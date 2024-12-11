¥Ù¥Óー¥«ー¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ù¥Ó¥«¥ë¡×¡¡2025Ç¯½Õ¤Î¿·±Ø¥Ó¥ë³«¶È¤Ç±×¡¹ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¹Åç¤Ç³ÈÂç!
¡û³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÅìÆüËÜ´ë²è¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Èµ¤·Ú¤Ë³°½Ð¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤âÊØÍø¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢Í½Ìó²ÄÇ½¤Ê¥Ù¥Óー¥«ー¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ù¥Ó¥«¥ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¤³¤ÎÅÙ¡¢12·î20Æü¤è¤ê¹Åç±ØÄ¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Öekie(¥¨¥¥¨)¹Åç¡×¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ 2025Ç¯3·î24Æü¤Î¹Åç¿·±Ø¥Ó¥ë¡Öminamoa¡Ê¥ß¥Ê¥â¥¢¡Ë¡×³«¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹Åç¤ËË¬¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹Åç¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë°¦Ãå¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûÁ´¹ñ¤Ç240²Õ½ê¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤â»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÊý¡¹¤¬¤è¤êµ¤·Ú¤Ë³°½Ð¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢µòÅÀ³ÈÂç¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/41458/table/444_1_93211b43661500fcf24cc6491909d2ed.jpg ]
¢¨1¡¡Í½¹ð¤Ê¤¯µÙ¶È¡¦ÊÑ¹¹¡¦µÙ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2¡¡Í½Ìó³«»Ï¤Ï2024Ç¯12·î12Æü(ÌÚ)14:00¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡¡¥Ù¥Ó¥«¥ë¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://babycal-jre.com/¡Ë¤«¤é¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ë¤è¤ëWEB·èºÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ekie(¥¨¥¥¨)¹Åç¡Ê¹Åç±ØÄ¾·ë¡Ë
¹Åç»ÔÆî¶è¾¾¸¶Ä®£±－£²
ekie(¥¨¥¥¨)¹Åç¤Ï¡¢¹Åç±Ø¤ÎÀþÏ©¾å¶õ¡¦¹â²Í²¼¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹Åç±ØÄ¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¹ÅçÅÚ»º¤ä¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤¬Â·¤¤¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¥¨¥¥¨¤ÎÌ¥ÎÏ¡£»ÜÀßÆâ¤Ï¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«ー¡¢¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤ä¼øÆý¥Öー¥¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´Íè´Û¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥¥Ù¥Ó¥«¥ë¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¡¡¡Ú¥Ù¥Ó¥«¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÌµ¿Í¡Ë¡Û
¢£¥Ù¥Ó¥«¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë»Ò¶¡¤È³°½Ð¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¡ª¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬»Ò¶¡¤Èµ¤·Ú¤Ë³°½Ð¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤âÊØÍø¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ê¥Ù¥Óー¥«ー¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¤äÎ¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤ä¥é¥ó¥Á¤Ê¤ÉÃ»»þ´Ö¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨WEB¥µ¥¤¥È¡§https://babycal-jre.com
¥Ù¥Ó¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤´°ì½ï¤Ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î°ÜÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·µ¬¥Ù¥Ó¥«¥ë¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó(Í¿ÍÂß½Ð)¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¼õÉÕ¡¢¼ê²ÙÊªÍÂ¤«¤ê½ê¤Ê¤É¡¢¤´°ì½ï¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍ¿ÍÂß½Ð¾ì½ê¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Î·¸°÷¤µ¤Þ¤Ë¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¯Í¿ÍÂß½Ð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½é´ü¡¦¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÈñÍÑ¤Ê¤¯Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Ù¥Ó¥«¥ëÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡× https://babycal-jre.com/contact/¡¡¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£