¡ØAPORT ENCOUNTER ¥¢ー¥È¡ß·úÃÛ¡ß¿©¡Ù·úÃÛ²È Ô¥ µªÉ§¤È¡¢¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹ ¿¿¸ç¤Ë¤è¤ë³¤¾å¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯

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³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍ¥°¥é¥ó¥É¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/73399/28/resize/d73399-28-a6aaa0f67959d16765b6-2.jpg ]²£ÉÍ¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î¿·¹Á¤ÕÆ¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë InterContinental Yokohama Pier 8¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á 2-14-1¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥»¥¾¥ó¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡¿¥»¥¾¥ó¥¢ー¥È¥·¥ç¥Ã¥×¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¿·Ç¯¤ò¾þ¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âè1²ó¤Ï¡ØAPORT ENCOUNTER ¥¢ー¥È¡ß·úÃÛ¡ß¿©¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢·úÃÛ²È Ô¥µªÉ§»á¤È¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¿¿¸ç»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥È¤È¼«Á³¤äÅÔ»Ô¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÆó¿Í¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¤ÎÁ°¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ËÀß¤¨¤¿½Ü¤Î¿©ºà¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥³ー¥¹»ÅÎ©¤Æ¤ÎPier 8¥¥å¥¤¥¸ー¥Ì¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥È¤È·úÃÛ¤È¿©¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡ÖAPORT ENCOUNTER¡×¤òÊ¸²½¤Î¸òº¹¤¹¤ë²£ÉÍ¤ÇÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/73399/28/resize/d73399-28-07f567dec1a6d8423adb-7.png ]¡Ú³µÍ×¡ÛÆü»þ¡§2025Ç¯1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë13¡§30～16¡§30¾ì½ê¡§¥ì¥¹¥È¥é¥ó&¥Ðー¡ÖLarboard¡Ê¥éー¥Üー¥É¡Ë¡×¡Ê2³¬¡ËÎÁ¶â¡§7,500±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§045-307-2228¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡¿10¡§00～19¡§00¡Ë¾ÜºÙ¡¦¤´Í½Ìó¡§https://www.icyokohama-pier8.com/topics/crosstalk/[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/73399/28/resize/d73399-28-42451444a8d0fb9d17ba-3.png ][²èÁü4: https://prtimes.jp/i/73399/28/resize/d73399-28-be4868e750189bc1b127-3.png ]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÂæËÌÅí±à¶õ¹ÁÂè°ì¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡Ú Norihiko Dan Ô¥ µªÉ§¡¡·úÃÛ²È¡¿ÅÔ»Ô·×²è²È ¡Û1956Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1979Ç¯ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²ÊÂ´¶È¸åô¢Ê¸É§¤Ë»Õ»ö¡£1982Ç¯Æ±Âç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£1984Ç¯ÊÆ¹ñ¥¤¥§ー¥ëÂç³Ø·úÃÛ³ØÉôÂç³Ø±¡½¤Î»¡£ 1998Ç¯°¦ÃÎËüÇîÆüËÜÍ¶Ã×°Æ¤ÎºîÀ®¤Ë»²²è¡£Í¶Ã×¸å¤Î´Ä¶½Å»ë·¿¸¶°Æ¤Î´þµÑ¤ÈÊ¿¾ìÂ¤À®¤ÎÉü³è¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎµìÍè·¿³«È¯¼êË¡¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¡¢³¤¾å¡Ê¤«¤¤¤·¤ç¡Ë¤Î¿¹¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤ËÆ»¤ò³«¤¤¤¿¡£ÂåÉ½ºî¤ËÆü·îß¬É÷·Ê´ÉÍý½è¡¢ÂæÏÑÅí±à¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè°ì¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡¢ÆüËÜ¶¶¼¼Ä®ÅìÃÏ¶èºÆÀ¸·×²è¡Ö¥³¥ì¥É¼¼Ä®¡×¡¢µÚ¤ÓÉ½»²Æ»HUGO BOSS¤Ê¤É¡£·Ú°æÂô¥»¥¾¥ó¸½ÂåÈþ½Ñ´ÛÍý»ö¡£Ãøºî¤Ë¡Ö¶¦À¸¤ÎÅÔ»Ô³Ø¡×¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/73399/28/resize/d73399-28-138be4b8838fa9a6d856-6.jpg ][²èÁü6: https://prtimes.jp/i/73399/28/resize/d73399-28-e48beb77776b98cfe2b8-5.jpg ] Four Thousand Weeks2022,Oil on canvas,53¡ß53 cmPhoto by Keizo Kioku¡Ú Shingo Francis ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹ ¿¿¸ç¡¡¸½Âå¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¡Û¡¡¡¡1969Ç¯¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«À¸¤Þ¤ì¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È³ùÁÒ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£³¨²è¤Ë¤ª¤±¤ë¶õ´Ö¤Î¹¤¬¤ê¤ä¡¢Àº¿ÀÀ¤òÃµµæ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¡¢´öÁØ¤Ë¤â½Å¤Í¤é¤ì¤¿¥Ö¥ëー¤ÎÃê¾Ý²è¤ä¡¢¿¼¤¤¿§ºÌ¤Î¥â¥Î¥¯¥íー¥àºîÉÊ¤ÎÂ¾¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Ñ¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸÷¤È¿§ºÌ¤¬Î©¤Á¸½¤ì¤ë¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖInterference¡×¥·¥êー¥º¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¡£DICÀîÂ¼µÇ°Èþ½Ñ´Û¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢¥Àー¥¹¥ÈºâÃÄ¡Ê2013Ç¯¡Ë¡¢¥»¥¾¥ó¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¥Þー¥Æ¥£¥óÈþ½Ñ´Û¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¶äºÂ¥á¥¾¥ó¥¨¥ë¥á¥¹¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢³ý¥öºê»ÔÈþ½Ñ´Û¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°Â¿¿ô¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ë»²²Ã¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Óー¤Ë¤ÆºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£¶¨ÎÏ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥»¥¾¥ó¸½ÂåÈþ½Ñ´Û https://smma.or.jp ¥»¥¾¥ó¥¢ー¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë 1 ³¬¡Ë https://www.instagram.com/sezon_art_shop/[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/73399/28/resize/d73399-28-09b3bacde4f8065c8357-6.png ]¢¨½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û¢¡»ÜÀßÌ¾¾Î¡§InterContinental Yokohama Pier 8(ÆÉ¤ß:¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥è¥³¥Ï¥Þ¥Ô¥¢¥¨¥¤¥È)¢¡³«¶È¡§2019 Ç¯ 10 ·î 31 Æü¢¡½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¿·¹Á 2-14-1¢¨²£ÉÍ¥Ï¥ó¥Þー¥Ø¥Ã¥É¤òÀµÌÌ¤Ë¤ß¤Æ±¦¼ê(ÀìÍÑ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹)¢¡ÅÅÏÃ¡§045-307-1111(¥Û¥Æ¥ëÂåÉ½)¢¡¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡¦¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Àþ¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ 12 Ê¬¡¦JR¡Ö²£ÉÍ±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー15 Ê¬¡¢¡ÖºùÌÚÄ®±Ø¡×¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー7 Ê¬¡¦¤×¤«¤ê¤µ¤ó¶¶¡¢¥è¥³¥Ï¥Þ ¥°¥é¥ó¥É ¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¤è¤ê¡¢³¤±è¤¤ÅÌÊâ 10 Ê¬¢¨¿·¹Á¤ÕÆ¬µÒÁ¥¥¿ー¥ß¥Ê¥ëÄ¾·ë¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë(R)¥Û¥Æ¥ë¥º&¥ê¥¾ー¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Û¥Æ¥ë¥º¡õ¥ê¥¾ー¥Ä¤Ï¡¢À¤³¦70¥«¹ñ¤Ë73,500¼¼°Ê¾å¡¢220°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Ë¤·¤ÆºÇÂçµé¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1946Ç¯¡¢¥Ñ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¥ó¹Ò¶õÁÏÎ©¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥È¥ê¥Ã¥Ú¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Ï¡¢Î¹¤Ë¤Ï¿Í¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¡¢Ê¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¥ÏÇÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ³¤¯Èâ¤ò³«¤¯¡×¥¤¥ó¥¿ー¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Ï¡¢¥â¥À¥ó¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥È¥é¥Ù¥éー¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥È¥é¥Ù¥ëÂÎ¸³¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Í³¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÎÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥È¥é¥Ù¥ë¤Î´ú¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢½¼¼Â¤·¤¿Ê¸²½Åª¤ÊÂÎ¸³¤äÃÎ¼±¤Ø¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÇ®Ë¾¤òËþ¤¿¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥Èwww.intercontinental.com¤½¤ÎÂ¾SNS¡¡www.facebook.com/intercontinental ¡¡www.instagram.com/intercontinental¡¡¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£