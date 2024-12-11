¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Vsinger¡¦nah¡¢½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Önah 1st one-man LIVE ーSPARKー¡× ¤ò12·î21Æü¤Ë³«ºÅ
¤¢¤¹¤¤¤í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/144391/4/resize/d144391-4-024698fcd798a243daee-0.png ]Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¸½ÃÏ²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´û¤Ë´°Çä¡¢ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈ¯Çä³«»Ï¡ªº£²ó¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶from scratch¡£´û¤Ëº£Ç¯20ËÜ°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿nah¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö¥é¥¤¥ÖÇ¼¤á¡×¤È¤·¤Æ¼«¿È½é¤ÎÍ´ÑµÒ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£º£²ó¤âÀ¸²Î¾§¡¦À¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¶Ênah¼«¿È¤¬¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¡¢À¶ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤È°µ´¬¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤Þ¤¿º£²ó¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ·èÄê¡ª½ãÅÙ120%¤Înah¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª11·î¤ËÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´û¤Ë´°Çä¡ª12/2¡Ê·î¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ¡£¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§nah 1st one-man LIVE -SPARK-³«ºÅÆü»þ¡§2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:00³«»Ï³«ºÅ¾ì½ê¡§½©ÍÕ¸¶ from scratch¥Á¥±¥Ã¥È¡§¸½ÃÏ¥Á¥±¥Ã¥È¡Ä´°Çä¡¿ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡Ä12/2¡Ê·î¡Ë¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§https://nah-vsinger.bitfan.id/events/9105 ¡Êbitfan¡Ë¼çºÅ¡§¤¢¤¹¤¤¤í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èº£Ç¯¤Ï½é¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤äYouTubeÅÐÏ¿¼Ô10Ëü¿ÍÃ£À®¤Ê¤ÉÂç³èÌö¡ªºòÇ¯¤â¿ô¡¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿nah¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£2·î¤Ë¤Ï¥¿¥¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖJAPAN EXPO¡×¡¢7·î¤È10·î¤Ë¤ÏÂæÏÑ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Ö¤¤¤«¤Õ¤§¢öÂæËÌ¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿YouTube¤Ç¤Ï¡¢10·î10Æü¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í¤òÃ£À®¡£º£²ó¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿10Ëü¿ÍÃ£À®»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¡¢Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦»²²Ã¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿nah¤¬¡¢ÈôÌö¤Î2024Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥é¥¤¥Ö¤ËÀ§Èó¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªnah¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¿ë¤Ë¡¢Ç°´ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°Åö½é¤«¤é·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤«¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¢§2nd 3D LIVE -Jewelitism- ¤ÎÍÍ»Ò[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/144391/4/resize/d144391-4-b89b85e64f06be534b70-1.jpg ]¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÂô»³¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤¿Ê¤â¤¦¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖSPARK¡×¡£º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³ÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤ËÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª¡×¡Ö²ñ¾ì¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¤è¤¦¤Ê°ìÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢§2nd 3D LIVE -Jewelitism- ¤ÎÍÍ»Ò[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/144391/4/resize/d144391-4-2964e796e7b17f573de0-2.jpg ]¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¸½ÃÏ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Î½©ÍÕ¸¶¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÁ´¹ñ¡¦À¤³¦¤Î¤è¤êÂô»³¤ÎÊý¤Ë¡¢º£¤Înah¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¥é¥¤¥Ö¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¡Ä¡£Á´ÎÏ½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ñ¾ì¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤È²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª°ì½ï¤Ë¡¢¥¥é¥¥éÃÆ¤±¤ëºÇ¹â¤ÎÌë¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªnah¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/144391/4/resize/d144391-4-f77baa104c3a68b20d59-3.png ]nah¡Ê¤Êー¡ËVsinger¡¿²Î¤¤¼ê¡¿Vtuber³èÆ°³«»Ï¡§2021Ç¯11·îYouTube¥Ç¥Ó¥åー¡§2022Ç¯3·î25Æü³èÆ°Ç¯¿ô¡§2Ç¯È¾ÃÂÀ¸Æü¡§5·î4Æü2021Ç¯11·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£ÍâÇ¯3·î¤Ë¤ÏVsinger¤È¤·¤ÆYouTube½éÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í¡Ê2024Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¡£2023Ç¯2·î¤Ë½é¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖDreamin¡Æ Green Fizz¡×¤ò³«ºÅ¡£Æ±Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·Vtuber¿ï°ì¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·Â³¤±¤ë¡£Æ±Ç¯12·î20Æü¤Ë¤Ï1st¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö°ÍÂ¸¾É¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Æ¥£¥º¥à¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£È¯Çä½é½µ¤ËiTunes¤Ë¤Æ5°Ì¤Ë¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¡ÊÆüËÜ¡Ë¡£2024Ç¯5·î¤«¤é¤ÏÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤Ö¤¤¤«¤Õ¤§¢ö¡×¤Ë¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ½Ð±éÃæ¡£¤Þ¤¿Æ±Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£X(Twitter)¡§https://x.com/nah_girlfriend_YouTube¡§https://www.youtube.com/@nah_Vsinger[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/144391/4/resize/d144391-4-06646715cc603db3ea5c-4.jpg ]5th Single¡¡¡Ö·ç¤±¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¡Ê2024Ç¯8·î28ÆüÈ¯Çä¡ËÌÀ¤ë¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢nah¤¬À¶ÎÃ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤ÇÎÏ¶¯¤¯É½¸½¤¹¤ë°ìËç¡£¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦»³ºê¤¢¤ª¤¤¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£¤Þ¤¿ÊÔ¶Ê¤Ï¡¢¥Ï¥íー¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ーÅù¤ÎºîÊÔ¶Ê¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ëÃº³öÃÒ¹°¤¬Ã´Åö¡£¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¿¥¤êÀ®¤¹»ê¹â¤Î°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¹¤¤¤í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÆÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸Ä¿ÍÀªVtuber¤¬½¸¤Þ¤ëVtuber¥°¥ëー¥×¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¤Î¡Ö¤¢¤¹¤¤¤í¡×¤Ï¥°¥ëー¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ÎÎÏ¤ÇÌÀÆü¡Ê¤¢¤¹¡Ë¤òºÌ¡Ê¤¤¤í¤É¡Ë¤ë¡×¤«¤éÌ¿Ì¾¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë2022Ç¯10·î¤«¤é³èÆ°Ãæ¡£Web¡§https://asuiro-project.com/X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://x.com/asuiro_pjYouTube¡§https://www.youtube.com/@AsuiroProject