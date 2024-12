社員全員で築いた指針｜スズキモダンのMVVが生まれるまで

社員と共に考え、共に創るMVV

株式会社スズキモダン

「MVVは会社の軸をもたらしてくれた」そう話すのは株式会社スズキモダン創業者の鈴木友章。

デザイン制作を手掛けるスズキモダン。成長を続ける中で、「私たちの軸とは何か?」という問いに直面し、多様なバックグラウンドを持つ社員たちが働く中で、全員が同じ方向を向き続けるための指針が必要だと感じたのだと言います。





今回は、スズキモダンの創業者であり代表取締役の鈴木氏に自社の“MVV策定プロジェクト”について、話を聞きました。















名古屋市出身。大学卒業後、広告会社で企画営業職を経験。デザイン制作への興味を深め、グラフィックデザイン事務所でスキルを磨き、その後販促会社でディレクターを務め、現場を重視した課題解決を学ぶ。2007年にフリーランスとして独立し、2013年にスズキモダンを法人化。

全員参加型の“未来会議”

「企業としてのミッション・ビジョン・バリュー(MVV)は、トップダウンではなく、社員全員で創り上げるべき」この思いから、全社員参加の“MVV策定プロジェクト”が始まりました。

MVVの策定は、約3~4ヶ月にわたり、全社員参加でディスカッションを行いました。最初の段階では、個々の意見や価値観を共有することからスタート。日常業務では見えにくい、社員一人ひとりの想いを集めて言語化していく、というプロセスを経て、慎重に進めていきました。

その工程の中で、「スズキモダンが本当に大切にしているものは何か?」「私たちが目指す未来とは?」こうした問いを深掘りし、議論を重ね、次第に会社の核となる考え方が浮き彫りになっていきました。

そして、全員の合意をもとに、3つの柱が完成しました。





スズキモダンのMVV

MISSION(会社の存在意義)

『今の最適解で次の“今”をつくる。』

「最適解」は、私たちスズキモダンにとって特別な言葉です。

モダンとは、現代的であるさまを意味します。現代=今は、時代と共に変化します。どれだけ時代が移り変わっても、“今”に最も適した解決策を導き出す。それが私たちの考える最適解です。私たちは日々学び、経験し、仲間とつながることで進化し続け、次の“今”をつくります。





VISION(目指す姿)

『名古屋ナンバーワンの販促会社になる』





VALUE(大切にする価値観・行動指針)

MODERN DTCの制定

① Do the right thing. +together

正しさは人を動かす。心動かすアイデアでクライアントのビジネスを加速しよう。クライアントと同じテーブルで価値あるものをつくろう。

② Think, think, think.

論理的とは、課題→根拠→結論が、無理なく繋がった状態である。「どうして?」「具体的には?」と言われることをいつも想定しよう。それに答えられない結論は論理的ではない。

③ Commitment

広告は博打ではない。結果にこだわりクライアントが目標を達成するための伴走者となろう。





こうして完成したMVVは、スズキモダンのすべての活動を支える基盤であり、日々の業務の中で社員が実践する行動指針となっています。









MVVがもたらした変化

MVV策定後、社員一人ひとりが会社の存在意義を改めて理解し、業務への取り組み方に変化が生まれました。特に、クライアントとのプロジェクトでは、「スズキモダンのVALUEに基づく提案」が信頼を生み、より深いパートナーシップへと繋がっていると感じています。

また、社内では意思決定のスピードが上がり、コミュニケーションが活性化。全員が共通の指針を持つことで、チーム全体が同じ目標に向かう一体感が醸成されました。















未来への挑戦|MVVを進化させ続ける

「MVVは完成形ではなく、進化するもの。」

代表の鈴木氏はそう語ります。





長年、私たちはデザイン会社として名古屋を中心に活動してきました。しかし、技術革新などにより業界全体が日々変化していく中で、私たちもそれに対応するために変わらなければなりませんでした。

そこで、新たにMVVを策定しました。決してスムーズではありませんでしたが、振り返ると、このプロセスが会社の今後の方向性を明確にし、私たちの結束力を高めるきっかけとなったと感じています。

今後も、社会や業界の変化に応じて、定期的にMVVの見直しを行い、新しい挑戦に柔軟に対応していく予定です。

スズキモダンは、MVVを基盤に地域社会やクライアントにとっての「今の最適解」を追求し続けます。そして、名古屋での販促ナンバーワン企業として、さらなる成長を目指していきます。









株式会社スズキモダン https://s-modern.com/( https://s-modern.com/ )