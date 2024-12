¡ÚºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡Û°æ±º¿·¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡ÖELNEST CREATIVE ACTIVITY¡×¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKruhi¡×¤¬¡ØGREEN AGE ¡Ù¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì

株式会社阪急阪神百貨店

阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ81では、12月11日(水)~12月17日(火)の期間、フィールドでも街中でもスタイリッシュに着こなせるアパレルや雑貨を扱うブランド「ELNEST CREATIVE ACTIVITY」、人にも環境にも優しいコスメ「Kruhi」が登場します。

イベント限定のギフトセットや、ここでしか手に入れることのできない特別なアイテムなど、クリスマスのギフトや、自分へのご褒美にもおすすめです。

さらに、両ブランドを手がける井浦新も来店の予定しています。

タイトル:ELNEST CREATIVE ACTIVITY&Kruhi(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/1251901_2067.html)

期間:12月11日(水)~12月17日(火)

場所:阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ81

■遊び心のあるデザインで魅了する「ELNEST CREATIVE ACTIVITY」

2007年にスタートした井浦新がディレクションを手がけるウェアブランド。旅から得た日本中、世界中の様々な文化や風土からインスピレーションを受けたデザインをもとに、 アウトドアやワークの枠にとどまらない、フィールドで最大限に機能する活動着や遊び心のあるモノづくりを得意としています。日本の伝統工芸とのコラボレーションも積極的に行うなど、自然や文化、そして街とを結ぶアクティビティウェアをご提案。

W.T.T.G.O REVERSIBLE JACKET 33,000円 「68&BROTHERS」とのコラボレーションアイテム。"Welcome To The Great Outdoors"をテーマに、ソリッドなB面には両ブランドのロゴをフロントとバックにプリント。EL-3B JACKET 60,500円真冬の寒さを凌ぐミリタリーアウターの「N-3B」を、あらゆるELNEST流のアレンジを効かせ制作したアイテム。EL-3B JACKET 60,500円真冬の寒さを凌ぐミリタリーアウターの「N-3B」を、あらゆるELNEST流のアレンジを効かせ制作したアイテム。

ELNEST × Post O'Alls ALL IN ONE 66,000円 襟の無いリラックスしたムードを持ち、右半分がELNEST、左半分がPost O’Allsのデザインとなっているユニークなオールインワンです。ELNEST × Oregonian Camper SOFT SHELL CRAB MID 5,720円、WATERPROOF GROUND SHEET L 6,380円日本が誇る世界自然遺産・屋久島の豊かな自然や動植物を表現したエルネストのオリジナルテキスタイル「YAKUSHIMA Forestra Camo」をデザインに採用。

■人にも地球にも優しいサステナブルコスメブランド「Kruhi」

俳優・井浦新が夫婦で立ち上げた「Kruhi」。日々家庭から流れる生活排水を、環境に循環し生態系を守る生分解性の高い石けんシャンプー、トリートメントに換えること、石油由来成分等の合成成分の使用を控えることで、人と地球の未来を守る好循環を生み出す信念をもって、製品を展開しています。

Kruhiの製品は、使う人の髪質も肌質も、性別も年齢も問わずお使いいただけるのも特徴の一つです。

サステナブルコスメアワードでは、2022年、2023年の2年連続で最高賞のGOLD賞を受賞。

また、デンマークの世界最高峰の環境基準を設ける「Gron Salon認証」(グリーン・サロン)認証をアジア初、国内初で取得。

農業廃棄物のアップサイクル原料の使用、自然由来成分100%、石油由来成分等の合成成分不使用、リサイクル効率に優れたリサイクルアルミボトル使用、できる限り使い捨てるプラスチックの使用を抑えた製品設計、原料の全てのトレーサビリティを確保、毎年収益の1%を環境保護活動団体に寄付することを約束しています。

Kruhi スターターセット(キャンディフォレスト) 各400mL/ポンプ2本/巾着袋付き 9,970円、Kruhi ボタニカル石けんシャンプー(キャンディフォレスト) 400mL 4,650円、Kruhi ボタニカルトリートメント(キャンディフォレスト) 400mL 5,320円Kruhi オールウェイズニューバーム 35g 4,950円

■限定アイテムが登場

昨年の発売以来、大変ご好評をいただいた ELNEST×Kruhi コラボバッグがリニューアルして新登場。ハンドルを2cm長く、底部分にはスエード生地を使用。オールブラックのジェンダーレスにお使いいただけるトートバッグです。また、発売以来大反響があったナローバスタオル。ELNEST×Kruhiのギフト限定カラー2枚セット。高い吸水性が魅力の泉州タオルで、幅はフェイスタオル、長さはバスタオルサイズ。洗濯時の干す、たたむ煩わしさを軽減し、収納もコンパクトで生活の質を上げてくれる頼もしいバスタオルです。

ELNEST×Kruhi Mobility Bag 18,700円ELNEST×Kruhi Narrow Bath Towel Set 7,700円

今回、サステナブルコスメブランド「Kruhi」を手がける井浦新・あい夫妻に、ブランドを始めたきっかけや、エシカルな生活、またおふたりが選ぶクリスマスギフトなどについてインタビュー。

記事は、12月13日(金)頃 「GREEN AGE」公式インスタグラム (https://www.instagram.com/hankyu_greenage/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D)にて公開予定ですのでお楽しみに。