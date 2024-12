株式会社 L.W.C.

Barbieロゴがキャッチーなセットアップとドーリームード高まるボレロ付きワンピース、

様々なアレンジが楽しめるスカーフの3型が登場!

スペシャルなアイテムを身に纏えば、ときめく高揚感に包まれること間違いなし(ハート)

株式会社L.W.C.(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:塚越克美)は

「ROYAL PARTY」(読み:ロイヤルパーティー)よりバービーコレクション3型をリリース。

2024年12月13日(金)より全国のROYAL PARTY店舗、公式オンラインショップにて

発売します。

モデルを務めたのは俳優・武道家の藤岡弘、の次女で、女優・モデルとして活躍中の天翔天音(19)

ファッションを楽しみ自信に満ち溢れた女の子を表現した魅力的な着こなしに注目!

You can be anything!あなたは何にだってなれる

最高にキュートでハッピーな世界観をお届けします(ハート)

【商品概要】

【Barbie】ボレロ付シャギーミニワンピース

価格:\16,500税込

カラー:PINK/BLACK

【Barbie】ロゴニットセットアップ

価格:\14,300税込

カラー:PINK/BLACK

【Barbie】ロゴプリントスカーフ

価格:\4,290税込

本商品は伊藤忠商事株式会社との商品化契約に基づき株式会社グレイスが企画・製造したものです。

■バービー(Barbie(TM))について

2024年にデビュー65周年を迎えた世界一有名なファッションドール「バービー」は、1959年のデビュー以来、女性を取り巻く環境の変化を映して来ました。バービーは、ファッションだけではない、多様性“ダイバーシティ”(性別、人種、職業、体型など)を表現し、未来に向かって自分らしく進んでいく人々とともに歩んでいます。小さなお子さまから大人まですべてにとって、時には憧れの存在でもありながら、今までも、そしてこれからも、一人一人が持つ可能性を一緒に支えていきます。

