¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»õ²Ê°å±¡·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍýµÚ¤Ó»õ²Ê°å»Õ¸Ä¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¤ò²ÄÇ½¤Ë¡¡À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¦Â»³²ÊÝ¸±¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Í¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡§Ê¿Àî Âç °Ê²¼¡¢¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î15Æü¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ËÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ª¤è¤ÓÂ»³²ÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂåÍýÅ¹»ö¶È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢³«¶È»þ¤«¤é³«¶È¸å¤Î»õ²Ê°å±¡·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯´ÉÍýµÚ¤Ó»õ²Ê°å»Õ¸Ä¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥È¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢À¸³è¤«¤é»õ²Ê°å»Õ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢⻭²Ê°å»Õ¤¬⻭²Ê°åÎÅ¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÁÏ¤ê¡Ö¸ý¹Ð¤Þ¤ï¤ê¤«¤éÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤òÆ³¤¡¢¸µµ¤¤Ç¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»õ²Ê°åÎÅ¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ£µ¡Ê2023¡ËÇ¯°åÎÅ»ÜÀß¡ÊÆ°ÂÖ¡ËÄ´ºº¡¦ÉÂ±¡Êó¹ð¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Ë¡ÖÇÑ»ß¡¦µÙ»ß¡×¤·¤¿»õ²Ê°å±¡¤ÏÁ´¹ñ¤Ç2,492¸®¤¢¤ê¡¢2007Ç¯¤Þ¤Ç¹±¾ïÅª¤Ë¡Ö³«Àß¡¦ºÆ³«¡×¤¬¡ÖÇÑ»ß¡¦µÙ»ß¡×¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢2008Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡ÖÇÑ»ß¡¦µÙ»ß¡×¤¬¡Ö³«Àß¡¦ºÆ³«¡×¤ò¾å²ó¤ëÇ¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ4¡Ê2022¡ËÇ¯»õ²Ê¼À´µ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë»õ²Ê¸ý¹ÐÊÝ·ò»Üºö¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ»õ²Ê°å»Õ²ñ¤Ë¤è¤ë»õ¼þÉÂÂÐºö¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤»õ²Ê·ò¿Ç¤Î½¼¼Â¡¦¼Â¸½Åù¤ò´Þ¤á¤¿¡¢À¸³è¤äÎÅÍÜ¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»õ²Ê¸ý¹ÐÊÝ·ò°åÎÅ¤ÎÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ê8020Ã£À®Î¨¡Ê80ºÐ¤Þ¤Ç20ËÜ°Ê¾å¤Î»õ¤òÊÝ¤Ä¡Ë¤Ï51.6%¤Þ¤Ç¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ý¹Ð¤Î¼À´µ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁ´¿È¼À´µ¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ý¹Ð¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ÏÁ´¿ÈÅª¤Ê·ò¹¯¾õÂÖ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸ý¹Ð¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¡¢²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»õ²Ê¼£ÎÅ¤Ï¡¢Á´¿ÈÅª¤Ê·ò¹¯¾õÂÖ¤Î°Ý»ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â»õ²Ê¶È³¦¤Î¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤¯¡¢»õ²Ê°å±¡¤¬¶¥¹ç¤ÎÂ¿¿ô¤¤¤ë¾õ¶·¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿ÇÎÅÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÍºàºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¢±¡Æâ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡¢·Ð±Ä¤Î°ÂÄê²½¤Ê¤É¡¢¡Ö·Ð±Ä¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ£´Ç¯¡Ê2022Ç¯¡Ë°å»Õ¡¦»õ²Ê°å»Õ¡¦ÌôºÞ»ÕÅý·×¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»õ²Ê°å»Õ¤Ï50ºÐ°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤¬Ìó58¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢½ô³°¹ñ¤ËÎã¤ò¤ß¤Ê¤¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¹âÎð²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï»õ²Ê°å»Õ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹âÎð¤¬¶á¤Å¤¤¤¿»õ²Ê°å»Õ¤Ï¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Î¾µ·Ñ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢°úÂà¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¿ôÇ¯¤´¤È¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÇÎÅ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤âË»¤·¤¯¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»õ²Ê¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö»õ²Ê°å»Õ¤¬»õ²Ê°åÎÅ¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Î¤â¤È¡¢´µ¼Ô¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤»õ²Ê°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë»õ²Ê°å»Õ¤ÎÀèÀ¸Êý¤¬¿ÇÎÅ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¼£ÎÅ°Ê³°¤Î»õ²Ê°å±¡·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤«¤Ä½ÅÍ×¤Ê¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦¡Ö»öÌ³Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¤ä¡¢³«¶È¤«¤é½¸µÒ¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö³«¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ê½Ð¸ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖM¡õA¡¦»ö¶È¾µ·Ñ¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¯»õ²Ê°å±¡¤Î·Ð±Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ä·Ð¸³¤«¤é»õ²Ê°å»Õ¸Ä¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥µ¥Ýー¥È¤âÉ¬Í×¤À¤È´¶¤¸¡¢»õ²Ê°å»Õ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤ò¥µー¥Ó¥¹²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»õ²Ê°å±¡¤Î·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤Åö¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÄêÇ¯¤Î¤Ê¤¤³«¶È°å¤ÎÇº¤ß¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Â¿Ë»¤Ê»õ²Ê°å»Õ¤Î¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤ÊÄó°Æ¡¦ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢»õ²Ê°å»Õ¤Î³§ÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È·Ð±Ä´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌçÅª¤«¤ÄÊñ³çÅª¤ÊÊÝ¸±¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»õ²Ê°å»Õ¤¬»õ²Ê°åÎÅ¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸ý¹Ð¤Þ¤ï¤ê¤«¤éÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤òÆ³¤¡¢¸µµ¤¤Ç¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡ÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
¡»À¸Ì¿ÊÝ¸±-
SOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼ÒÂåÍýÅ¹
¼ç¤Ê¾¦ÉÊ
¡¦Äê´üÊÝ¸±
¡¦°åÎÅÊÝ¸±
¡¦½ª¿È¤¬¤óÊÝ¸±
¡¦¼ýÆþÊÝ¾ãÊÝ¸±
¡»Â»³²ÊÝ¸±-
Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÍýÅ¹
¼ç¤Ê¾¦ÉÊ
¡¦°åÎÅµ¡´ïÊä½þ
¡¦°åÎÅ»ö¸ÎÇå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±
¡¦²ÐºÒÊÝ¸±
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡¦»õ²Ê°å»Õ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿Àß·×
¡¦¹âÅÙ¾ã³²ÊÝ¸±¶â¤Î½¼¼Â
¡¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¸þ¤±¤ÎÆÃÌó¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¢¨¤Ê¤ª¡¢¼è°·¾¦ÉÊ¤ÏÁý²ÃÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë³È½¼¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡Â¿¤¯¤Î»õ²Ê°å»Õ¤Ï¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸±¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë½àÈ÷¤ò¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤é¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¡¡·ò¹¯¤ÈÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¡¾Ð´é¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿°åÎÅ¡¦À¸³è´ØÏ¢¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ÆÃ¤Ë»õ²Ê°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Ø¤Î»õ²Ê°åÎÅ¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢»õ²Ê°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¢»õ²Ê°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¡¢»õ²Ê´ØÏ¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ê¤É»õ²Ê°åÎÅ¤ÎÁí¹ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë¤òÅ¸³«¡£
<²ñ¼Ò³µÍ×>
¡þËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§¢©151-0072 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÈ¨¥öÃ«1-34-14 Êõ¥Ó¥ë3³¬
¡þÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO Ê¿Àî Âç
¡þURL¡§https://www.medical-net.com
¡þ¥É¥¯¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://medicalnet-support.com
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Í¥Ã¥È
Ã´Åö¡§¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶ÈÉô¡¡¥É¥¯¥¿ー¥µ¥Ýー¥È¥°¥ëー¥×¡¡ÀÐ°æ¡¢¹â¶¶
TEL¡§03-5790-5263
¥áー¥ë¡§d-support@medical-net.com
https://prtimes.jp/a/?f=d12372-104-a76b0e2003f10a9166d113518b937c7b.pdf