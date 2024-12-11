2024Ç¯¤ÎÇµÌÚºä46¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£ー¥¯¤Î¡ØÇµÌÚºä46¤Î¡Ö¤Î¡×¡Ù¤Ï5´üÀ¸¤Î¿û¸¶ºé·î¡ÊMC¡Ë¡¢3´üÀ¸¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤¬½Ð±é
º¸¤«¤é¡ËÇµÌÚºä46Çßß·ÈþÇÈ¡¢¿û¸¶ºé·î
¡¡Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØÇµÌÚºä 46 ¤Î¡Ö¤Î¡×¡Ù¡ÊËè½µÆüÍËÆü¸á¸å6»þ00Ê¬～6»þ30Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢12·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡¢ÇµÌÚºä46¡¡5´üÀ¸¤ÇÈÖÁÈ17ÂåÌÜ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¿û¸¶ºé·î¤È¡¢3´üÀ¸¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë3´üÀ¸¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î3ÂåÌÜ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¡¢¡ØÇµÌÚºä46¤Î¡Ö¤Î¡×¡Ù¤Î14ÂåÌÜ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡£Á°²ó½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¡ØÇµÌÚºä46¤Î¡Ö¤Î¡×¡Ù¤Î17ÂåÌÜ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤5´üÀ¸¤Î¿û¸¶ºé·î¤Ë¡¢MC¤Î¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö2024Ç¯¤ÎÇµÌÚºä46¤ò¡¢Çßß·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¡¢3´üÀ¸¡¢4´üÀ¸¡¢5´üÀ¸¤Î´üÊÌ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¡£³Ú¶Ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤ä¡ØÇµÌÚºä46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE¡Ù¡¢¡ØÇµÌÚºä46 ¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー2024¡Ù¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¡¢³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤âÂç³èÌö¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿ÇµÌÚºä46¤ò¡¢Çßß·ÈþÇÈ¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Æー¥Þ¤Ç¡¢3´üÀ¸¤«¤é5´üÀ¸¤Þ¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÇµÌÚºä46¤Î³èÆ°¤ä¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤È¶Å½Ì¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê30Ê¬´Ö¤Ç¤¹¡£
¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¿û¸¶¡¦Çßß·¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿û¸¶¡ÛÇ¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇµÌÚºä46¤Î°ìÇ¯¤ò¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇß¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÇÚ¤«¤é¸«¤ëÀèÇÚ¤Î»Ñ¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤«¤é¸«¤ëÆ±´ü¡¢¸åÇÚ¤Î»Ñ¤ÏÂç¤¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤·¤ß¤¸¤ß¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎÇµÌÚºä46¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È¤«¡¢ÇµÌÚºä46¤ò¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤â¡¢ÍèÇ¯¤ÏÇµÌÚºä46¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿¼ËÙ¤ê¤·¤¿²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇßß·¡Ûºé·î¤ÎMC²ó¤Ï2²óÌÜ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºé·î¤Î¡ÖÇµÌÚ¤Î¤Î¡×¤ÎMC¤Ã¤×¤ê¤ò²þ¤á¤Æ´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë°ì¿ÍÃý¤ê¤Ç¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ëº£Ç¯°ìÇ¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´ü¤´¤È¤Î°õ¾Ý¤ò»ä¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤â¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê³Ú¤·¤¤²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û¡¡
¢£ÈÖÁÈÌ¾ ¡§ ¡ØÇµÌÚºä46¤Î¡Ö¤Î¡×¡Ù
¢£ÊüÁ÷Æü»þ ¡§ Ëè½µÆüÍËÆü ¸á¸å6»þ00Ê¬～6»þ30Ê¬
¢£MC ¡§ ÇµÌÚºä46¡¡5´üÀ¸¡¡¿û¸¶ºé·î¡Ê¤¹¤¬¤ï¤é¡¡¤µ¤Ä¤¡Ë
¢£¥²¥¹¥È¡§¡¡ÇµÌÚºä46¡¡3´üÀ¸¡¡Çßß·ÈþÇÈ(¤¦¤á¤¶¤ï¡¡¤ß¤Ê¤ß) ¢¨12·î15Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷²ó
¢£¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ nogi@joqr.net
¢£ÈÖÁÈX¡§ @nogi_joqr ¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#ÇµÌÚ¤Î¤Î
¢£¥Í¥Ã¥È¶É¡§ HBC¥é¥¸¥ª¡¢½©ÅÄÊüÁ÷¡¢»³·ÁÊüÁ÷¡¢¥é¥¸¥ªÊ¡Åç¡¢ÀÅ²¬ÊüÁ÷¡¢À¾ÆüËÜÊüÁ÷