À¸À®AI¤ÎÏÀÍýÅª»×¹ÍÇ½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Ø½¬¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë´ðËÜµ»½Ñ¤ò³«È¯

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¡ü¿¹²¼â«Ê¸, ¿¹Èø³Ø, »³¸ýÆÆµ¨, ½½²ÏÂÙ¹° "¿Í¹©±éåè¿äÏÀ¥³ー¥Ñ¥¹¤Ë¤è¤ë³Ø½¬¤Ï¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤«¡©" ¿Í¹©ÃÎÇ½³Ø²ñ Âè37²óÇ¯¼¡Âç²ñ, 2023/06.
¡üTerufumi Morishita, Gaku Morio, Atsuki Yamaguchi, Yasuhiro Sogawa "Learning Deductive Reasoning from Synthetic Corpus based on Formal Logic" Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, 2023/07.
¡ü¿¹²¼â«Ê¸, »³¸ýÆÆµ¨, ¿¹Èø³Ø, ½½²ÏÂÙ¹° "ÆüËÜ¸ìÏÀÍý¿äÏÀ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯JFLD¤ÎÄó°Æ" ¿Í¹©ÃÎÇ½³Ø²ñ Âè30²óÇ¯¼¡Âç²ñ, 2024/03.
¡üTerufumi Morishita, Atsuki Yamaguchi, Gaku Morio, Hikaru Tomonari, Osamu Imaichi, and Yasuhiro Sogawa "JFLD: A Japanese Benchmark for Deductive Reasoning Based on Formal Logic" Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation, 2024/05.
¡ü¿¹²¼â«Ê¸, »³¸ýÆÆµ¨, ¿¹Èø³Ø, ½½²ÏÂÙ¹° "µ¢Ç¼Åª¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊµðÂçÏÀ¿äÏÀ¥³ー¥Ñ¥¹¤Ë¤è¤êLLMÈÆÍÑÏÀÍý¿äÏÀÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë" ¿Í¹©ÃÎÇ½³Ø²ñ Âè38²óÇ¯¼¡Âç²ñ, 2024/06.
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