Wi-Fi¥ëー¥¿ー¡ÖWSR-3000AX4P-BK¡×¤¬¡Ö²Á³Ê.com¥×¥í¥À¥¯¥È¥¢¥ïー¥É2024¡×¥Ñ¥½¥³¥ó¼þÊÕµ¡´ïÉôÌçÌµÀþLAN¥ëー¥¿ー¡ÊWi-Fi¥ëー¥¿ー¡Ë¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ

メルコホールディングス(東・名 6676)グループの株式会社バッファロー(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:牧 寛之)が製造・販売するWi-Fiルーター親機 スタンダードモデル「WSR-3000AX4P-BK(https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3000ax4p-bk.html)」が、2024年にユーザーから最も支持された商品を選出する「価格.comプロダクトアワード2024」の「パソコン周辺機器部門無線LANルーター(Wi-Fiルーター)カテゴリ」において金賞を受賞しました。

WSR-3000AX4P-BK

本商品は高速Wi-Fi規格Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)4ストリーム(2×2+2×2)対応のWi-Fiルーターです。5GHzは最大2401Mbps(理論値)、2.4GHzは最大573Mbps(理論値)の高速通信が可能です。3本搭載している5GHzアンテナは、周囲の電波状況に応じてアンテナ2本の端末に対し、3本のアンテナを用いて電波を効果的に伝送することで離れた距離での通信をより高速・安定化させることができます。また、ワイドバンド5GHz(160MHz)に対応していることで、Wi-Fi 6対応のPCやスマートフォンの性能を最大限活用できます。

ほか特長- 「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応したWi-Fiルーター・Wi-Fi中継機と本商品を自由に組み合わせてメッシュネットワークを簡単に構築可能- ご家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」を搭載- 「スマート引っ越し」対応。バッファロー製Wi-Fiルーターからの買い替えであれば、スマートフォンアプリを経由してプロバイダー情報を含む設定を簡単に引き継ぐことができる- 帯域を分割し複数端末同時通信により高速化・低遅延を実現する「OFDMA」に対応- 空間を多重化し複数端末と同時通信することで高速化する「MU-MIMO」に対応- スマートフォン・タブレットのバッテリー消費を抑える「TWT(Target Wake Time)」仕様

価格.comプロダクトアワード

商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3000ax4p-bk.html

株式会社カカクコム(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:村上敦浩)が運営する購買支援サイト「価格.com(読み:カカクドットコム)」による、今回で19年目を迎える年末恒例のアワードです。販売数に基づくランキングや、特定少数の専門家などによる選出とは異なり、価格.comユーザーによる製品レビューなどのデータを独自にポイント集計して各賞を選出します。このため、世の中の話題や販売数によらず、価格に対する性能やユーザー満足度の高い製品が選出される傾向にあり、いわゆる「隠れた逸品」が選出されやすいといった特徴があります。

価格.comの取扱い製品カテゴリにおいて、特に高いアクセス数を誇る「パソコン」「スマートフォン」「映像」「オーディオ」「生活家電」「空調家電」「カメラ」「ゲーム」など16部門60カテゴリが対象。人気製品や定番製品から、通好みな製品まで幅広く網羅しています。

価格.com(外部サイト) :https://kakaku.com/

