¡ÚÃ¦¹ö¤´¤Ã¤³PRO¡Û¸ø¼°À¸ÊüÁ÷¡ÖÂè1²ó ¤À¤Ä¤×¤í¡ªÈëÌ©´ðÃÏ ～Ç¯Ëö¤¹¤Ú¤·¤ã¤ë～¡×¤¬12·î12Æü (ÌÚ) 19»þ¤è¤êÇÛ¿®·èÄê¡ª
LiTMUS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊUUUM¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò / ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¬Â¼ ¿ò°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢¡ØÃ¦¹ö¤´¤Ã¤³PRO¡Ê°Ê²¼¡ØÃ¦¥×¥í¡Ù¡Ë¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖÂè1²ó ¤À¤Ä¤×¤í¡ªÈëÌ©´ðÃÏ～Ç¯Ëö¤¹¤Ú¤·¤ã¤ë～¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬¡¢2024Ç¯12·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë19»þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ã¦¥×¥í¤ÎÌ¥ÎÏ¤äºÇ¿·¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤ò¤æ¤ë～¤¯¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Ã¦¥×¥í¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/@DatsugokuGokko-PRO/featured)¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
º£²ó¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤1²óÌÜ¤Î¸ø¼°À¸ÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¾ÜºÙ¤ò´Þ¤àºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ðÊó¡¢¥²ー¥à¾Ò²ð¤«¤é¿·µ¬¥³¥é¥Ü¾ðÊó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÈÖÁÈ¤ÏÃ¦¥×¥í¸«½¬¤¤¤ÎÀ¼Í¥¡ÖÅÄÃæ²»½ï¡×¤È¡ÖÆâ»³ÍªÎ¤ºÚ¡×¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤«¤±¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë2¿Í¤¬Ä©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¼¤Ò¤È¤âÊüÁ÷ÅöÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡½Ð±é¼Ô¾ðÊó¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
MC¡§ÅÄÃæ²»½ï
½Ð±é¡§¥´¥·¥Ã¥¯¤ÏËâË¡²µ½÷～¤µ¤Ã¤µ¤È·ÀÌó¤·¤Ê¤µ¤¤!～ Â¾
À¼Í¥e-SportsÉô ÉûÉôÄ¹
MC¡§Æâ»³ÍªÎ¤ºÚ
½Ð±é¡§CUE! Â¾
À¼Í¥e-SportsÉô ¥á¥ó¥Ðー
¢¡ÇÛ¿®Æü»þ
2024Ç¯12·î12Æü(ÌÚ) 19¡§00 ～
¢¡ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
Ã¦¥×¥í¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@DatsugokuGokko-PRO/featured
¢¨ÈÖÁÈURL¤Ï¡¢¸åÆüÃ¦¥×¥í¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ã¦¹ö¤´¤Ã¤³PRO¤È¤Ï
¡ÖÃ¦¹ö¤´¤Ã¤³PRO¡×¤Ï¿ÍÏµ¥²ー¥à¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Þ¥ë¥ÁÂÐÀï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×1,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÃ¦¹ö¤´¤Ã¤³¡×¤òÂçÉý¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢2024Ç¯11·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ÖÃ¦¹ö¤´¤Ã¤³PRO¡×¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¿Íµ¤¥âー¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃ¦¹ö¤´¤Ã¤³¡×¡¢PRO¤«¤éÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥È¥í¥ï¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¥Ôー¥Á¡×´Æ½¤¤Î¡Ö´Æ¹ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥âー¥É¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÎ¬¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤â¤¦¡ª
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://litmus-ent.jp/datsugoku/)¡¡
¢¡¸ø¼°X¤Ï¤³¤Á¤é(https://x.com/DatsugokuGokko)¡¡
¢¡¸ø¼°YouTube¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.youtube.com/@DatsugokuGokko-PRO/featured)¡¡
<¥²ー¥à¾ðÊó>
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖÃ¦¹ö¤´¤Ã¤³PRO¡×
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
ÂÐ¾ÝOS¡§iOS/Android
ÎÁ¶â·ÁÂÖ¡§¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â·¿¡Ê´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ë
iOS¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1638293548
Android¡§ http://bit.ly/3V7k7fZ(http://bit.ly/3V7k7fZ)
ÇÛ¿®¸µ¡§LiTMUS Co., Ltd.