¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¤«¤é¡ÈÇ®¡É¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¡Ö¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢ ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¡×È¯Çä¡¡¥µ¥í¥óµé¤ÎìÔÂô¥ì¥·¥Ô¤Ç¡¢¡ÈÇ®¡É¤òÌ£Êý¤ËÈ±¤òÊä½¤
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÊÂî¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÈþ¤òÆüËÜ¤«¤é¡¢À¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¤³¤á¤¿¼ÒÌ¾¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¡×¤è¤ê¡¢ ¡ÈÇ®¡É¤òÌ£Êý¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÊä½¤¤¹¤ë¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¡Ö¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢ ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¡×¤ò2024Ç¯12·î13Æü(¶â)¤è¤êÆüËÜ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¤Ï¡¢Áí¹çÅª¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤¹²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥Ø¥¢¥±¥¢ÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¥µ¥í¥óÀìÍÑ¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNICE GLOW¡Ê¥Ê¥¤¥¹ ¥°¥í¥¦¡Ë¡×¤ò¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMedullux¡Ê¥á¥Ç¥å¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¤·¡¢³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¿·È¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢ ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ç¥å¥é¥Ã¥¯¥¹ ¥³ー¥à¥¢¥¤¥í¥ó¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤·¤¿¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢ÆÈ¼«¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¤Ç¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿»È¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ò¤·¤¤¤´Í×Ë¾¤òÄºÂ×¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¼ÒÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢ ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥äー¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ±¤¬¼õ¤±¤ë¡ÈÇ®¡É¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÇ®¡É¤òÌ£Êý¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÊä½¤¤¹¤ë¥Òー¥È¥ê¥Ú¥¢À®Ê¬*¹¤È¡¢CMCÊä½¤À®Ê¬*²¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢W¥ê¥Ú¥¢Àß·×¤¬Æâ¤È³°¤«¤é¥À¥áー¥¸¤òÅ°ÄìÊä½¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈÀß·×¤ÇÈ±¤ò¥À¥áー¥¸¤«¤é¼é¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤Æ3¼ï¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥ª¥¤¥ë¡Ê¥Ò¥Þ¥ï¥ê¥ª¥¤¥ë*³¡¢¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë*⁴¡¢¥·¥¢¥Ð¥¿ー*⁵¡Ë¤È7¼ï¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬*⁶¤òÇÛ¹ç¡£¥µ¥í¥ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òµæ¤á¤¿ìÔÂô¥ì¥·¥Ô¤Ç¡¢»ØÄÌ¤ê³ê¤é¤«¤ÊÈþ¤·¤¤È±¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÈþ¤òÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦À½ÉÊÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë´ò¤·¤¤ìÔÂô¥ì¥·¥Ô
¡¡¡Ö¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢ ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢¡ÈÇ®¡É¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥äーÁ°¤ä¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Á°¤Î´¥¤¤¤¿È±¤Ë¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÇ®¡É¤Î¤Á¤«¤é¤òÌ£Êý¤Ë½ý¤ó¤ÀÈ±¤òÊä½¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü£×¥ê¥Ú¥¢Àß·×
Æâ¤È³°¤«¤é¥À¥áー¥¸¤òÅ°ÄìÊä½¤
¡¦Æâ¡§CMCÊä½¤À®Ê¬*²
¡¡CMC¤È¤Ï¡¢¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë´Ö¤äÈ±¤ÎÆâÉô¤ò¹½À®¤¹¤ë¡¢»é¼Á¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤«¤é¤Ê¤ëÀ®Ê¬¤Î¤³¤È¡£CMCÎà»÷À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥¸¡Ê¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¡¿¥ª¥¯¥Á¥ë¥É¥Ç¥·¥ë¡Ë ¡×¤òÄ¾ÀÜÊä¤¤¡¢CMC¤ÎÍÏ½Ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓÈ±¤Î¥À¥áー¥¸¤òÆâÂ¦¤«¤éÊä½¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³°¡§¥Òー¥È¥ê¥Ú¥¢À®Ê¬*¹
¡¡¥Òー¥È¥ê¥Ú¥¢À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥É¥¦¥Õ¥©ー¥à-¦Ä-¥é¥¯¥È¥ó¡¢¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë¥é¥¯¥Á¥ìー¥ÈNa¡×¤¬¡¢¥É¥é¥¤¥äー¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¤ÎÇ®¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¸ú²Ì¡¦Êä½¤¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¥¿¥ª¥ë¥É¥é¥¤¤ò¤·¤¿È±¤ä¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Á°¤Î´¥¤¤¤¿È±¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç®¤Î¤Á¤«¤é¤òÌ£Êý¤ËÈ±¤Î½ý¤ó¤ÀÉôÊ¬¤òÊä½¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥È¥ê¥×¥ë¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈÀß·×
£³¤Ä¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯
¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈÀ®Ê¬*⁷
¡¡¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥³¥Ý¥ê¥Þー¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥¢¥Ö¥é¥Ê¼ï»ÒÌý¡¿¥·¥Ê¥¢¥Ö¥é¥®¥ê¼ï»ÒÌý¡Ë¥³¥Ý¥ê¥Þー¤ò¡¢È±¤ÎÉ½ÌÌ¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢ÊÝ¸î¤¹¤ë¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÇÛ¹ç¡£¥É¥é¥¤¥äー¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÇ®¤«¤éÈ±¤òÊÝ¸î¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼¾µ¤¤«¤é¤â¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÅÅÅµ¤ÍÞÀ©À®Ê¬*⁸
¡¡È±¤ËÀÅÅÅµ¤¤¬¤¿¤Þ¤ë¤È¡¢È±¤Î¹¤¬¤ê¤äËà»¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È±¤Î¤â¤Ä¤ì¤äÍí¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥À¥áー¥¸¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÅÅÅµ¤¤ÎÈ¯À¸¡¦ÃßÀÑ¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÀ®Ê¬¤Ç¡¢»ØÄÌ¤ê³ê¤é¤«¤ÊÌÓÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥·¥ë¥ー¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°À®Ê¬*⁹
¡¡¥·¥ë¥¯Á¡°Ý¤ò¹½À®¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÍ³Íè¤Î¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£È±°ìËÜ°ìËÜ¤Î¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤òÊä½¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ËÈ±¤òËà»¤¥À¥áー¥¸¤«¤éÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü3¼ï¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥ª¥¤¥ë
¡¡¥Ò¥Þ¥ï¥ê¥ª¥¤¥ë*³¡¢¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë*⁴¡¢¥·¥¢¥Ð¥¿ー*⁵¤Î3¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥ª¥¤¥ë¤¬¡¢È±¤Î¿Ä¤Þ¤Ç½á¤¤¤Ç¤ß¤¿¤·¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤Þ¤È¤Þ¤ë¥Ä¥äÈ±¤Ø¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü7¼ï¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬*⁶
¡¡È±¤ò¤¤¤¿¤ï¤ëÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò¸·ÁªÇÛ¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£ìÔÂôÀ®Ê¬¤ò¤ª¤·¤ß¤Ê¤¯ÇÛ¹ç¤·¤¿ÈþÍÆ±ÕÈ¯ÁÛ¤Î¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¤Ç¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¯È±¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Îー¥È
¢£¾åÉÊ¤Ê¥íー¥¸ー¥à¥¹¥¯¤Î¹á¤ê
¡¡¥È¥Ã¥×¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥È¥é¥¹·Ï¤Î¹á¤ê¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ß¥É¥ë¤Ï¥Õ¥íー¥é¥ë¤È¥°¥êー¥ó¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¥é¥¹¥È¤ÎË§½æ¤ÊÂç¿Í¤Î¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤ëÄ´¹á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Áð²Ö¤È¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥à¥¹¥¯¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê²Ì¼Â¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬¡¢¤ä¤µ¤·¤¯È±¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÖAXXZIA MOISTURIZING HAIR MILK¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¡¥É¥é¥¤¥äー¤ä¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ±¤¬¼õ¤±¤ë¡ÈÇ®¡É¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯¡£¡ÈÇ®¡É¤òÌ£Êý¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÊä½¤¤¹¤ë¥Òー¥È¥ê¥Ú¥¢À®Ê¬*¹¤È¡¢CMCÊä½¤À®Ê¬*²¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢W¥ê¥Ú¥¢Àß·×¤¬Æâ¤È³°¤«¤é¥À¥áー¥¸¤òÅ°ÄìÊä½¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥×¥í¥Æ¥¯¥ÈÀß·×¤ÇÈ±¤ò¥À¥áー¥¸¤«¤é¼é¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥í¥Ã¥¯¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤Æ3¼ï¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥ª¥¤¥ë*¹⁰¤È7¼ï¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬*⁶¤òÇÛ¹ç¡£¥µ¥í¥ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òµæ¤á¤¿ìÔÂô¥ì¥·¥Ô¤Ç¡¢»ØÄÌ¤ê³ê¤é¤«¤ÊÈþ¤·¤¤È±¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢ ¥â¥¤¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥Ø¥¢¥ß¥ë¥¯
AXXZIA MOISTURIZING HAIR MILK
¡ã¥Ø¥¢¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¡ä 2,530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§https://axxzia.co.jp/stores/¡¡
(¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³ÆÈÎÇäÅ¹¡¢ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
»ÈÍÑÊýË¡¡§¥¿¥ª¥ë¥É¥é¥¤¸å¡¢Å¬ÎÌ¤òÈ±Á´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´¥¤¤¤¿È±¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
AXXZIA¡Ê¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥óÀìÇä¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë¡ÖÌÜ¤â¤È¥¨¥¹¥Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¥Ûー¥à¥±¥¢¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¡È¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥¤¥º¡É¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Î¡ÖAXXZIA GINZA SIXÅ¹¡×¡ÖAXXZIA Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹¡×¡ÖAXXZIA µþ²¦É´²ßÅ¹¿·½ÉÅ¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢É´²ßÅ¹¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥·ー¥¸¥¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS
¡¦¸ø¼°HP¡§ https://axxzia.co.jp/
¡¦¤ª¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§ https://axxzia.co.jp/stores/
¡¦¸ø¼°Instagram¡§ ¡÷axxzia_jp¡¡https://www.instagram.com/axxzia_jp
*¹ Êä½¤À®Ê¬¡§¥á¥É¥¦¥Õ¥©ー¥à-¦Ä-¥é¥¯¥È¥ó¡¢¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë¥é¥¯¥Á¥ìー¥ÈNa
*² Êä½¤À®Ê¬¡§¥é¥¦¥í¥¤¥ë¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¥¸¡Ê¥Õ¥£¥È¥¹¥Æ¥ê¥ë¡¿¥ª¥¯¥Á¥ë¥É¥Ç¥·¥ë¡Ë
*³ ÊÝ¼¾À®Ê¬¡§¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»ÒÌý
*⁴ ÊÝ¼¾À®Ê¬¡§¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý
*⁵ ÊÝ¼¾À®Ê¬¡§¥·¥¢»é
*⁶ ÊÝ¼¾À®Ê¬¡§¥¤¥½¥Î¥Ê¥ó»À¥¤¥½¥Î¥Ë¥ë¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ë¥È¥ê¥â¥Ë¥¦¥à¥¯¥í¥ê¥É¡¢¥¢¥â¥¸¥á¥Á¥³¥ó¡¢¥¸¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ë¥¸¥â¥Ë¥¦¥à¥¯¥í¥ê¥É¡¢¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¡¢¥Ý¥ê¥¯¥ª¥¿¥Ë¥¦¥à-10¡¢¥Ò¥É¥í¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥á¥Á¥ë¥»¥ë¥íー¥¹¥¹¥Æ¥¢¥í¥¥·¥¨ー¥Æ¥ë
*⁷ ¥¨¥â¥ê¥¨¥ó¥ÈÀ®Ê¬¡§¡Ê¥¢¥Ö¥é¥Ê¼ï»ÒÌý¡¿¥·¥Ê¥¢¥Ö¥é¥®¥ê¼ï»ÒÌý¡Ë¥³¥Ý¥ê¥Þー
*⁸ ÂÓÅÅËÉ»ßÀ®Ê¬¡§¥³¥³¥¤¥ë¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¥¨¥Á¥ëPCA
*⁹ ¥Ø¥¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°À®Ê¬¡§²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯
*¹⁰ ÊÝ¼¾À®Ê¬¡§¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»ÒÌý¡¢¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý¡¢¥·¥¢»é