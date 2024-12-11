¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»æÄ¢É¼¤Î¥Çー¥¿²½¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ç¥¸¥Ñ¥¹¡×¤¬150°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ËÂÐ±þ
¹ãÃÓ±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¹ãÃÓ±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¹ãÃÓ ÃéÉ§¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¥·¥ã¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ·¬¸¶ ¾¡Íø¡¢°Ê²¼ ¥·¥ã¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¤Î³ô¼ç¤Î°ì¼Ò¤Î¥ªー¥×¥ó¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ ÃÎÆ»¡¢°Ê²¼ ¥ªー¥×¥ó¥°¥ëー¥×¡Ë¤Î¡Ö¶¦ÁÏ³«Âó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ªー¥×¥ó¥°¥ëー¥×¤È¥·¥ã¥¤¥ó¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ScaleHub Pty Ltd.¤ÈÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¤Î»æÄ¢É¼¤Î¥Çー¥¿²½¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ç¥¸¥Ñ¥¹¡×¤ÎÂÐ±þ¸À¸ì¤ò150¥«¹ñ¸ì°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥°¥ëー¥×¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¡¢ScaleHub Pty Ltd.¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´»²¹Í¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://open-group.co.jp/info/2024/12/scalehub/