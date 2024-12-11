SB C&S¡¢¿·¤¿¤Ê´ë¶È¥«¥ë¥Á¥ãーºî¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Á´¼Ò¿ä¿Ê¥Áー¥à¤òÈ¯Â
SB C&S³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖSB C&S¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÁðÀî ÏÂºÈ¤Î²¼¡¢ÁðÀî¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¿¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖInnovation TOGETHER¡×¤Î¿»Æ©¤È¿·¤¿¤Ê´ë¶È¥«¥ë¥Á¥ãーºî¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Á´¼Ò¿ä¿Ê¥Áー¥à¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥Áー¥à¡×¡Ë¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Áー¥à¤Ï¡¢Éô½ð¤Î°Û¤Ê¤ë25¿Í¤Î¼Ò°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¡ÖInnovation TOGETHER¡×¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼çÂÎÀ¡×¡ÖÄ©Àï¡×¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤È¼ÒÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢ËÜ¥Áー¥à¤Ï4¤Ä¤Î¿ä¿Ê¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¥¹¥íー¥¬¥ó¤ÎÈ¯¿®¤È¿»Æ©¡¢Á´¼Ò²ÝÂê¤ÎÃê½Ð¤ÈÂÐ±þ¡¢¼ÒÆâ¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¼ÒÆâ¤Ç³èÍÑ¤¹¤ëºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³èÍÑ¿ä¿Ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
SB C&S¤Ç¤Ï¡¢¡ÖInnovation TOGETHER¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Ò°÷°ì¿Í°ì¿Í¤Î¸Ä¤ÎÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢¸Ä¡¹¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¹â¤¤ÁÈ¿¥ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢³Ú¤·¤¯Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤äÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼Ò°÷¤¬¼«¿È¤ò¾ï¤ËÊÑ³×¤µ¤»¤é¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
SB C&S³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ÁðÀî ÏÂºÈ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐSB C&S¤¬À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢Á´¼Ò°÷¤¬¼«¤é¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢Æü¡¹¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©¤ß¡¢¤µ¤é¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼þ¤ê¤ò´¬¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤êÀ®Ä¹¤¬»ýÂ³¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»×¤¤¤ò¡ÖInnovation TOGETHER¡×¤È¤¤¤¦¼ÒÆâ¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¡Ö¼çÂÎÀ¡×¡ÖÄ©Àï¡×¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Î¼ÂÁ©¤ò¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤è¤êÁ´¼Ò°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ä¿Ê³èÆ°¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤ª¤è¤Ó¥áー¥«ー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SB C&S·Ð±ÄÍýÇ°¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó
https://cas.softbank.jp/corp/philosophy/
¡üSoftBank¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌ¾¾Î¡¢¥í¥´¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ü¤½¤ÎÂ¾¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£