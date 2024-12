¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ëー ¥Ô¥¯¥»¥ëRPG¡Ù¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¼Â»ÜÃæ¡ª

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

▶『ディズニー ピクセルRPG』のダウンロードはこちら ⇒ http://goe.bz/20241211prpgpt01(http://goe.bz/20241211prpgpt01)

「クリスマスログインボーナス」報酬一覧

https://x.com/PixelRPG_jp/status/1866725091758969100

「iOS」および「Android(TM)」端末向けに好評配信中のスマートフォン向けRPG『ディズニー ピクセルRPG』にて、特別な衣装やプレミアムガチャチケットがもらえる「クリスマスログインボーナス」を、本日2024年12月11日(水)より実施します。

期間中にログインすると、「ミッキー風のサンタフード」「ミニー風のサンタフード」などクリスマスらしいサンタモチーフの衣装一式をはじめ、プレミアムガチャチケットなど、さまざまなアイテムを獲得することができます。

その他、プロフィールを彩ることができるシールや、アバターを華やかに見せるエフェクトなどもラインナップしています。毎日ログインして、クリスマスシーズンにぴったりなログイン報酬を、ぜひゲットしましょう。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1844_1_def5152011845266824e147b7a5f586d.jpg ]

なお、現在、ゲーム内ではイベントキャラクター「正義の魔人 ジーニー」が目玉報酬の「Rescue Signal:アクションアドベンチャー アラジン」を開催中です。イベント開催にあわせた応援ログインボーナスや、2つの期間限定ガチャ「正義の青年 アラジン」「正義の王女 ジャスミン」も登場中ですので、こちらもどうぞお見逃しなく。

イベント「Rescue Signal:アクションアドベンチャー アラジン」概要期間限定キャラクター「正義の青年 アラジン」期間限定キャラクター「正義の王女 ジャスミン」[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1844_2_a8709c03baada8f8481a6ab2992f654e.jpg ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1844_3_b2bc5c5090c10ff54bac140b62590e86.jpg ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1844_4_de4353372803f6787e4638b406e386fb.jpg ]

今後も『ディズニー ピクセルRPG』の公式サイトおよび各種公式SNSアカウントにて、最新情報やキャンペーンに関する情報を随時お知らせいたします。ぜひご登録ください。

今後も『ディズニー ピクセルRPG』の公式サイトおよび各種公式SNSアカウントにて、最新情報やキャンペーンに関する情報を随時お知らせいたします。ぜひご登録ください。

●公式サイト:https://d-rpg.com/

●公式Xアカウント:https://x.com/PixelRPG_jp

●公式Instagramアカウント:https://www.instagram.com/PixelRPG_official

▶『ディズニー ピクセルRPG』のダウンロードはこちら ⇒ http://goe.bz/20241211prpgpt01(http://goe.bz/20241211prpgpt01)

『ディズニー ピクセルRPG』とは

タイトル: ディズニー ピクセルRPG

ジャンル: RPG

対応機種: iOS 17.0以降 / Android 9.0以降

※必要メモリ:4.0GB以上

対応言語: 日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、

スペイン語、韓国語、中国語(繁体字)

配信地域: 日本、韓国、香港、台湾、マカオ、アメリカ、

カナダ、オーストラリア、イギリス、フランス、

イタリア、ドイツ、スペイン、マレーシア、

フィリピン、タイ、シンガポール、インドネシア

配信開始日 : 2024年10月7日(月)

アプリアイコン

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/disney-pixel-rpg/id6502584695

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gungho.tri

価格 : 基本プレイ無料 (ゲーム内課金あり)

公式サイト : https://d-rpg.com/

運営 : ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

コピーライト表記 : (C) Disney. Published by GungHo Online Entertainment, Inc.

※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります