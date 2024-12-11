Æ£»Þ»ÔÌò½ê¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ömobiconnect¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤È¶ÈÌ³²þÁ±¤ò¿ä¿Ê
¥¤¥ó¥ô¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚÆØ¿Î¡¢°Ê²¼¥¤¥ó¥ô¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥È¡Ë¤Î¡Ömobiconnect¡×¤¬¡¢Æ£»Þ»ÔÌò½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¡Ë¤ÎMDM¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¡Ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÃÏ°è¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤ËºÝ¤·¡¢¡Ömobiconnect¡×¤ÎºÎÍÑÍýÍ³¤ä´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´Ã´Åö¤Î½©ÅÄÍÍ¤È´äËÜÍÍ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ£»Þ»ÔÌò½ê¤Î¡Ömobiconnect¡×Æ³Æþ»öÎã¤Ï¤³¤Á
https://www.mobi-connect.net/introduction/fujieda/
¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹ñ²È¹½ÁÛ¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡ä
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢DX¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ç¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Î¸øÅªµ¡´Ø¤Ç¤Ï»æ¥Ùー¥¹¤Î»öÌ³½èÍý¤äIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌ¤À°È÷¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥í¥°¤µ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÝÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤êÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹ñ²È¹½ÁÛ¸òÉÕ¶â¡×¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¡§Æâ³ÕÉÜÃÏÊýÁÏÀ¸¿ä¿Ê»öÌ³¶É¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÅÄ±àÅÔ»Ô¹ñ²È¹½ÁÛ¸òÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤Î¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î»Üºö¤ò»È¤Ã¤Æ³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£»Þ»ÔÌò½ê¤Î²ð¸îÊ¡»ã²Ý¤Ï¤³¤Î¸òÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤·¡¢²ð¸îÇ§Äê¿³ºº²ñ¤Î¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎã¡ä
¢£Ç¯´ÖÌó6ËüËç¤Î»æ»ñÎÁ¤Îºï¸º¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½
²ð¸îÊ¡»ã²Ý¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ð¸îÇ§Äê¿³ºº¡×¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¤Ç·î¤Ë19²ó³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÌó30Ì¾Ê¬¤Î»ñÎÁ¤ò²ð¸îÇ§Äê°Ñ°÷4¿ÍÊ¬¤º¤Ä»æ¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó6ËüËç¤â¤Î»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÈñÍÑÌÌ¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤¬°¤¯¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ÏµÞÌ³¡£¿³ºº¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò¾å¤²¤Æ»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ò¤Ï¤«¤ë¤¿¤á¡¢iPad¤òÆ³Æþ¤·¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÇPDF»ñÎÁ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ömobiconnect¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î´ÉÍý¤â¶¯²½¡£ÇÛÉÛ¤·¤¿iPad¤Î´ÉÍý¤¬°ì¸µ²½¤µ¤ì¡¢Ê¶¼º¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡ä
Æ£»Þ»ÔÌò½ê¤Ïº£¸å¡¢¡Ö²ð¸îÇ§Äê¿³ºº²ñ¡×¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤òÂ¾¤ÎÊ¡»ã´ØÏ¢ÉôÌç¤ØÅ¸³«¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆDX²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥ô¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆ£»Þ»ÔÌò½ê¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤äDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æ£»Þ»ÔÌò½ê¤Î¡Ömobiconnect¡×Æ³Æþ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.mobi-connect.net/introduction/fujieda/
¡ã¾¦É¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
- Apple¡¢Apple¤Î¥í¥´¡¢AirPlay¡¢Apple Music¡¢Apple Pay¡¢Apple TV¡¢Apple Watch¡¢App Store¡¢FaceTime¡¢iPad¡¢iPad Pro¡¢iPhone¡¢iTunes¡¢Retina¡¢Safari¡¢Touch ID¡¢Mac¡¢MacBook¡¢MacBook Air¡¢MacBook Pro¡¢iMac¡¢Mac mini¡¢Mac Studio¡¢Mac Pro¤ª¤è¤ÓmacOS¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ã£±Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡Ömobiconnect¡×¾Ò²ðÆ°²è¡ä
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=y6aARfWXz5I ]
¡ã¡Ömobiconnect¡×³µÍ×¡ä
¡Ömobiconnect¡×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ô¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëË¡¿Í¡¦¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÊMDM¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢PC¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¡¦³Ø¹»¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò±ó³Ö¤«¤é¥¢¥×¥êÇÛ¿®¤äÀßÄêÊÑ¹¹¡¢Ê¶¼º»þ¤Ë¤Ï°ÌÃÖ¾ðÊó¼èÆÀ¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥Çー¥¿¾Ãµî¤¬¤Ç¤¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ÉÍý¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì½Å»ë¤Îµ¡Ç½¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ç¡¢´ë¶È¤ä³Ø¹»¡¦¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸¶µ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¡Ömobiconnect for Education¡×¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ë±è¤Ã¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î´ÉÍý±¿ÍÑ¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö°Â¿´¡×¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¡Ö°ÂÁ´¡×¤ò¡¢¡Ömobiconnect for Business¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¡¦¶È¼ï¤Î¸ÜµÒËþÂ¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñ»ºMDM¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÉÊ¼Á¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ËÄ¹¤±¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ömobiconnect¡×¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://www.mobi-connect.net/
¡ã¥¤¥ó¥ô¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥È²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¥¤¥ó¥ô¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ê¥âー¥È´ÉÍýµ»½Ñ¤ò³Ë¤È¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡Ömobiconnect¡×»ö¶È¤È¡¢Èþ½Ñ´Û¡¦Å¸Í÷²ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡¦ÈÎÇä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖART PASS¡×»ö¶È¤Ê¤É¡¢IoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¿´ÃÏ¤è¤¤¡Ö¸«¼é¤ê¡×¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ë¡£¿Í¤Èµ¡³£¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Í¥¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ä¤òVision¤Ë¡¢¼Ò²ñ¡¦´ë¶È²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ¥¤¥ó¥ô¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ ¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½ÉÏ»ÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ¡¡¿·½É¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥¦¥¤¥ó¥°5³¬
Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©530-0013¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃã²°Ä®16-1 £È¹£ÏÇßÅÄÃã²°Ä®802-E
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2007Ç¯6·î12Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1²¯±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÎëÌÚ ÆØ¿Î
URL¡¡¡¡¡§ https://www.yourinventit.com/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥¤¥ó¥ô¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·Ð±Ä´ë²è¼¼¡¡µÆÃÓ¡¦°ÂÉô
E-mail¡§promotion@yourinventit.com