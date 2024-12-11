¥Í¥Ã¥ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎRENOSY¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀ©Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒGA technologies[GA¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º]¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§Èõ¸ý ⿓¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3491¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Í¥Ã¥ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹¡ÖRENOSY¡Ê¥ê¥Î¥·ー¡Ë¡×¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð²á¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¡Ö°Â¿´¡¦´ÊÃ±¡¦ºÇÅ¬¡×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.renosy.com/about(https://www.renosy.com/about)
¡¡RENOSY¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Í¥Ã¥ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹ØÆþ¡¦´ÉÍý¡¦ÇäµÑ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¡¦´ÊÃ±¡¦ºÇÅ¬¤ÊÉÔÆ°»º¤Ç¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¼Â¸½¤·¡¢±¿ÍÑ¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¡¢2024Ç¯4·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇä¼ÂÀÓÁ´¹ñNo.1¤ò³ÍÆÀ¡Ê¢¨1¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÅÚÃÏ½êÍ¡¦ÁêÂ³¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇº¤ß¡¦²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡ÖRENOSY ÅÚÃÏ³èÍÑ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¡×¡¢¿·ÃÛ¡¦Ãæ¸ÅÌä¤ï¤ººÇÅ¬¤Ê°ìÅï¥¢¥Ñー¥È¤Ç¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò¹Í¤¨¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥¢¥Ñー¥ÈÅê»ñ¡×¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òRENOSY¤¬¤ªÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤òÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÉÔÆ°»º¤Ë¤è¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤ò¡¢¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö°Â¿´¡¦´ÊÃ±¡¦ºÇÅ¬¤Ê¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë¤è¤ë»ñ»º·ÁÀ®¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢RENOSY¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡ÊÎã¡Ë
(1)CCO¡ÊChief Creative Officer¡Ë¤Ë¼Ä¸¶À¿»á¤¬½¢Ç¤
¡¡¿·¤¿¤ËÀ©Äê¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÉÔÆ°»º¤Ë¤è¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤ò¡¢¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö°Â¿´¡¦´ÊÃ±¡¦ºÇÅ¬¤Ê¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë¤è¤ë»ñ»º·ÁÀ®¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤Ø¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢CCO¡ÊChief Creative Officer¡Ë¤Ë¼Ä¸¶À¿»á¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤â¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎRENOSY¡¢¼Ä¸¶À¿»á¤¬CCO¡ÊChief Creative Officer¡Ë¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¡×¡Ê2024Ç¯12·î11ÆüÈ¯É½¡Ëhttps://www.ga-tech.co.jp/news/wenftys1aiukkhog/
(2)¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼
¡¡ÉÔÆ°»ºÅê»ñÈÎÇä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°¤ÎÉÔÆ°»º¤â¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ïÎà¤ä¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Î¤´Äó°Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(3)¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¡¢ÉÔÆ°»º¤Ë¤è¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤Î»ÅÁÈ¤ß¡ÖRENOSY¥¿ー¥ó¥ー¥µ¥¤¥¯¥ë¡×
¡¡RENOSY¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÆ°»º¤ò¤´Äó°Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¸å¤ÎÉÔÆ°»º´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÉÙ¤Ê´ÉÍý¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇäµÑ»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼ê»Ä¤êÂ¿¤¯ÇäµÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î°Â¿´¡¦´ÊÃ±¡¦ºÇÅ¬¤ËÉÔÆ°»º¤ò¡Ö¹ØÆþ¡¦´ÉÍý¡¦ÇäµÑ¡×¤Ç¤¤ë¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¡ÖRENOSY¥¿ー¥ó¥ー¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
(4)ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤Ë´Ø¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖAsset Planner¡Ê¥¢¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¥Êー¡Ë¡×
¡¡RENOSY¤Ç¤Ï¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¡¢È¼Áö¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖAsset Planner¡Ê¥¢¥»¥Ã¥È¥×¥é¥ó¥Êー¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿¦¼ï¤òÄê¤á¡¢¸Æ¾Î¤òÅý°ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¡ÉÉÔÆ°»º±Ä¶È¡É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤¿¾Íè¤òÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ë²è¡¦¤´Äó°Æ¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®¸ù¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤¬¾¦É¸¸¢¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë³ô¼°²ñ¼ÒGA technologies¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎRENOSY¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤ÎÇä¾å¹â¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·ï¿ô¤ÇÁ´¹ñNo.1¤ò³ÍÆÀ¡×¡Ê2024Ç¯5·î14ÆüÈ¯É½¡Ëhttps://www.ga-tech.co.jp/news/_oafzy860mn2a9ax/(https://www.ga-tech.co.jp/news/_oafzy860mn2a9ax/)
¢¡ GA¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º ³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒGA technologies
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO Èõ¸ý Î¶
URL¡§https://www.ga-tech.co.jp/
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3-2-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー40F
ÀßÎ©¡§2013Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥Í¥Ã¥ÈÉÔÆ°»ºÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹¡ÖRENOSY¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¦SaaS·¿¤ÎBtoB PropTech¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î³«È¯
¼ç¤Ê¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§¥¤¥¿¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿ÀµïÉÃ»»¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ô¥«¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢RW OpCo, LLC¤Ê¤É·×55¼Ò