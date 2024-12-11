¹á¤ê¤ÎLIFE MAGAZINE¡ØProust¡ÙÁÏ´©½àÈ÷¹æ¡¢12·î11Æü(¿å)È¯¹Ô
¡üTOPIC£±. ¹á¤ê¤ÎLIFE MAGAZINE¡ØProust¡ÙÁÏ´©½àÈ÷¹æ2024Ç¯12·î11Æü(¿å)È¯¹Ô
¡üTOPIC£². ÁÏ´©½àÈ÷¹æ¥²¥¹¥È/¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡Ú BABY MARY ¡Û
À¤³¦Ãæ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤«¤é¿®Íê¤ò½¸¤á¤ë¸¶½É¥«¥ï¥¤¥¤¤Î¸µÁÄ
¡Ú ËÙ¸ý¥Þ¥â¥ë ¡Û
¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¡¢¥·¥ó¥Ç¥£¡¦¥íー¥Ñー¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ëÀ¤³¦Åª¼Ì¿¿²È
¡Ú µÈÅÄÑÛ²» ¡Û
¥Ç¥Ó¥åー10 ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ZÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¥¥åー¥È¤Ê¥é¥Ã¥Ñー
¡Ú ±©À¡¥¢¥ê¥µ ¡Û
³¤ÍÎ´Ä¶ÊÝÁ´¡¦¥Ö¥ëー¥«ー¥Ü¥ó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢³¤ÍÎ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥×¥é¥ó¥Êー
¡Ú ËÙ¸ý¥Þ¥â¥ë¡ßºØÆ£¶³Âå ¡Û
¥ß¥¹¥³¥óÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤Î9Æ¬¿È¥â¥Ç¥ë¤òÈï¼ÌÂÎ¤Ë¡¢À¤³¦Åª¼Ì¿¿²È¤¬É½¸½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢ー¥È¥Õ¥©¥È
¡üTOPIC£³. ËÙ¸ý¥Þ¥â¥ë¡ßºØÆ£¶³Âå ºîÉÊ¸ÂÄêÈÎÇäÍ½Äê
¡üTOPIC£±. ¹á¤ê¤ÎLIFE MAGAZINE¡ØProust¡ÙÁÏ´©½àÈ÷¹æ2024Ç¯12·î11Æü(¿å)È¯¹Ô
¹á¤ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖScent Store¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëHorizon³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò: ¥Ë¥¤¥¨¥ó¥Ä¥¥¥ª ¥Ä¥¡¥¤¡¢°Ê²¼Horizon¼Ò)¤Ï¡¢¹á¤ê¤ÎLIFE MAGAZINE¡ØProust¡ÙÁÏ´©½àÈ÷¹æ¤òËÜÆü2024Ç¯12·î11Æü(¿å)¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØProust¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇË¤«¤Ê"¹á¤ê"¤¢¤ëÀ¸¤Êý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Èµ¤¤Å¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¹á¤ê¤¬´¶³Ð¤äµ²±¤ò»É·ã¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢¥¢ー¥È¡¢¥·¥Í¥Þ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊ¸²½¿Í¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÅù¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¿È¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¿È¤â¿´¤â¼Ò²ñ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡È¹á¤ê¡É¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØProust¡ÙÁÏ´©½àÈ÷¹æ(https://www.proust-mag.com/000-dec2024)¤³¤Á¤é(https://www.proust-mag.com/000-dec2024)
¡üTOPIC£². ÁÏ´©½àÈ÷¹æ¥²¥¹¥È/¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
ÁÏ´©½àÈ÷¹æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¸¶½É¥«¥ï¥¤¥¤¤Î¸µÁÄBABY MARY¡¢¼Ì¿¿²ÈËÙ¸ý¥Þ¥â¥ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥é¥Ã¥ÑーµÈÅÄÑÛ²»¡¢³¤ÍÎ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥×¥é¥ó¥Êー¡¦¥â¥Ç¥ë±©À¡¥¢¥ê¥µ¡¢¥â¥Ç¥ëºØÆ£¶³Âå¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë°ìÍ÷
¡Ú BABY MARY¡¡https://www.instagram.com/falinetokyo ¡Û
¡Ö¸¶½ÉKAWAII¡×¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê¥¹¥È¥êー¥È¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤·Â³¤±À¤³¦Ãæ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤«¤é¿®Íê¤ò½¸¤á¤ë¥¢¥¤¥³¥óBABY MARY
Èà½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ FALINE ¤È¤¤¤¦¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï ¾ï¤Ë»þÂå¤Î¼ã¼Ô¤¬»É·ã¤òµá¤á¤Æ½ÐÆþ¤ê¤·¥µ¥í¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë ¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹°¦¤ÎÀè¶î¼Ô
Miss Faline by BABY MARY
ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3ÃúÌÜ6-26
https://faline.tokyo
¡ÚËÙ¸ý¥Þ¥â¥ë¡¡https://mamoruh.com ¡Û
1978Ç¯ÅÏÊÆ¡£¥ì¥¹¡¦¥´ー¥ë¥É¥Ðー¥¯Â¾ÃøÌ¾¹¹ð¼Ì¿¿²È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢1984Ç¯¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤ËËÙ¸ý¥Þ¥â¥ë¼Ì¿¿»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£ À¤³¦ÅªÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¥À¥ó¥µー¼Ì¿¿¥·¥êー¥º¡Ö1/8¤Î½Ö´Ö¡×¤òµ¡¤Ëºî²È³èÆ°¤ËÆþ¤ë¡£ ¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¾å³¤¡¢Åìµþ¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¸½ºß¤Ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥×¥È¥ó¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¡¢¥·¥ó¥Ç¥£¡¦¥íー¥Ñー¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Ê¤É¤Î¥Ýー¥È¥ìー¥È¼Ì¿¿¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£ ¤½¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤ÎÅ¸Í÷²ñ³«ºÅ¡¢³Æ¹ñ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ë±Êµ×ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¾ï¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢NPOË¡¿Í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥Þ¥¤¥ê¥ó¥°¥Ù¥¤¥Óー¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢³¤³°ÉÏº¤ÃÏ°è¤äÅìËÌÃÏ¿ÌÈïºÒÃÏ¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¾Ð´é¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏµå´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
⚫︎¥·¥êー¥º "1/8ÉÃ¤Î½Ö´Ö"¡¡https://mamoruh.com/works/c/art-work
⚫︎NPOË¡¿Í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¹¥Þ¥¤¥ê¥ó¥°¥Ù¥¤¥Óー¡¡https://smilingbaby.jp
¡Ú µÈÅÄÑÛ²»¡¡https://rinneyoshida.jp ¡Û
ZÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¥¥åー¥È¤Ê¥é¥Ã¥Ñー¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¸¥¢·÷¤Ë¤â¥Õ¥¡¥óÂ¿¿ô
10Âå¤«¤é²»³Ú³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Æ±À¤Âå¤«¤é¤Î¥á¥¤¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¯¡ÖPopteen¡×¤ä¡ÖTokyo Girls Collection¡×¡¢¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß·¯¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Ø½Ð±é¡£SKY-HI¤«¤é¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤äSEKAI NO OWARI¡¦FUKASE»á¤è¤ê³Ú¶ÊÀ©ºî»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¶È³¦Æâ¤Ç¤Î´üÂÔ¤â¹â¤¤¡£
2021Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î²»³Ú¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ÖGirls Like Us¡×¤Ø½Ð±é¤·¡¢Ãæ²Ú·÷¤«¤é¤Î»Ø¼¨Â¿¿ô¡£²»³Ú³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º±éµ»ºîÉÊ¤Ø¤âÂ¿¿ô½Ð±é
¡Ú ±©À¡¥¢¥ê¥µ¡¡https://www.instagram.com/arisa28lucia ¡Û
³¤ÍÎ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥×¥é¥ó¥Êー¡¢¥â¥Ç¥ë
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìµþ³¤ÍÎÂç³Ø ³¤ÍÎ²Ê³ØÉô¿å·÷´Ä¶¶µ°é³ØÀì¹¶
ÍÄ¾¯´ü¤è¤ê¡¢¥¹¥¥åー¥Ð¥À¥¤¥Ðー¤ÎÊì¤ÈÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤ÍÍ¡¹¤Ê³¤ÍÎ´Ä¶¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¶µ°é¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤Û¤É¡¢´Ä¶ÊÝ¸î°Õ¼±¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸Åìµþ³¤ÍÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡¢¿å·÷´Ä¶¶µ°é¤ÎÊ¬Ìî¤ò¸¦µæ¡£¸½ºßÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥·¥«¥ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ê¡¢³¤ÍÎ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ´Ä¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ë²è¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
¡Ú ºØÆ£¶³Âå¡¡https://www.instagram.com/yasuyon4 ¡Û
2017Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¢ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ìÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥ì¥¹¼çºÅ¤Î¡Ö¥ß¥¹¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤Ë¤Æ¥â¥Ç¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£9Æ¬¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Èµ¤ÉÊ¤¢¤ëÈþËÆ¡¢¤½¤·¤Æ´ï³£ÂÎÁà¤Î·Ð¸³¤«¤éÇÝ¤Ã¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿ÈÂÎÉ½¸½ÎÏ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2024Ç¯¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤Ê¤É°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
¡üTOPIC£³. ËÙ¸ý¥Þ¥â¥ë¡ßºØÆ£¶³Âå ºîÉÊ¸ÂÄêÈÎÇäÍ½Äê
9Æ¬¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Èµ¤ÉÊ¤¢¤ëÈþËÆ¡¢¤½¤·¤Æ´ï³£ÂÎÁà¤Î·Ð¸³¤«¤éÇÝ¤Ã¤¿¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿ÈÂÎÉ½¸½ÎÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ºØÆ£¶³Âå¤µ¤ó¤ÎÊü¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥À¥ó¥µー¤ÎÆùÂÎ¤Î»ý¤ÄÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¥·¥êー¥º¡Ö1/8¤Î½Ö´Ö¡×¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ëËÙ¸ý¥Þ¥â¥ë¤µ¤ó¤Î´¶À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿ºîÉÊFashion Art Photo¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿ºîÉÊ¤Ï¡¢º£·îÃæ¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤òÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏµÇ°¥®¥Õ¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¿ôÎÌ¤ä²Á³Ê¡¢ÆüÄø¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¡¢¶áÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Proust²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤ª¤¢¤ê¤ÎÊý¤Ï²ñ°÷¾ðÊó¤â¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Proust²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.proust-mag.com/000-dec2024-yasuyosaito/1)
»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò
Scent Store
https://www.scentstore.jp
¹á¤ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖScent Store¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤ò»È¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹á¤ê¤ò¤ªÉô²°¤Ç³Ú¤·¤á¤ë³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²»³Ú¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¹¥¤ß¤Î¹á¤ê¤òÁª¤ó¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µ¤Ê¬¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹á¤ê¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤ÎLIFE MAGAZINE¡ØProust¡Ù
http://proust-mag.com
¹á¤ê¤¬´¶³Ð¤äµ²±¤ò»É·ã¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡£¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢¥¢ー¥È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊ¸²½¿Í¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÅù¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿È¤â¿´¤â¼Ò²ñ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Î¡È¹á¤ê¡É¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯¿®¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò
Horizon³ô¼°²ñ¼Ò
- ÂåÉ½¼èÄùÌò: ¥Ë¥¤¥¨¥ó¥Ä¥¥¥ª ¥Ä¥¡¥¤
- ½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4ÃúÌÜ20 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹18³¬
- ÀßÎ©: 2022Ç¯2·î
- URL: https://hrz.co.jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Horizon³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥×¥ëー¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://www.proust-mag.com/contact)