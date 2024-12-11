¿Íµ¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª¾Ð¤¨¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¾Ð¤¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È10¿Í¤Î½»¿ÍÅ¸¡×»¥ËÚPARCO¤Ç½ä²ó³«ºÅ¡ª
¡¡»¥ËÚPARCO¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾3-3¡Ë¤ÏÅìµþ¡¦¸¶½É¤ÎDESIGN FESTA GALLERY¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤É¤³¤«¤¯¤¹¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦ºîÉÊ¤«¤é¡¢³ÆSNS¤ÇÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¾Ð¤¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È10¿Í¤Î½»¿ÍÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢SNS¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Ç³Æ¡¹¤Î¡Ö¾Ð¤¤¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à10¿Í¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¡É¾Ð¤¨¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡É¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡¢¡Ö¾Ð¤¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜÅ¸¡£
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎCM¤ä¡Ø¤ä¤À¤ÊーÅ¸¡Ù¡Ø¤¤¤¤¿Í¤¹¤®¤ë¤èÅ¸¡Ù¡ØÍ§Ã£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥«¥Õ¥§/¥Ðー¡Ù¤Ê¤ÉÅ¸¼¨¤äÅ¹ÊÞ¤ò»Å³Ý¤±¤ëËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÌÀ±ßÂî»á¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¹¹ð¤ä¶õ´Ö¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¹õÃ«Í¥Èþ¤¬Ã´Åö¡£¿·µ¬¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»×¤ï¤º¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥¢ー¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¿·¤·¤¤Å¸Í÷²ñ¡£¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë ¡§¾Ð¤¦¥¢ー¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È10¿Í¤Î½»¿ÍÅ¸
²ñ¾ì ¡§»¥ËÚPARCO 7F SPACE7
²ñ´ü ¡§ 2024Ç¯12·î20Æü(¶â)～2025Ç¯1·î13Æü(·î½Ë)
¡¡¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ¾ì¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï18»þÊÄ¾ì
¡¡¢¨12·î31Æü(²Ð)¤Ï17»þÊÄ¾ì¡¡¢¨1·î1Æü(¸µÆü)¤ÏµÙ´ÛÆü
¡¡¢¨±Ä¶ÈÆü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï»¥ËÚPARCO¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æþ¾ìÎÁ ¡§°ìÈÌ¡¦Âç³ØÀ¸ 1,500±ß¡¡Ãæ¡¦¹â¹»À¸ 1,000±ß¡¡¾®³ØÀ¸¡¡500±ß¡ÊÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¢¨¾®³ØÀ¸Ì¤ËþÌµÎÁ
Å¸Í÷²ñHP ¡§ https://art.parco.jp/sapporo/detail/?id=1517
¼çºÅ ¡§¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È/¥Ñ¥ë¥³
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ÌÀ±ß Âî¡¡¡¡¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¹õÃ« Í¥Èþ
Å¸Í÷²ñ³µÍ×
¡¡·Ý¿Í¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌöÃæ¤Î¥«¥º¥ìー¥¶ー¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¡¢³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈþ½ÑÀ½ºî¤Î¥×¥í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ñ¸½²½¡£³ÈÄ¥¸½¼Â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Í¥¿¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤ë³«È¯¥æ¥Ë¥Ã¥È AR»°·»Äï¤ä¡¢Æ£¸¶ËãÎ¤ºÚ¤â±ÇÁüºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËSNS¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¤¤·¤«¤ï¤«¤º¤ä¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¥«¥«¥à¡¢¥ß¥Á¥ë¡£
¡¡¡Ö¾Ð¤¤¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à10¿Í¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤¬½»¤à¥¢ー¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ï¤Ï¤Ï¤È¾Ð¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
¥«¥º¥ìー¥¶ー¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë
¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷
¥Ò¥³¥í¥Òー
³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯
AR»°·»Äï
¤¤¤·¤«¤ï¤«¤º¤ä
¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¥«¥«¥à
¥ß¥Á¥ë
Æ£¸¶ËãÎ¤ºÚ
¾®Æ½±ÑÆó¤Î¤Ê¤ó¤ÆÈþ¤À¡ª
¥«¥º¥ìー¥¶ー¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë
¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷
¥Ò¥³¥í¥Òー
³¹Î¢¤Ô¤ó¤¯
Å¸¼¨ÆâÍÆ¡Ê°ìÉô¡Ë
¢¨ ¼Ì¿¿¤ÏÅìµþ³«ºÅ»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ °ìÉôÅ¸¼¨¤ÏÅìµþ³«ºÅ»þ¤«¤éÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡Ú¿©¥Ñ¥ó¤Î¥Ù¥Ã¥É ー¥¹¥¤¥ß¥ó¤Î¥ì¥·¥Ôー¡Û ¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¥«¥«¥à
¡Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿´Â¡°®¤ê¤Î·º¡Û ¥«¥º¥ìー¥¶ー¡Ê¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡Ë
¡Ú¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Û ¥Ò¥³¥í¥Òー
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ÌÀ±ß Âî
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡£¼«¼Ò»ö¶È¤È¤·¤Æ¡ØJANAI COFFEE¡Ù¡ØJANAI GAMES¡Ù¡ØÍ§Ã£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥«¥Õ¥§/¥Ðー¡Ù¤Ê¤É¤Î°û¿©Å¹¤òÁÏ¶È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÂÎ¸³¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Æー¥Ö¥ë¡Øentaku¡Ù¤ò¼çºË¤·¡Ø¤ä¤À¤ÊーÅ¸¡Ù¡Ø¤¤¤¤¿Í¤¹¤®¤ë¤èÅ¸¡Ù¤Ê¤É¤Î´ë²èÅ¸¤òÀ©ºî¡£
¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¹õÃ«Í¥Èþ
¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡¦Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀì¹¶Â´¶È¸å¡¢¿·Â´¤Ç»ñÀ¸Æ²¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖËÜÉô¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤ÆºßÀÒ¡£2023Ç¯ÆÈÎ©¡£¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¹¹ð¤ä¶õ´Ö¤Î¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£