦¡¢ËÜ´Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡¢Ëâ³¦¥Î¤ê¤ê¤à¡¢¤Þ¤·¤íà«¡¢Ä®ÅÄ¤Á¤Þ¡¢Ëâ»È¥Þ¥ª¡¢¥ß¥é¥ó¡¦¥±¥¹¥È¥ì¥ë¡¢ÁÑ±À¥«¥²¥Ä¡¢¿¹Ãæ²Öºé¡¢Ìð¼Ö¤ê¤Í¡¢»³¿À¥«¥ë¥¿¡¢Àã¾ëâÃ¿Ò¡¢Ì´ÄÉæÆ¡¢¥é¥È¥Ê¡¦¥×¥Æ¥£¡¢¥ê¥¼¡¦¥Ø¥ë¥¨¥¹¥¿¡¢ÎÐÀç¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥ßー¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó¡¢¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥¿ー¥½¥ó¡¢ÅÏ²ñ±À¿ý
¡¡
¢¨¸Þ½½²»½ç
¢£ »²²Ã¥é¥¤¥Ðー¡ÊNIJISANJI EN¡Ë
¥¢¥¹¥¿ー ¥¢¥ë¥«¥Ç¥£¥¢¡¢¥¢¥ë¥Ðー¥ó¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¹¡ÊEnglish ver.¡õ Japanese ver.¡Ë¡¢¥ô¥§¥¶¥ê¥¦¥¹ ¥Ð¥ó¥Çー¥¸¡ÊEnglish ver.¡õ Japanese ver.¡Ë¡¢¥ô¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥¯¥Þ¡¢¶¸Íö ¥á¥í¥³¡ÊEnglish ver.¡õ Japanese ver.¡Ë¡¢¥¯¥é¥é ¥Á¥ãー¥à¥¦¥Ã¥É¡ÊEnglish ver.¡õ Japanese ver.¡Ë¡¢¥¯¥íー¥É ¥¯¥íー¥Þー¥¯¡ÊEnglish ver.¡õ Japanese ver.¡Ë¡¢¥É¥Ã¥Ô¥ª ¥É¥í¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¡ÊEnglish ver.¡õ Japanese ver.¡Ë¡¢¥Ù¥ó¥¿¥¯¥í¥¦ ¥Ö¥ê¥ó¥¬ー¡ÊEnglish ver.¡õ Japanese ver.¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥¢ ¥Þ¥ê¥ª¥Í¥Ã¥È¡ÊEnglish ver.¡õ Japanese ver.¡Ë¡¢¥ß¥êー¡¦¥Ñ¥Õ¥§¡ÊEnglish ver.¡õ Japanese ver.¡Ë¡¢¥æ¥¦ Q ¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢ÑÚÉñ ¥Ð¥ì¥ó¥¦¥©ー¥È¡¢¥í¥¼¥ß ¥é¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ÊEnglish ver.¡õ Japanese ver.¡Ë
¡¡
¢¨¸Þ½½²»½ç
¢¨Japanese ver.¤ÎÉ½µ¤¬Ìµ¤¤¤â¤Î¤ÏEnglish ver.¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£ ¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¥Ü¥¤¥¹¡Ê½Õºê¥¨¥¢¥ë¡¢É÷³ÚÁÕÅÍ¡Ë¡× ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
haero ÍÍ¡Êhttps://x.com/fromtohae¡Ë
¡¡
¢£ ¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¥Ü¥¤¥¹¡Ê¶¸Íö ¥á¥í¥³¡¢¥í¥¼¥ß ¥é¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë¡× ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¥¿¥«»á ÍÍ¡Êhttps://x.com/C_hkt¡Ë
ÈÎÇä³µÍ×
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp/s/niji/
¡¦NIJISANJI EN Official Store¡§https://nijisanji-store.com/
¡¡
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2024Ç¯12·î13Æü(¶â)12»þ ～ 2025Ç¯1·î5Æü(Æü)23»þ59Ê¬
¢¨º£¸åºÆÈÎ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ò²þÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°SNSÅù¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°X¡§https://x.com/nijisanji_app
¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¥Ü¥¤¥¹
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp/
X¡§https://x.com/nijisanji_app
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram¡§https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili¡§https://space.bilibili.com/410484677
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp/
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ FAN CLUB¡§https://www.nijisanji.jp/fanclubs
¡Ú¡ÖNIJISANJI EN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2021Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¼ç¤Ë±Ñ¸ì¤òÍÑ¤¤¤Æ³èÆ°¤¹¤ëVTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNIJISANJI EN¡×¤Ï¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä³ÆSNSÅù¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡ÊNIJISANJI EN¡Ë¡ä
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji_en
Twitch¡§https://www.twitch.tv/nijisanji_en
X¡§https://x.com/NIJISANJI_World
Website¡§https://www.nijisanji.jp/en
Reddit¡§https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
Instagram¡§https://instagram.com/nijisanji_en
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en
Douyin¡§https://v.douyin.com/ijrDquL/
Facebook¡§https://www.facebook.com/nijisanji.official/
¡ÚANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·ÂÎ¸³¤ò¡£¡×ー
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯5·î2Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·ÐºÑ·÷¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò)¡ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.anycolor.co.jp
ºÇ¿·¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/news
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/recruit
Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://magazine.anycolor.co.jp
X¡§https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.anycolor.co.jp/contact
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§pr@anycolor.co.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È11F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ³Ñ Î¦