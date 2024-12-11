¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡¦2025Ç¯1·î6ÆüÈÎÇä³«»Ï¡Û¡Ö¥»ー¥Õ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ÌÇ¶Ý¥·ー¥ë¥Ñ¥¦¥Á¡×¤Ë¡¢¥¿ー¥Ó¥ó¤ä¥³¥ó¥È¥é¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤êÆþ¤ë¡Ø¥¿ー¥Ó¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥é¥µ¥¤¥º¡Ù¤òÄÉ²Ã
A.R.¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥¤¥ó¥¯¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¡§Æ£¸¶¿µ°ì¡¢°Ê²¼¡¢¥á¥Ç¥£¥³¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥·ー¥éーÉÔÍ×¤Î¥Æー¥×¥·ー¥ëÉÕÌÇ¶Ý¥Ñ¥¦¥Á¡Ö¥»ー¥Õ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ ÌÇ¶Ý¥·ー¥ë¥Ñ¥¦¥Á¡×¤Ë¡¢¿·¥µ¥¤¥º¡Ø¥¿ー¥Ó¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥é¥µ¥¤¥º¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»ー¥Õ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ ÌÇ¶Ý¥·ー¥ë¥Ñ¥¦¥Á_¥¿ー¥Ó¥ó¡¦¥³¥ó¥È¥é¥µ¥¤¥º
PVA¢¨ÉÔ»ÈÍÑ¡¿¥á¥Ç¥£¥³¥à¤ÎÌÇ¶Ý¥Ð¥Ã¥°¤Ç¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë·Ú¸º¡×
¥Ï¥ó¥É¥Ôー¥¹¤¬ÉÑÈË¤Ë²óÅ¾ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥á¥Ç¥£¥³¥à¤ÎÌÇ¶Ý¥Ð¥Ã¥°¤ÏPVA¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢PVA¤òµ¯°ø¤È¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¸¶°ø¡§ÌÇ¶Ý¥Ð¥Ã¥°¤Î»æ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤ÎPVA¢¨¡Ê¥Ý¥ê¥Ó¥Ë¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Ë Åù¤¬ÍÏ¤±¤Æ¥Ï¥ó¥É¥Ôー¥¹¤ËÉÕÃå
ÌÇ¶Ý¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï»æ¤ËÊ¿³êÀ¤ä¶¯ÅÙ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤ËPVA¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎPVA¤¬ÌÇ¶Ý¹©ÄøÃæ¤ËÍÏ½Ð¤·ÈïÌÇ¶ÝÊª¡Ê¥Ï¥ó¥É¥Ôー¥¹¤Ê¤É¡Ë¤ËÉÕÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²óÅ¾ÉÔÎÉÅù¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨PVA¡Ê¥Ý¥ê¥Ó¥Ë¥ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¡Ë¤È¤Ï¡¢¿åÍÏÀ¤Î¹çÀ®¼ù»é¤Ç¤¹¡£
¥»ー¥Õ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ ÌÇ¶Ý¥·ー¥ë¥Ñ¥¦¥Á
¥»ー¥Õ¥Ùー¥·¥Ã¥¯ ÌÇ¶Ý¥·ー¥ë¥Ñ¥¦¥Á
- ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ê°åÎÅµ¡´ï¡Ë¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¤ËÅ¬¹ç
- Type1¤Î¥×¥í¥»¥¹¥¤¥ó¥¸¥±ー¥¿ÉÕ¤¤ÇÌÇ¶Ý¹©Äø¤ÎÄÌ²á¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÌÇ¶Ý¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
- ¶¯ÎÏÇ´Ãå¥Æー¥×¤ÇÉõåÈ¤¹¤ë»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Òー¥È¥·ー¥éーÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
- ÆâÍÆÊª¤Î¸«¤¨¤ä¤¹¤¤Æ©ÌÀ¥Õ¥£¥ë¥à¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¿åÀ¥¤¥ó¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://medicom-japan.com/js67xxx/
¥á¥Ç¥£¥³¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¼ÒÌ¾¡§A.R.¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥¤¥ó¥¯¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥á¥Ç¥£¥³¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
ÂåÉ½¡§Æ£¸¶ ¿µ°ì
¶È¼ï¡§¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥Ð¥¤¥ª¡¡°åÎÅµ¡´ï/ÍÑ¶ñ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´¶À÷Í½ËÉ¡¦±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê°åÎÅÍÑ»È¤¤¼Î¤Æ¾¦ÉÊ¡Ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
ÀßÎ©¡§2003Ç¯6·î24Æü
HP¡§https://www.medicom-japan.com/