¡ÚÂç´¨¡Ê2025Ç¯¤Ï1·î20Æü¡Ë¤Ï¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤ÎÆü¡×¡Û¤à¤º¤«¤·¤¤¤Î¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡ª¡Ø¤â¤Õ¤â¤Õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª ¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤â¤Õ¤â¤Õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª ¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡Ù¡Ê³¨¡§shimizu¡Ë¤ò2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡1ºý¤Þ¤ë¤´¤È¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ë¡¢¤â¤Õ¤â¤Õ¤Î¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤À¤é¤±¡ª
¡ÈÀã¤ÎÍÅÀº¡É¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤¯¤é¤¹¤«¤ï¤¤¤¤¾®Ä»¡¢¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤¬¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Î¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤ª¤«¤·¤ä¿©¤ÙÊª¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤«¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤½¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï½éµé¡¦Ãæµé¡¦¾åµé¤Î3ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÁ´28Ìä¤Î¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·ÌäÂê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥Ðー¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤Î³¨¤Ë¤â¤Þ¤Á¤¬¤¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¸ÃæÎÏ¡¦´Ñ»¡ÎÏ¤ÎUP¤Ë¤â¡¢Æ¬¤ÎÂÎÁà¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤à¤º¤«¤·¤¤¤Î¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡ª
SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô80Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ü¤¯¡¢¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¡£¡×¤â¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·ËÜ¤ÏÀ¤³¦½é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¿äÁ¦¡£¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ò¤±¤Ð²ò¤¯¤Û¤É¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢Ìþ¤·¤Î¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·ËÜ¤Ç¤¹¡£
¢¡¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¥³¥é¥à¤â¼ýÏ¿¡ª
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤®¤µ¤ï¤´¤¦¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¼Ì¿¿Æþ¤ê¥³¥é¥à¤â¼ýÏ¿¡£
¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÄ»¡©¡×¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¹¥¤!?¡×¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î°ìÇ¯¡×¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Ë¤Ï¤É¤³¤Ç²ñ¤¨¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤ä¤Ê¤®¤µ¤ï¤´¤¦¤µ¤ó¤Î¿½ÀÁ¤Ë¤è¤ê¡¢2019Ç¯¤ËÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÐÏ¿¡¦Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Âç´¨¤Î¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤ÎÆü¡×¡£2025Ç¯¤Ï1·î20Æü¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃæÌÌ¥µ¥ó¥×¥ë
¢¡Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³¨¡§shimizu¡Ê¤·¤ß¤º¡Ë
ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢³¨ËÜºî²È¡£¤Ò¤È¤¯¤»¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¹¹ð¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
X¡§ @shiroiinu432(https://twitter.com/shiroiinu432)
¼Ì¿¿Äó¶¡¡¦¥³¥é¥à¼¹É®¡§¤ä¤Ê¤®¤µ¤ï¤´¤¦
ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤ê¡¢2016Ç¯¤«¤éËèÅß¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¡£¼«¾ÎÆüËÜ°ì¤Î¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¥°¥Ã¥º¥³¥ì¥¯¥¿ー¡£³ÆSNS¤Ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ü¤¯¡¢¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¡£¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
X¡§@daily_simaenaga(https://x.com/daily_simaenaga)
Instagram¡§¡÷boku_shimaenaga(https://www.instagram.com/boku_shimaenaga/)
¢¡½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¤â¤Õ¤â¤Õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª ¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Î¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·
³¨¡§shimizu
Äê²Á¡§1,320±ß¡ÊËÜÂÎ1,200±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î11Æü¡Ê¿å¡Ë
È½·¿¡§A5È½
¥Úー¥¸¿ô¡§80¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-115507-3
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000639/)
½ÐÈÇ½ñ»ï¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ËÜ½ñ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.books.or.jp/book-details/9784041155073)