»õÎó¶ºÀµ¼£ÎÅË¡¡ÖJET system¡×¤Ë¤è¤ë²è´üÅª¾ÉÎã¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñ»ï¡ØAJO-DO Clinical Companion¡Ù¤Ë·ÇºÜ

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[1] Shinichi Narita, Kiyoko Narita, and Masaru Yamaguchi, ¡ÈA novel straight-wire edgewise system to shorten orthodontic treatment in adolescent patients: The Jiyugaoka Enjoyable Treatment system¡É AJO-DO Clinical Companion December 2024 Volume 4 Issue 6 p434-444
https://www.ajodo-clinicalcompanion.com/article/S2666-4305(24)00103-1/fulltext
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