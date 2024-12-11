»³·Á¸©À¾ÃÖ»ò·´ÈÓËÄ®¤Ë±ôÉ®À½Â¤¤Î¿·¹©¾ì¤òÀßÃÖ
¡¡»°É©±ôÉ®³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¿ô¸¶¼¢É§¡Ë¤Ï¡¢±ôÉ®À½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³·Á¹©¾ì¡Ê»³·Á¸©ÅìÃÖ»ò·´ÀîÀ¾Ä®¡¢°Ê²¼¡Ö¸½¹©¾ì¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤Î·úÊªÏ·µà²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¸»ºµ¡Ç½¤Î¹çÍý²½¤ª¤è¤ÓÀ¸»ºÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë»³·Á¸©À¾ÃÖ»ò·´ÈÓËÄ®¤Ë¹©¾ì¡Ê°Ê²¼¡Ö¿·¹©¾ì¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¤ò¿·Àß¤·¡¢¸½¹©¾ì¤Î±ôÉ®À½Â¤¤Îµ¡Ç½¤Î°ìÉô¤ò¿·¹©¾ì¤Ë°Ü´É¤·¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¼Ì¿¿¤Ï¿·¹©¾ì³°´Ñ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢1944Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ19Ç¯¡Ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ÎÁÂ³«¹©¾ì¤È¤·¤Æ»³·Á¸©ÅìÃÖ»ò·´ÀîÀ¾Ä®¤Ë¸½¹©¾ì¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÉÊ¼Á¤³¤½ ºÇÂç¤Î¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¼ÒÀ§¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤±ôÉ®¤òÀ½Â¤¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò±ôÉ®À½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÎÏ¹©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È150Ç¯¤ËÅö¤¿¤ë2036Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ2036¡ÊÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÉ½¸½³×¿·¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢É®µ¶ñ»ö¶È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢É®µ¶ñ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇä¡¦¶¡µë¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¼ïµ¡Ç½¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¡¢¸½¹©¾ì¤Î·úÊªÏ·µà²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢½¾¶È°÷¤Î°Â¿´°ÂÁ´¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¸»ºµ¡Ç½¤Î¹çÍý²½¤ª¤è¤ÓÀ¸»ºÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢ÎÙÄ®¤Î»³·Á¸©À¾ÃÖ»ò·´ÈÓËÄ®¤Ë¿·¤¿¤Ë±ôÉ®À½Â¤¤Î¿·¹©¾ì¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ôÉ®À½Â¤¹©Äø¤Î°ìÉô¤ò¿·¹©¾ì¤Ë°ÜÀß¤·¡¢2025Ç¯1·î¤è¤êÀ¸»º¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦À¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¹©¾ì¤Î³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/28890/table/270_1_7ace1b48b826173ff887c59339a65d59.jpg ]
¡ã»°É©±ôÉ®¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
https://www.mpuni.co.jp/company/press/index.html
¢¨ ¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡Ö»°É©±ôÉ®¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡¡£°£±£²£°-£³£²£±£´£³£³