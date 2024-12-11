¡ÖABEMA¡×¡¢¡Ø¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 2024 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤ò12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ò¤ë12»þ¤è¤êÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡ª²òÀâ¤Ë¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¤Ç¸½ÆüËÜÂåÉ½¥³ー¥Á¡¦Ì¾ÇÈ¹À¤¬ÅÐ¾ì
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¡¡¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 2024 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤ò¡¢2024Ç¯12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ò¤ë12»þ¤è¤êÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡Ø¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 2024 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿24¥Áー¥à¤¬ÅìÀ¾12¥Áー¥à¤º¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Ûー¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤Êý¼°¤ÇÀï¤¦¡Ö¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 2024 EAST¡¿WEST¡×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿³ÆÍ¥¾¡¥Áー¥à¤¬¡¢U-18Ç¯Âå¤Î¿¿¤ÎÆüËÜ°ì¤È¹â±ßµÜÇÕ¤ò·ü¤±¤ÆÂÐÀï¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°EASTÍ¥¾¡¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍFC¥æー¥¹¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°WESTÍ¥¾¡¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¡¦ÂçÄÅ¹â¹»¤¬ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¤ÎÉñÂæ¤Ç·ãÆÍ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¤Ç¸½ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥³ー¥Á¤òÌ³¤á¤ëÌ¾ÇÈ¹À¤µ¤ó¤ò²òÀâ¤Ë·Þ¤¨¡¢Ç®Àï¤ÎÌÏÍÍ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¿¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹â±ßµÜÇÕ¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦U-18Ç¯Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤¤ò¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¡Ø¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 2024 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÙÊüÁ÷³µÍ×
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯ 12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ò¤ë12»þ～¡ÊÇÛ¿®³«»Ï¡§¸áÁ°11»þ55Ê¬～¡Ë
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/world-sports/slots/AJhmkQUhkitUnT
½Ð±é
²òÀâ¡§Ì¾ÇÈ¹À
¼Â¶·¡§Ìø²¼·½Í¤¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¢¨¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¤Ï¡¢12·î22Æü(Æü)27:00～¡ÖGet Sports¡×Æâ¤ÇÏ¿²èÊüÁ÷Í½Äê
¢¨ÊüÁ÷ÆüÄø¡¢ÆâÍÆ¡¢ÊüÁ÷·ÁÂÖ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2024Ç¯10·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù