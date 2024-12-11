¡ÚL¡ìarcobaleno¡Û¿Íµ¤¹ï°õ¥¤¥Ù¥ó¥È&³ÆÃÏ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
12·î¤ËÆþ¤ê³¹¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥àー¥É°ì¿§¡£L'arcobaleno(¥é¥ë¥³¥Ð¥ìー¥Î)¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¤¯³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
L'arcobalenoÍ£°ì¤ÎÏ©ÌÌÅ¹ & ´ú´ÏÅ¹¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÀ¶À¡Çò²ÏÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Ëè²óÂç¹¥É¾¤òÇî¤¹¹ï°õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£12·î14Æü(ÅÚ)¤È15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ÅöÆüÅ¹Æ¬¤Ç¤ªÇã¤¤¾å¤²Äº¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢
¿¦¿Í¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¤ª¹¥¤¤Ê¹ï°õ¤ò¤ªÆþ¤ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ä¤ª¹¥¤¤Ê¿ô»ú¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ò¹ï°õ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë£±¤Ä¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¹ï°õ¤òÆþ¤ì¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ï°õÎã¡ÊR.H¤ÈÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡Ë
¡Ú¹ï°õ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Û
Æü»þ
12/14¡ÊÅÚ¡Ë12/15¡ÊÆü¡Ë11¡§00～19¡§00
¢¨ºÇ½ª¼õÉÕ¤Ï18:30¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨13»þ～14»þ¤Ï¹ï°õºî¶È¤¬¤ªµÙ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
³«ºÅÅ¹ÊÞ
¥é¥ë¥³¥Ð¥ìー¥ÎÀ¶À¡Çò²ÏÅ¹
https://larcobaleno.jp/shop/15/
¹ï°õÎÁ
1¤«½ê 1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¤´Ãí°Õ»ö¹à
¡¦°ìÉôÂÐ¾Ý³°¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¦Â¿¿ô¤Î¤´´õË¾¤òÄº¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¹ï°õÊ¸»ú¿ô¤ÎÀ©¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤è¤êÀ©¸ÂÊ¸»ú¿ô¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤Þ¤¿¡¢12·î¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÌÜÇò²¡¤·¡£ÄÌ¾ïL'arcobaleo¤ÎÅ¸³«¤¬¤Ê¤¤É´²ßÅ¹¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ä¡¢ÄÌ¾ï»þ¤è¤ê¤âÅ¸³«¿ô¤ò¹¤²¤Æ¤Î¥â¥¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÅ¸³«¤¬¿ôÂ¿¤¯Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Ê³×¾®Êª¤Ï¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÁª¤Ó¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¼¡¤Ê¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤É¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡¢L'arcobeleno¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖºâÉÛ¡×¤ä¡Ö¥ー¥±ー¥¹¡×¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ªºâÉÛ¤ä³×¾®Êª¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ï±¿µ¤Åª¤Ë¤â¡ý¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
L'arcobaleno¤ÎÉÔÆ°¿Íµ¤No.1¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡Ö¥¹¥Þー¥È¥«ー¥É¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡× ÀÇ¹þ37,400±ß
¡Ú¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷¡Û
¢£±óÅ´É´²ßÅ¹
´ü´Ö¡§11/27¡Ê¿å¡Ë～ 12/17¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ËÜ´Û6F¡¡¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ーÁ°
¢£ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹
´ü´Ö¡§12/11¡Ê¿å¡Ë～ 12/17¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§1³¬¡¡ÉØ¿ÍÉþ¾þ»¨²ß¡¡ºâÉÛ¡¦³×¾®ÊªÇä¾ì
¢£µþÅÔ¹âÅç²°S.C.
´ü´Ö¡§12/11¡Ê¿å¡Ë¢ª 25Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§4³¬¡¡¿Â»Î»¨²ßÇä¾ì
¢£²£ÉÍ¹âÅç²°
³«ºÅ´ü´Ö¡§12/11¡Ê¿å¡Ë～ 17¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§1FºâÉÛÇä¾ì
¢£µþºåÉ´²ßÅ¹¡¡¼é¸ýÅ¹
´ü´Ö¡§12/12¡ÊÌÚ¡Ë～ 12/25¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§
¡ã¥ì¥Ç¥£¥¹¡ä 2F¥Ê¥Ê¥¤¥í¥Õ¥ëー¥ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥¾ー¥ó
¡ã¥á¥ó¥º¡ä 4F¿Â»Î³×¾®ÊªÇä¾ì
¡ÚL¡Çarcobaleno¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Û
https://larcobaleno.jp/
¡ÚL¡Çarcobaleno¸ø¼°IG¡Û
https://www.instagram.com/larcobaleno_official/?hl=ja
¡ÚL¡Çarcobaleno¤È¤Ï¡Û
L¡Çarcobaleno¤Ï2008Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢À½¥ì¥¶ー¾®Êª¥Ö¥é¥ó¥É¡££±£°£°¡ó¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¤¥¿¥êー¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÆâ¤Î½ÏÎý¤·¤¿³×¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÇÆú¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈL¡Çarcobaleno¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Á¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÆú¤Î²Í¤±¶¶¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥ë¥³¥Ð¥ìー¥Î¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬À¤³¦¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£