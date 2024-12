BiNDec¥¢¥×¥ê¡Ã¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤òºÙ¤«¤¯ÀßÄê¡¢ÉÕÍ¿¤Ç¤­¤ë¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹

株式会社ウェブライフBiNDecのShopifyアプリ、ノベルティ

株式会社ウェブライフ(本社:東京都港区、代表取締役:熊崎隆人、山岡義正)は、Shopify(ショッピファイ)の法人向けEC構築運用サービス「BiNDec(バインド・イーシー)」において、カート内の商品や購入額に合わせてノベルティを選べるオプションをカート画面に追加できるShopifyアプリ「BiNDec|ノベルティ」をリリースしました。

このアプリを導入することで、カート内の商品や購入金額に応じてノベルティを選択できるオプションをカート画面に追加可能となり、顧客ロイヤリティやAOV(平均注文額)の向上を目指します。

主なノベルティの機能

「BiNDec|ノベルティ」アプリは、対象商品や購入金額、適用期間の条件設定が可能なため、シーズンやイベントに合わせた柔軟なキャンペーンを実施することができます。さらに、複数のノベルティからお客様自身が好きなアイテムを選択できる仕組みを提供し、購買体験をよりパーソナライズされたものにします。

また、ノベルティを商品として登録することで、在庫状況や配送状態を一元管理でき、運営効率が向上します。これによりマーケティング活動への活用も容易になり、EC事業者のあらゆる施策を効果的に後押しすることで、顧客満足度の向上や売上拡大を支援いたします。

なお、BiNDecのノベルティは、BiNDecのサービスを提供しているShopifyストアで利用できるアプリケーションです。ストア構築時に必要に応じて導入することができます。

ノベルティを詳しく見る :https://bindec.jp/application/novelty/

商品ごとにノベルティを設定可能特定の商品をノベルティの付与対象に設定

特定の商品のみにノベルティの付与したい場合、商品タグで指定できます。シーズンやキャンペーンテーマにマッチした商品の売込み企画としてノベルティを付与することで販売促進につながります。対象から除外したい商品タグを設定することもできます。

ノベルティの付与条件を設定ノベルティを付与する最低購入金額、数量を設定

ノベルティを付与する条件の最低購入金額や数量を設定し、案内のメッセージも編集できます。購入単価向上のためのアップセル、クロスセルを促進し、ノベルティのコストに見合うキャンペーンを実施できます。

付与する対象期間を設定できるノベルティを付与する対象期間を設定

ノベルティを付与する対象期間の開始日時、終了日時を分単位で指定できます。期間限定セールやシーズンイベントに合わせたノベルティキャンペーンを実施できます。

購入者が任意でノベルティを選べる選べるノベルティにも対応

付与するノベルティは複数アイテムから選択可能です。ノベルティは商品として登録できるため、商品管理画面で各ノベルティの在庫数、配送状態を管理できます。ノベルティを希望しない選択肢も追加することができます。

料金プラン

BiNDecの利用料金に含まれています。

※Shopifyアプリストアでは提供していません。

※本アプリは、下記の条件を満たす場合に使用できます。

・BiNDecを導入いただいているShopifyストア

【BiNDecとは】

BiNDecアプリの一覧を見る :https://bindec.jp/function/

BiNDecでは、Shopifyのプラットフォームの上で、独自のノウハウと技術で自社開発したShopifyアプリを「BiNDecアプリ(バインド・イーシー・アプリ)」としてラインナップすることで、ECサイトの構築運用のパッケージ化を行っています。過大なカスタマイズを抑え構築フェーズのリードタイムを短縮するだけでなく、保守フェーズのメンテナンスコストも最適化することで、変化の速いECマーケットに柔軟に対応できることが特徴です。これまで、中規模から大規模のEC事業者向けに構築からグロースまでを幅広くサポートし、350以上のShopifyストアを手がけてきました。

https://bindec.jp/

【株式会社ウェブライフについて】

前身となる株式会社ウェブライフジャパンの時代に、EC-CUBEによるEC構築支援で10年間の実績を重ねた後、2007年よりShopifyによるEC構築をスタート。Shopify Plusパートナーとして多くのEC事業者を支援したとして、2021年にはShopify Plus Partner of the Yearを受賞。2022年、株式会社ウェブライフを新設合併し、独自にShopifyアプリを開発、仕組み化したECソリューション「BiNDec」の提供を開始。 2023年、Shopify Plus Upgrade Partner of the Yearを受賞。そのほか、ノーコードCMSの「BiNDup(バインド・アップ)」、ブランドプロデュースやCG・映像制作を担うクリエイティブ事業も行なっています。

https://web-life.co.jp/