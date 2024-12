À¸À®AI¤ÎÏÀÍýÅª»×¹ÍÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ø½¬¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë´ðËÜµ»½Ñ¤ò³«È¯

株式会社 日立製作所

日立は、生成AIの論理的な思考能力を高めるための学習データ(論理的思考データセット)を、自動的に生成する基本技術を開発しました。本技術は、例えば、「○○○地域での×××事業への投資は適切か?」といった高度な意志決定が必要な問いに対して、自然言語での思考能力を駆使して回答を導く、新たな途を拓くものです。今後、日立は、お客さまと連携して本技術をさらに進化させ、社会全般の複雑な課題解決を支援する生成AIの実現をめざします。

生成AIは既存知識の活用に優れており、定型的なタスクを支援することができます。さらに近年では、数学やプログラミングなどの、より高度な課題を解くことも可能となっています。しかしながら、新規市場への進出戦略策定や先端技術への投資戦略策定など、自然言語を高度に活用した論理的思考能力には課題がありました。

そこで日立は、これまで蓄積してきた知見*1に基づいて、生成AIの論理的思考能力を高めるための学習データ(論理的思考データセット)を自動生成する基本技術を開発しました。本技術では、複雑な問題解決に必要な多段階の思考ステップや、数理論理学に基づく幅広い思考パターンなどを含むデータを自動生成することで質を向上させ、自然言語での論理的思考能力を高めることに成功しました。さらに、オープン方式を採用していることにより、どの生成AIにも適用が可能で、論理的思考を追加学習で強化することができます(図1)。

開発した技術の効果を最先端の生成AI*2で検証したところ、論理推論能力が平均約9%、最大で30%向上しました。また、数学およびプログラミングでも顕著な改善が得られました(図2)。

本技術の一部は、2024年12月10日から15日にカナダのバンクーバーで開催される人工知能分野最高峰の国際学会Neural Information Processing Systems (NeurIPS)で発表される予定です。

図1:論理的思考能力を強化するための学習データ(論理的思考データセット)による生成AIの追加学習図2:論理的思考方法を追加学習した生成AI*2の性能向上結果

2024年11月時点、日立調べ。一例として、LLaMa-3.1-70Bを使用。

