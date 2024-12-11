ÉÔÅÐ¹»¡¦¹Ô¤½Â¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¿Æ1,000Ì¾¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¿Æ¤¬ºÇ¤âÍê¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¡×
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º ¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥ºÎ®¤Î¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼Ò²ñ¼Â¸³¡Ê°éÉÄ¼Â¸³¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¦¹Ô¤½Â¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¿Æ1,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
[Ä´ºº³µÍ×]
¢¡Ä´ººÌÜÅª¡§ÉÔÅÐ¹»¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»Ù±ç¤ä¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ëÅù¤ÎÂè3¤Îµï¾ì½ê¤Î¸¡Æ¤·¹¸þ¤òÃµ¤ë¡£
¢¡Ä´ººÂÐ¾Ý¡§²áµî¤Þ¤¿¤Ï¸½ºß¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä¹Ô¤½Â¤ê¤Î¤¢¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼ÔÃË½÷¡¡·×1,000¿Í
¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚÆâÌõ¡ÛÃËÀ¡§494¿Í / ½÷À¡§506¿Í
¡ö³äÉÕ¾ò·ï¡§»Ò¤É¤â¤ÎÂ°À¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃË½÷ÊÌ¡¢¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸ÊÌ¤Ç³äÉÕ
¢¡Ä´ºº´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～2024Ç¯11·î20Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¡Ä´ººÊýË¡¡§¥Ñ¥Í¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢§¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¥µ¥¤¥È ·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://cybozu.co.jp/sodelab/news/2024/12/11-72.html
¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤Î³Ú¹»¡×¤Î±¿±ÄÅù¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º ¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢Áý¤¨Â³¤±¤ëÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤ÈÉÔÅÐ¹»¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÏºòÇ¯ÅÙ34Ëü6482¿Í¡£11Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ4Ëü7000¿ÍÍ¾¤ê¡¢Î¨¤Ë¤·¤ÆÌó15¡óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤ä³Ø¹»¤È²ÈÄí¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÉÔÅÐ¹»ÌäÂê¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Ù±ç¤Î»å¸ý¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥µ¥Þ¥ê ¡Õ¡¡
- ¿Æ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ÇºÇ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö²ÈÄí¤ä»Ò¤É¤â¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¡£»Ò¤É¤â¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¸À¤»¤º¡¢¿Æ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
- Á´¤¯³Ø¹»¤ËÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ï18.5%¡£»Ò¤É¤â¤Î¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤Ï¡Ö¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î40.6¡ó¡£¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡×¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¡×¤Ï3.6¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
- ¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÉÔÅÐ¹»¡¦¹Ô¤½Â¤ê¤Î·¹¸þ¤¬¡Ö²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö²þÁ±·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï68.5¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö°²½·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ö°²½¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï3.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
- ¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤ÎÁªÂò¤ÇÆÃ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤«¡×¡£
- ¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÁªÂò´ð½à¤Ç¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼Á¡×¤¬ºÇ½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤ä¾ì½ê¤è¤ê¤â¡¢¶µ°é¼Ô¤Ø¤Î¿®Íê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¡£
¿Æ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ÇºÇ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö²ÈÄí¤ä»Ò¤É¤â¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×»Ò¤É¤â¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¸À¤»¤º¡¢¿Æ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë
ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤ë¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê»Ù±ç¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿·ë²Ì¡¢ºÇÂ¿¤Î39.4%¤¬¡Ö²ÈÄí¤ä»Ò¤É¤â¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡Ú¿ÞÉ½1¡Û¡£
¿ÞÉ½1
¿Æ»Ò´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¸À¤»¤º¡¢¿Æ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼«Í³²óÅú¤«¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯»Ò¤É¤â¤¬Éô²°¤Ë¤³¤â¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤êËÜ²»¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÏÃ¤¬¤¹¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡£¡×
¡Ö²¼¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ðÊª°·¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡×
ÉÔÅÐ¹»¤ä¹Ô¤½Â¤ê¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ë¤âºÉ¤®¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Î¿´¾ð¤ËÇÛÎ¸¤·ÂÐÏÃ¤ËÇº¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Æ¤¬¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÄí¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¤È¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÔÅÐ¹»¤ä¹Ô¤½Â¤ê·¹¸þ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¿Æ¤È¤·¤ÆºÇ¤âÍê¤ê¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¡×¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡Ú¿ÞÉ½2¡Û¡£
¿ÞÉ½2
¼«Í³²óÅú¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤È°Õ¸«¤¬¤¢¤ï¤º¡¢¤³¤É¤â¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐ±þ¤ò°ì¿Í¤Ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢»Å»ö¤ÎÄ´À°¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖÆÃ¤Ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ä¤Î¹ÔÆ°¤ËÌäÂê¤¢¤ê¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¿»ö¡×
¡ÖºÊ¤Ë¤Þ¤«¤»¤Ã¤¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö¾ðÊó¤ò¤É¤³¤«¤éÆÀ¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢ºÇ½é¤Î¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØ¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¸¡º÷¤·¤ÆÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
°ìÈÖ¿È¶á¤ÊÁêÃÌÁê¼ê¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØ´Ö¤Ë²¹ÅÙº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉéÃ´¤¬¤É¤Á¤é¤«¤ËÊÐ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤ËÍê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á´¤¯³Ø¹»¤ËÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ï18.5%»Ò¤É¤â¤Î¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤Ï¡Ö¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î40.6¡ó¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡×¤¬°ìÈÖÂ¿¤¯¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¡×¤Ï3.6%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿
»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¤âÉÔÅÐ¹»¤ä¹Ô¤½Â¤ê¤Î·¹¸þ¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Î³Ø¹»¤Ø¤ÎÅÐ¹»¾õ¶·¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ú¿ÞÉ½3¡Û¡£
¿ÞÉ½3
¡ÖÁ´¤¯³Ø¹»¤ËÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ï18.5%¤È2³ä¼å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡ÖÅÐ¹»¤Ë¥à¥é¤¬¤¢¤ë¡ÊÉÑÅÙ¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Ç41.2%¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¡ÖÉÔÅÐ¹»¡¦¹Ô¤½Â¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»°Ê³°¤Î¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ú¿ÞÉ½4¡Û¡£
¿ÞÉ½4
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ç40.6%¤Ç¤·¤¿¡£
¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î20.7%¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö½¬¤¤»ö¡×¡Ö¶µ°é»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¤¯Á´¹ñÅª¤ÊÀßÃÖ¿ôÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¡×¤Ï3.6%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤À¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¾ì¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ïµó¤²¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¼ÂºÝ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµï¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡Ú¿ÞÉ½5¡Û¡£
¿ÞÉ½5
¡Ö¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤Ë¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î29.0%¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö½¬¤¤»ö¡×¤¬21.0%¡¢¡Ö¶µ°é»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡×¤¬14.5%¡¢¡Ö½Î¡×¤¬13.8%¡£¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ï13.6%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÉÔÅÐ¹»¡¦¹Ô¤½Â¤ê¤Î·¹¸þ¤¬¡Ö²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö²þÁ±·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï68.5¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡Ö°²½·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ö°²½¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï3.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿
¿ÞÉ½6
³Ø¹»°Ê³°¤Ç¸½ºßÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤ØÄÌ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÔÅÐ¹»¡¦¹Ô¤½Â¤ê¤Î·¹¸þ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡Ö²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö²þÁ±·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï68.5¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡Ö°²½·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ö°²½¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï3.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú¿ÞÉ½6¡Û¡£
¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¾ì¤Ë½Ð²ñ¤¦¡¢¤Þ¤¿¤Ï½¬¤¤»ö¤ä½Î¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°ÌÌ¡¦¿´¾ðÌÌ¤ËÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿Æ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤ÎÁªÂò¤ÇÆÃ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤«¡×
¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤ÎÁªÂò¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÃ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤«¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î41.1¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡Ö¾ì½ê(ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ)¡×¤¬29.8¡ó¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡×¤¬24.9%¤Ç¤·¤¿¡Ú¿ÞÉ½7¡Û¡£
¿ÞÉ½7
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅÐ¹»¡¦¹Ô¤½Â¤ê»þ¤Î¸¶°ø¤äÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö³Ø¹»¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤¬39.0%¡¢¡ÖÍ§Ã£´Ø·¸¡×35.6%¡¢¡ÖÀèÀ¸¤È¤Î´Ø·¸¡×¤¬21.1%¤Ç¤·¤¿¡Ú¿ÞÉ½£¸¡Û¡£
¤³¤ì¤é¤Î²óÅú¤«¤é¡¢¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¤¹¤¹¤ó¤ÇÄÌ¤¨¤ë´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½8
¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÁªÂò´ð½à¤Ç¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼Á¡×¤¬ºÇ½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¤ä¾ì½ê¤è¤ê¤â¡¢¶µ°é¼Ô¤Ø¤Î¿®Íê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë
¿ÞÉ½9
¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÁªÂò¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀèÀ¸¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼Á¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î41.5%¡£¼¡¤¤¤Ç¿·¤·¤¤µï¾ì½ê¤Î¸¡Æ¤»þ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¤«¡×¤¬39.1¡ó¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡×¤¬37.2%¤Ç¤·¤¿¡Ú¿ÞÉ½9¡Û¡£
²Á³ÊÌÌ¤ä¥¢¥¯¥»¥¹Åù¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤ÏºÇ½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉÔÅÐ¹»¡¦¹Ô¤½Â¤ê·¹¸þ¤Î»Ò¤É¤â¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ú¿ÞÉ½10¡Û¡£
¿ÞÉ½10
¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¹½ÃÛ¡ÊÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤¬46.8%¡¢¡Ö³Ø½¬»Ù±ç¡×¤¬36.0%¡¢¡ÖÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿»Ù±ç¡×¤¬33.5%¤Ç¤·¤¿¡£³Ø½¬ÌÌ¤Ç¤Î»Ù±ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¤Þ¤È¤á
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º ¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤Î³Ú¹»¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î²ÈÄí¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÅÐ¹»¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÌäÂê¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿Æ¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¿Æ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê»Ù±ç¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢»Å»ö¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÃµ¤·¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ä»Ù±ç»ÜÀß¤«¤é¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÔÅÐ¹»¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤ä¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡Ë¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÌÏº÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¡¢¿Æ¼«¿È¤âÀº¿ÀÅª¤Ê¶ì¤·¤ß¤äÂ¿Âç¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤òÍý²ò¤·¡¢¿Æ¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ä¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¡×¤¬¸½ºßµÞÂ®¤ËÁýÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ø´õË¾¤¹¤ë»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿Æ¡¦»Ò¤É¤â¡¦ÀèÀ¸¡¦³Ø¹»¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËºÇÅ¬¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¤Ïº£¸å¤âÉÔÅÐ¹»¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤òÂ³¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ù±ç¤Î·Á¤ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤Î³Ú¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤Î³Ú¹»¤Ï¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¡ÖÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤ËÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤ò°é¤à¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡Ê¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¯ー¥ë)¤Ç¤¹¡£Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Ç¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸～6Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ò¸µ¤ËºîÀ®¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤È¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤Î³Ú¹»ÆÈ¼«¤ÎÆâÍÆ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹kintone¡Ê¥¥ó¥Èー¥ó¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ì©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤äÂÎ¸³¤Î´õË¾¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://cybozu.co.jp/gakkou/
¢£ ¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º ¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¤Ï¡Ö¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Î¤â¤È¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥ºÎ®¤Î¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Î¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¼Ò²ñ¼Â¸³¡Ê°éÉÄ¼Â¸³¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²»þ¤Î»Ù±ç¤äÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢µÔÂÔËÉ»ß¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÉÔÅÐ¹»¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ò¥Áー¥à¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥â¥Ç¥ëÁÏ¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°éÉÄ¼Â¸³¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¶¦´¶¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢À¯ÉÜ¤ä¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ËÀ¯ºö¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://cybozu.co.jp/sodelab/
¢¨°úÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò°úÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢½Ð½ê¤ÎÌÀ¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¡Ë¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¡¡¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¡ÖÉÔÅÐ¹»¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊÌ¾¡¢³ÆÀ½ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Ë¤ÏÂ¾¼Ò¤ÎÃøºîÊª¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ¤Î¾¦É¸¡¦ÃøºîÊª¤Ë´Ø¤¹¤ëÃíµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
http://cybozu.co.jp/company/copyright/other_companies_trademark.html