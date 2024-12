The KLFの復刻アイテムをジミー・コーティーのアート展で限定販売

株式会社L.DOPE JAPAN

ジミー・コーティーが、ビル・ドラモンドと活動した「The KLF」、「The JAMs」の復刻Tシャツとスウェットを会場限定で販売いたします。

本アイテムは、ジミーとともに、主に90年代に作られた当時のデザインを、行間から微妙に異なるフォント、グラフィックの角度まで、細部に渡り再現しています。

ベースは、少し身幅のあるボックシルエットを使用しており、現在のスタイルに仕上げました。

オフィシャルでありブートでもあるというジミーらしいユニークな表現の「ALL RITES RESERVED OFFICIAL BOOTLEG」の文字が全ての型にプリントされています。

TRANCENTRAL LS-TEETRANCENTRAL LS-TEEWho killed the J.A.M s LS-TEEJUSTIFIED LS-TEEKLF COMMUNICATIONS SWEATKLF COMMUNICATIONS SWEAT

こちらのTシャツ、スウェットの販売方法は、以下をご覧ください。

< 会場販売 >

販売開始日:2024年12月14日(土)

販売方法:会場 hRp_a(ハラッパ)にて午前10時より、時間別の入場整理券の配布を開始します。入場時間は、抽選にて決定いたします。

抽選結果発表:主催者であるL.DOPE JAPANの公式Instagram(https://www.instagram.com/ldope_japan/)のストーリーズにて、午前11時までに発表いたします。

< オンライン販売 >

販売開始日:2024年12月15日(日)午前10時より

販売場所:L.DOPE JAPANのECサイト(https://ldope-jp.com/)

詳細は、L.DOPE JAPAN Official Instagram(https://www.instagram.com/ldope_japan/)にてご確認ください。

【 開催概要 】

THE RISE AND FALL OF TOWERBLOCK1

日時 :2024年12月14日(土) - 12月22日(日)

開場時間:11:00 - 19:00 ※月から金は18:00まで

場所:hRp_a 1F、2F、4F、5F

住所 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3丁目1-26 SS神宮前

入場料:無料

主催・運営:株式会社L.DOPE JAPAN

監修:河村康輔、株式会社LIBERTY

協力:(C)︎SAINT Mxxxxxx

【 Artist Profile 】

JIMMY CAUTY

1956年、イギリス生まれ。ビル・ドラモンドとのユニット「The JAMs」、「The KLF」で数々のヒット曲の共同制作とプロデュースを手掛け、100万ポンドを燃やした人物としても知られる。The KLFの活動後は、アーティストとして 実験的な音響兵器(Advanced Acoustic Armaments)から、反イラク戦争の切手(Stamps of Mass Destruction)など、反骨とカルチャー、ユーモアを融合した作品を発表。悪戯好きで独特なアプローチにより、常にカルト的な人気を獲得している。

Official Instagram:https://www.instagram.com/towerblock1/