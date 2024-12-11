¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¢Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÆ¯¤¯¡×»ëÅÀ¤«¤é¡Ö¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¡×¤ò¹Í¤¨¡¢SDGs¤ò³Ø¤ÖÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë½é³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÅÚ²°Ë§ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë ¡ÖÆ¯¤¯¡×¤È¡Ö¥¸¥§¥ó¥Àー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËSDGs¤ò³Ø¤ÖÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¶äºÂ¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê²ÎÉñ´ìºÂ¥¿¥ïー¡Ë¤Ç½é³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÎ©ÌÚ¸ÍÃæ³Ø¹»¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢SDGs¤Î17¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¦¤Á¡Ö5.¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÃæ³Ø£²Ç¯À¸6Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¢¨1¤Ç¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÁÏ¤ê¼ê¤Î°éÀ®¡×¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòº£¤Ç¤Ï³Ø¹»¶µ°é¤Ç¤âSDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤ò°·¤¦¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤Î¼ø¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆSDGs¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»öÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÃæ¤ÇSDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë³Ø¹»¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼ÒJTB¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼ø¶È¤Ï¡¢SDGs¤Î17¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¦¤Á¡Ö5.¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¡×¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¡È¡ÖÆ¯¤¯¡×¤È¡Ö¥¸¥§¥ó¥Àー¡×¡É¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¼Ò°÷¤¬Ì³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼ø¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Ãæ³ØÀ¸¤¬SDGs¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ö¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Á´¹ñ¤É¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤â°ìÄê¤Î¿å½à¤¬ÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¶µ°é²ÝÄø¡Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡Ë¤Î´ð½à
¥×¥í¥°¥é¥à£±.¡¡¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ³µÇ°¤ò³Ø¤Ö
¤Þ¤º¡¢¡Ö¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¡×¤Î´ðËÜ³µÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÃË½÷³Êº¹¤ò¿ôÃÍ¤Ç¼¨¤¹¡Ö¥¸¥§¥ó¥Àー¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¢¨2¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï146¥«¹ñÃæ118°Ì¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤ê¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢G7²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶µ°é¡×¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤ÏÃË½÷Ê¿Åù¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷À¤Î´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨¤äÀ¯¼£»²²Ã¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2 À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ö¥¸¥§¥ó¥Àー¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¡×
¥×¥í¥°¥é¥à£².¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥°¥ëー¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ë
Â³¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²ò·è¤¹¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¸¢Âº½Å¤È¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤Î¿ä¿Ê¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤ÎÃË½÷Èæ¡¢½÷À¤Î´ÉÍý¿¦¤ÎÈæÎ¨¡¢ÃËÀ°éµÙ¤Î¼èÆÀÎ¨¡¢»ºµÙ¡¦°éµÙ¤«¤éÉüµ¢Î¨¤Ê¤É¤Î¿ô»ú¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤ò´Þ¤á¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤Ø¤Î»ÑÀª¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¡¢¿Í¼ï¡¦¹ñÀÒ¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤Å¤¯¤ê¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¸¢Âº½Å¤È¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à£³.¡¡¡ÖÆ¯¤¯¡×¤È¡Ö¥¸¥§¥ó¥Àー¡×¤ò¹Í¤¨¤ë
Æ¯¤¯Ãæ¤Ç¥¸¥§¥ó¥ÀーÉÔÊ¿Åù¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿²áµî¤Î»öÎã¤ä¡¢ÃË½÷Ê¿Åù¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¡×¤ÎÀ©ÄêÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿¦¾ì¤ËÀø¤à¡Ö¥¸¥§¥ó¥Àー¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ä¤½¤Î¶ñÂÎÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤âÌµ°Õ¼±¤ËÊÐ¸«¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ¸å¤ÎÃæ³ØÀ¸¤«¤é¤Î´¶ÁÛ
¡¦¼«Ê¬¤âÌµ°Õ¼±¤Ë¥¸¥§¥ó¥Àー¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¿·³ã¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ø¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¡Ö¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÀÊÌ¤À¤±¤Ç¿Í¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¹Ö»Õ¤è¤ê
À¸ÅÌ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢SDGs¤ä¥¸¥§¥ó¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉáÃÊ³Ø¹»¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥°¥ëー¥×¤Î»öÎã¤ò1¤Ä¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢¼Ò²ñ¤Ç¤Î³èÌö¤Î¾ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº£Æü¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¯¤ï¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒÉáÃÊ¤Î³Ø¹»À¸³è¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¡
¼ÒÄ¹¼¼¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô
¸ÅÆ£¡¡¾¿
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤òÂó¤¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤äÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£