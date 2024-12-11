【12/13開催】「第5回不動産テックEXPO」にて、「不動産デベロッパー業におけるCRM最適化を加速させるAI活用 」セミナーを実施

株式会社estie

不動産業界のDXを推進する株式会社estie（本社：東京都港区、代表取締役：平井 瑛、以下「estie」）は、森トラスト株式会社デジタルデザイン室の岩本氏を登壇者に迎え、当社執行役員 事業責任者の齋藤との対談形式で「不動産デベロッパー業におけるCRM最適化を加速させるAI活用」セミナーを12月13日（金）に東京ビッグサイト GOGEN×クラウドサインブースで実施します。

さらに、12月11日（水）～12月13日（金）に同会場で開催される「不動産テックEXPO」では、展示会ブース（東京ビッグサイト 西展示棟1F、小間番号15-10）に出展します。

■セミナー開催概要

開催日時：2024年12月13日（金）11：00～12：00

会場：東京ビッグサイト 不動産テックEXPOエリア 14-20（GOGEN×クラウドサインブース内）

セミナータイトル：「不動産デベロッパー業におけるCRM最適化を加速させるAI活用」

参加費：無料

予約: 不要。時間になりましたら先着順でご案内させていただきます

■登壇者

森トラスト株式会社 デジタルデザイン室

岩本友太 氏

KDDI、Salesforceにて法人営業を経験、その後アクセンチュア戦略コンサルタントを経て現職。主にCRM、MAを通じたプロセス変革に従事。

株式会社estie 執行役員 事業責任者

齋藤 文也

総合不動産デベロッパー2社、デロイトトーマツコンサルティングを経て株式会社estieに参画。エンタープライズソリューション事業本部 事業責任者として、大手不動産事業者や金融機関等への各種DXソリューションの提供をリード。2024年より現職。

■他、「不動産テック EXPO」 GOGEN×クラウドサインブース内セミナー情報

12/11（水）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40115/table/128_1_2334cc168a52a49a1dd27f4ad17c1152.jpg ]

12/12（木）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40115/table/128_2_02a5aa1326731a8e3a680c8eb7cb9793.jpg ]

12/13（金）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/40115/table/128_3_935678dcc519eaecfbf392375fe2cd92.jpg ]

■不動産テックEXPO開催概要

不動産テックEXPOは、毎年12月に東京ビッグサイトにて3日間開催される「JAPAN BUILD-建築の先端技術展-」内の展示会です。不動産売買領域においては唯一・最大規模の展示会となっており、不動産事業者向けのAI価格査定、電子契約、仲介支援システム、集客支援、管理業務支援ツール、スマートロック、ホームステージングなどが出展します。「業務効率化」「顧客獲得」「人手不足解消」の課題を抱える不動産仲介会社・不動産管理会社が来場する不動産テックの専門展示会です。

イベント概要・来場登録：https://www.japan-build.jp/hub/ja-jp/about/ret.html

開催日程：2024年12月11日(水)～13日(金) 10:00～18:00（最終日は17:00まで）

会場：東京ビッグサイト 西展示棟1F

主催：RX Japan株式会社

来場予定：約34,000名（3日間、全エリア合計）

estie出展コマ番号 : 15-10

株式会社estie

estie（エスティ）は、「産業の真価を、さらに拓く。」をパーパスに掲げ、商業用不動産業界が抱えるデータ流通の課題をデジタル化により解決し、業界の取引を円滑にするサービスを不動産デベロッパーや機関投資家などに提供しています。相互運用が可能な複数サービスを同時提供することで、一連の業務課題を解決するコンパウンドスタートアップとして、日本最大級の商業用不動産データ分析基盤「estie マーケット調査」を中心に不動産業界のDXを推進しています。



【会社名】株式会社estie

【所在地】東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト4F

【代表者】代表取締役 平井 瑛

【設立】2018年12月

【コーポレートサイト】https://www.estie.jp/

【公式X】https://x.com/estie_corp